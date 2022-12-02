"Вёрстка": на 18% иноагентов в России заведены уголовные дела

18% лиц, признанных в России иностранными агентами, находятся также под уголовным преследованием, подсчитало издание "Вёрстка". Это почти каждый пятый. Почти каждый седьмой "иноагент" находится в розыске, в СИЗО или под иной мерой пресечения. Самая популярная для преследований статья – о распространении фейков, то есть заведомо ложной информации, о действиях российской армии. "Фейками" российские власти считают любые высказывания, отличные от официальных заявлений Министерства обороны.

Изучив базу розыска МВД и иные открытые источники, журналисты "Вёрстки" подсчитали, что из 209 лиц, внесённых Минюстом с 2020 года в реестр иноагентов, на 38 человек заведены уголовные дела. Два из них находятся под арестом в СИЗО, 28 объявлены в розыск. Те, кто внесён в список физических лиц – иноагентов, подвергаются уголовному преследованию в пять раз чаще, чем те, кто объявлен "СМИ-иноагентами".

Помимо статьи о фейках про армию иноагентам также вменяют вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции (как соратнику Алексея Навального Леониду Волкову), финансирование экстремистов (как одному из основателей "Диссернета" учёному Алексею Заякину), разглашение тайны следствия (как адвокату Ивану Павлову) или сокрытие второго гражданства (как политику Леониду Гозману и издателю "Медиазоны" Петру Верзилову).

Под арестом сейчас находятся объявленные иноагентами политик Илья Яшин и журналист Владимир Кара-Мурза. Против Яшина выдвинуто обвинение только в фейках об армии, против Кара-Мурзы - также в участии в деятельности нежелательной организации и государственной измене.

30 ноября МВД объявило в розыск признанного иноагентом адвоката Илью Новикова. По какой именно статье он разыскивается, в разыскной карточке не указано.