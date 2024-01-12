Минюст объявил иноагентами Бориса Акунина и издание "Холод"

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Ранее против него были возбуждены уголовные дела по статьям о фейках про российскую армию и о публичном оправдании терроризма. Это связано с его высказываниями против агрессии России в Украине.

В реестр иноагентов также попали журналист Александр Минкин, администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов и издание "Холод".

Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.