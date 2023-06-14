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Московский суд отказался исключить Земфиру из реестра иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры (Рамазановой) к министерству юстиции России с требованием признать незаконным решение о включении её в перечень так называемых иностранных агентов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Министерство включило певицу в реестр в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в "недружественных странах" с антивоенными призывами и получала поддержку из иностранных источников.

Реестр иностранных агентов в России был создан в 2012 году для некоммерческих организаций. Позже в него разрешили включать СМИ, потом — физических лиц, сейчас закон разрешает включать в него кого угодно. Сейчас министерство юстиции считает "иностранными агентами" больше 450 человек и организаций, в том числе — иностранных граждан, иностранные СМИ и компании.

Правозащитные организации отмечают, что включения в реестр проводятся, фактически, произвольно, а участники подвергаются необоснованным ограничениям.

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