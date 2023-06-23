Минюст объявил "иноагентом" Леонида Невзлина

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин пополнил в пятницу реестр так называемых иностранных агентов. Кроме него, в список Минюста вошли ещё семь человек и две организации.
Другие новые "иноагенты" - бывший петербургский муниципальный депутат Виталий Боварь, депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, политик, доцент МГУ Михаил Лобанов, учёный Илья Колмановский, бывший председатель пермского краевого отделения "Мемориала" Роберт Латыпов и руководитель "Движения сознательных отказчиков от военной службы" Александр Белик.
Также "иноагентами" признаны само "Движение сознательных отказчиков" и комьюнити-центр "Действие". "Сознательные отказчики" занимаются информационной помощью россиянам, желающим избежать военной службы и отправки на войну в Украине. "Действие" занимается поддержкой ЛГБТ+ и профилактикой ВИЧ-инфекции.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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