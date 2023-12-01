Минюст признал телеканал "Дождь" иноагентом - во второй раз

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом живущего в Германии социолога Игоря Эйдмана. Эйдман с 1995 по 2002 год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций", сотрудничал с Борисом Немцовым. В 2010 году вместе с другими оппозиционерами подписал открытое письмо "Путин должен уйти". Неоднократно был гостем Радио Свобода.

В реестр также внесён проект "Ковчег" и его основательница Анастасия Буракова. "Ковчег" был основан в марте 2022 года. Он помогает россиянам, покинувшим страну из-за несогласия с войной России в Украине. Активисты "Ковчега" оказывают юридическую и психологическую помощь, проводят уроки иностранных языков и семинары, помогающие эмигрантам освоиться в новых странах, поддерживают антивоенные инициативы.

Также в список Минюста вошёл телеканал "Дождь". Он уже признавался "иноагентом" в 2021 году. В этот раз в документах ведомства опубликована расплывчатая формулировка "объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь". При этом предыдущий "иноагент" - "ООО Телеканал Дождь", зарегистрированное в России, - исключено из реестра в связи с прекращением деятельности.

В июле 2023 года Генпрокуратура РФ объявила деятельность нидерландского и латвийского филиалов телеканала "нежелательными в России".