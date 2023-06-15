За год в РФ "иноагентов" стало больше на 188, "аффилированных" – на 861

В 2022 году Минюст России признал иностранными агентами 188 людей и организаций. В список "аффилированных с иноагентами" только за декабрь внесли 861 человека. Об этом говорится в докладе ведомства.

"Иноагентами" были объявлены на 42,6% физических и юридических лиц больше, чем в предыдущем году. Минюст объяснил такой рост возросшим количеством негативных публикаций о российских властях и о "событиях" в Украине, пишет "ОВД-Инфо", которое обратило внимание на доклад.

Реестр "аффилированных с иноагентами лиц" появился в декабре 2022 года. Он закрыт для общего доступа, так как по задумке должен содержать личную информацию о его членах, включая их паспортные данные и место проживания. В своём докладе Минюст также не раскрывает имена "аффилированных", однако отмечает, что большинство из них связаны с "деятельностью в период подготовки и проведения выборов".