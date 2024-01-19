Минюст объявил "иноагентом" социолога Григория Юдина

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом социолога и философа Григория Юдина.

Кроме него, в реестр "иноагентов" добавлены издатель медиапроекта "Вёрстка" Лола Тагаева, экоактивистка и основательница проекта "Активатика" Евгения Чирикова, экс-депутат Смоленской областной Думы Владислав Живица, активист карельского национального движения Владислав Олейник, а также "Комитет ингушской независимости" и лекторий "Живое слово" – просветительский проект в Твери.

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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