Минюст признал "иноагентами " Кирилла Рогова и Константина Эггерта

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом известного политолога и публициста Кирилла Рогова.

Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили главный редактор издания "Дилетант" Виталий Дымарский, журналист Deutsche Welle Константин Эггерт, экономист Михаил Крутихин, автор фильма "Обыкновенная денацификация" Александр Штефанов и учредитель черкесского движения "Хабзэ" Мартин Кочесоков.

Организациями-"иноагентами" признаны владимирское интернет-издание "Довод" и немецкая НКО "MRR - My Russian Rights", которая связана с главой правозащитного движения "Русь Сидящая" Ольгой Романовой.

Константин Эггерт - лауреат премии правительства России в области СМИ, он получил награду в 2013 году.

Минюст также исключил из реестра юрлицо петербургского информационного агентства "Росбалт" - как указано на сайте ведомства, "в связи с прекращением иностранного финансирования". Агентство "Росбалт" было признано "иностранным агентом" в 2021 году, а в начале 2023 года заявило о своей ликвидации из-за затруднений в работе со статусом "иноагента".