Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры (Рамазановой) к министерству юстиции России с требованием признать незаконным решение о включении её в перечень так называемых иностранных агентов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Министерство включило певицу в реестр в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в "недружественных странах" с антивоенными призывами и получала поддержку из иностранных источников.

Реестр иностранных агентов в России был создан в 2012 году для некоммерческих организаций. Позже в него разрешили включать СМИ, потом — физических лиц, сейчас закон разрешает включать в него кого угодно. Сейчас министерство юстиции считает "иностранными агентами" больше 450 человек и организаций, в том числе — иностранных граждан, иностранные СМИ и компании.

Правозащитные организации отмечают, что включения в реестр проводятся, фактически, произвольно, а участники подвергаются необоснованным ограничениям.