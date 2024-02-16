Минюст объявил иноагентом бизнесмена Олега Тинькова

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список так называемых иностранных агентов предпринимателя Олега Тинькова.

Тиньков - финансист, основатель "Тинькофф банка", одного из самых успешных банков России. В 2020 году он оставил пост генерального директора банка, в 2021-м продал свои российские активы. В феврале 2022 года осудил военное вторжение России в Украину и сообщил, что отказался от российского гражданства.

Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили литературный критик Анна Наринская, актёр Никита Кукушкин, философ Юлия Синеокая и директор чеченской правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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