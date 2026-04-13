Минюст отказался регистрировать партию "Рассвет" Дунцовой

Министерство юстиции России во второй раз отказалось регистрировать партию "Рассвет" Екатерины Дунцовой. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Министерство мотивировало отказ задержкой в рассмотрении документов, неоплату пошлины и присутствие на съезде партии 118 человек, из которых проголосовали только 113. В "Рассвете" заявили, что задержка произошла из-за технических сбоев в работе электронной платформы министерства, а не по вине заявителей. Остальные причины нарушения в партии также отвергли.
"Рассвет" планирует обжаловать решение Минюста в суде. Партия анонсировала создание нового оргкомитета.
В ноябре 2024 года партию не зарегистрировали из-за неправильной заявки и из-за того, что голосование по избранию органов управления Центрального совета не было единогласным.
- В январе 2024 года партию "Рассвет" создала" Екатерина Дунцова. долгое время работала журналисткой в медиа Ржева, а в 2019-м была избрана депутатом Гордумы, где проработала до 2022 года. В 2023 году ЦИК отказал Дунцовой в регистрации ее инициативной группы для начала предвыборной агитации и сбора подписей, таким образом фактически не допустив ее до выборов.
- Дунцова публично выступила за прекращение войны в Украине и против политических репрессий в России.
- В мае 2024 году Минюст России внес Дунцову в реестр "иноагентов". Позднее суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за недонесение на себя как на "иноагента". Ее несколько раз задерживала полиция в Твери.
- В 2025 году члена "Рассвета" из Владимира Александра Гермизина приговорили к двум годам колонии по статье о призывах к терроризму.