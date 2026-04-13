Минюст отказался регистрировать партию "Рассвет" Дунцовой

Министерство юстиции России во второй раз отказалось регистрировать партию "Рассвет" Екатерины Дунцовой. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Министерство мотивировало отказ задержкой в рассмотрении документов, неоплату пошлины и присутствие на съезде партии 118 человек, из которых проголосовали только 113. В "Рассвете" заявили, что задержка произошла из-за технических сбоев в работе электронной платформы министерства, а не по вине заявителей. Остальные причины нарушения в партии также отвергли.

"Рассвет" планирует обжаловать решение Минюста в суде. Партия анонсировала создание нового оргкомитета.

В ноябре 2024 года партию не зарегистрировали из-за неправильной заявки и из-за того, что голосование по избранию органов управления Центрального совета не было единогласным.