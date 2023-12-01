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Минюст признал телеканал "Дождь" иноагентом - во второй раз

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом живущего в Германии социолога Игоря Эйдмана. Эйдман с 1995 по 2002 год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций", сотрудничал с Борисом Немцовым. В 2010 году вместе с другими оппозиционерами подписал открытое письмо "Путин должен уйти". Неоднократно был гостем Радио Свобода.

В реестр также внесён проект "Ковчег" и его основательница Анастасия Буракова. "Ковчег" был основан в марте 2022 года. Он помогает россиянам, покинувшим страну из-за несогласия с войной России в Украине. Активисты "Ковчега" оказывают юридическую и психологическую помощь, проводят уроки иностранных языков и семинары, помогающие эмигрантам освоиться в новых странах, поддерживают антивоенные инициативы.

Также в список Минюста вошёл телеканал "Дождь". Он уже признавался "иноагентом" в 2021 году. В этот раз в документах ведомства опубликована расплывчатая формулировка "объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь". При этом предыдущий "иноагент" - "ООО Телеканал Дождь", зарегистрированное в России, - исключено из реестра в связи с прекращением деятельности.

В июле 2023 года Генпрокуратура РФ объявила деятельность нидерландского и латвийского филиалов телеканала "нежелательными в России".

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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