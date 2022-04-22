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Минюст признал Алексея Венедиктова "СМИ - иноагентом"

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

Министерство юстиции России внесло журналиста и бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в список "СМИ - иноагентов". В реестр также попали ещё семь человек.

"СМИ-иноагентами" были признаны публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, журналисты Idel.Реалии Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, социолог Виктор Вахштайн, адвокат Владимир Воронов и ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

Минюст также внёс в список физических лиц - "иноагентов" соратника Навального Леонида Волкова и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого в пятницу суд в Москве арестовал по делу о фейках про армию России.

  • Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
  • За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.

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