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Минюст признал "иноагентами " Кирилла Рогова и Константина Эггерта

Кирилл Рогов

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом известного политолога и публициста Кирилла Рогова.

Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили главный редактор издания "Дилетант" Виталий Дымарский, журналист Deutsche Welle Константин Эггерт, экономист Михаил Крутихин, автор фильма "Обыкновенная денацификация" Александр Штефанов и учредитель черкесского движения "Хабзэ" Мартин Кочесоков.

Организациями-"иноагентами" признаны владимирское интернет-издание "Довод" и немецкая НКО "MRR - My Russian Rights", которая связана с главой правозащитного движения "Русь Сидящая" Ольгой Романовой.

Константин Эггерт - лауреат премии правительства России в области СМИ, он получил награду в 2013 году.

Минюст также исключил из реестра юрлицо петербургского информационного агентства "Росбалт" - как указано на сайте ведомства, "в связи с прекращением иностранного финансирования". Агентство "Росбалт" было признано "иностранным агентом" в 2021 году, а в начале 2023 года заявило о своей ликвидации из-за затруднений в работе со статусом "иноагента".

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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