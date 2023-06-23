Минюст объявил "иноагентом" Леонида Невзлина

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин пополнил в пятницу реестр так называемых иностранных агентов. Кроме него, в список Минюста вошли ещё семь человек и две организации.

Другие новые "иноагенты" - бывший петербургский муниципальный депутат Виталий Боварь, депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, политик, доцент МГУ Михаил Лобанов, учёный Илья Колмановский, бывший председатель пермского краевого отделения "Мемориала" Роберт Латыпов и руководитель "Движения сознательных отказчиков от военной службы" Александр Белик.

Также "иноагентами" признаны само "Движение сознательных отказчиков" и комьюнити-центр "Действие". "Сознательные отказчики" занимаются информационной помощью россиянам, желающим избежать военной службы и отправки на войну в Украине. "Действие" занимается поддержкой ЛГБТ+ и профилактикой ВИЧ-инфекции.