Минюст признал Алексея Венедиктова "СМИ - иноагентом"

Министерство юстиции России внесло журналиста и бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в список "СМИ - иноагентов". В реестр также попали ещё семь человек.

"СМИ-иноагентами" были признаны публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, журналисты Idel.Реалии Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, социолог Виктор Вахштайн, адвокат Владимир Воронов и ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

Минюст также внёс в список физических лиц - "иноагентов" соратника Навального Леонида Волкова и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого в пятницу суд в Москве арестовал по делу о фейках про армию России.