"Скоро запретят солнце". Соцсети об эпохе тотальных репрессий

Телеканал "Дождь" стал в России "нежелательной организацией" – такое решение приняла Генпрокуратура РФ.

Свое решение ведомство обосновывает тем, что на "Дождь" работают многочисленные "иноагенты" – таковыми уже признаны многие журналисты "Дождя", в том числе Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский, Анна Монгайт, Мария Борзунова и другие. Кроме того, "Дождь" распространяет материалы других иностранных агентов. Этот статус предельно осложняет жизнь любому СМИ, но телеканалу – в особенности, отмечают журналисты.

Егор Сковорода

Всем коллегам с "Дождя" поддержка! по телеканалу это даже больший удар, чем по другим медиа (у сайтов больше пространства для маневра).

Андрей Захаров

Нежелательность – беда для любого медиа, но для телеканала особенно. А "Дождь" признали нежелательным.

Нежелательность отсекает экспертов и героев, которые либо находятся в России, либо не хотят с ней полностью рвать

Если текстовое издание может скрывать имена героев без сильной потери качества, то телеканал не может скрывать имена экспертов и людей в сюжетах из России. А на "Дожде" выходили классные материалы, снятые в России, – например, спецрепортаж Сони Гройсман о тех, кто поджигает военкоматы.

Интервью медиа, признанному нежелательным, – это штраф за сотрудничество с нежелательной организацией. Несколько штрафов – уголовка.

То есть нежелательность отсекает экспертов и героев, которые либо находятся в России, либо не хотят с ней полностью рвать.

Дорогим коллегам – сил.

Дмитрий Колезев

С этого момента все сотрудники "Дождя" превращаются в потенциальных уголовников; скорее всего, у них в обозримом будущем не будет возможности вернуться в Россию (даже просто съездить туда).

Спикерами "Дождя", предполагаю, теперь могут быть только те, кто и так ходит под статьей или не собирается в обозримом будущем бывать в России.

Работать в таких условиях должно быть невероятно сложно. Это неизбежно скажется на качестве продукта. Но я надеюсь (и даже уверен), что "Дождь" в любом случае сможет продолжить работу. Это очень важный для нас всех телеканал. Я выражаю его сотрудникам максимальную солидарность. Буду рад бывать в эфире "Дождя", как и прежде.

От российских донатов телеканал теперь будет отрезан

Мой призыв к тем, кто находится не в России и не собирается туда ездить, – поддерживайте "Дождь" донатами. От российских донатов телеканал теперь будет отрезан.

Ну и вообще всем – смотрите "Дождь". Это пока еще не запрещено. И пока вы смотрите "Дождь", читаете "Новую газету" и "Медузу", они будут. Не воспринимайте их как данность. То, что они до сих пор существуют, несмотря на все огромные усилия Кремля, – это вообще чудо и результат больших усилий людей, которые делают русскоязычные независимые СМИ.

Журналисты "Дождя" намерены продолжать работу.

Анна Монгайт

Я работаю на Дожде с самого начала. И это, конечно, уникальная организация. С ним все время что-то происходит. В первый раз нас отключили из кабеля через месяц вещания. Кажется, мы рассказали о том, как какие-то коррупционеры незаконно ездят с по Москве с мигалками. Коррупционеры обиделись , а с ними и Сурков. И нас отключили. Но ни разу наши приключения не повторялись. Они всегда были ошеломляющими и раза после третьего уже было не только страшно, но и смешно. В умении воскресать с нами могут конкурировать разве что некоторые лидеры монотеистических религий. Обычно всадники апокалипсиса выезжали как раз в тот момент, когда все более-менее устаканивалось, появлялись долгоиграющие планы. Количеству драматических встреч коллектива под девизом "как мы будем жить дальше, несмотря на .." на моей памяти уже нет числа. Я очень жалею, что Vera Krichevskaya перестала снимать свой Fuck this Job о Дожде, потому что эта героическая драма с элементами комедии не имеет конца. Всевышний ниспосылал нам неутомимого сценариста, который опробовал на примере Дождя все возможные жанры, но явно тяготеет к хоррору. Сейчас очередная кульминация. "Нежелательной организацией" наш герой еще не был. Но не переключайтесь. Это кино так просто не закончится.

Екатерина Котрикадзе

Единственная задача этого решения – заставить миллионы наших зрителей, вас, прекратить нас смотреть. Заставить вас бояться включать Дождь.

Но уголовку за просмотр нашего эфира возбудить не могут. Пожалуйста, оставайтесь с нами.

Вместе с тем телеканал напомнил зрителям в России, что поддержка "Дождя" теперь грозит им преследованием сперва по административной, а потом и по уголовной статье, и отключил возможность принимать пожертвования из России, чтобы обезопасить зрителей. Журналисты "Дождя" напоминают, что тем, кто находится в России, также небезопасно делиться ссылками на материалы телеканала.

Оппозиционные комментаторы выражают "Дождю" поддержку.

Леонид Гозман

В связи с объявлением Дождя нежелательной организацией представляю свой список структур, нежелательных на территории РФ. То есть, тех, которые приносят очевидный вред России и от которых в их нынешнем виде следует избавиться как можно скорее, заменив их теми, которые в своей деятельности будут руководствоваться не личными корыстными интересами и безумными мифами, а стремлением к благу страны и ее граждан. Итак, нежелательными на территории РФ на сегодняшний день являются:

Нынешний президент РФ В.В.Путин

Администрация президента РФ

Федеральное собрание РФ

Правительство РФ

Федеральная служба безопасности

Следственный комитет РФ

Генеральная прокуратура РФ

Конституционный суд РФ

Верховный суд РФ

Росгвардия

Государство, для которого нежелательны свободные люди, обречено

Наверняка, многих забыл, но эти главные. Чем скорее их не станет, тем быстрее у нас появится шанс на возвращение к нормальной жизни.

А по Дождю, ну, что ж. Государство, для которого нежелательна правда, государство, для которого нежелательны свободные люди, обречено. Оно сгинет, а "Дождь" останется. Для нас-то он еще как желателен!

Россия вступает в эпоху тотальных репрессий, констатируют политологи.

Владимир Пастухов

Дождь признали нежелательным. На очереди, видимо, снег, туман и яркое солнце. В общем, все по-прежнему, все по Брежневу, как у Высоцкого: “Говорят, что скоро всё позапрещают, в бога душу, скоро всех, к чертям собачьим, запретят”. Сначала власть штыком отрезала от себя поддержку со стороны либералов. Теперь этим же штыком отрезает от себя “патриотов” (национал-большевиков). Что остается? – Только сам штык. Его неизбежно пустят в ход по полной программе. Усиление репрессий по всем направлениям в краткосрочной перспективе совершенно неизбежно. Господи, ну как же комфортно было сидеть на трубе. Нет же, взяли и пересели на штык. Россия ближайших полутора лет – зрелище не для слабонервных.

В тот же день, когда "Дождь" признали нежелательным, социолога и политолога Бориса Кагарлицкого, ранее признанного "иноагентом", арестовали по обвинению в призывах к терроризму и этапировали в Сыктывкар.

Борис Кагарлицкий, известный публицист и деятель левого движения, главный редактор канала "Рабкор", часто комментировал текущие события в том числе и в оппозиционных СМИ. Он старался быть осторожным в высказываниях, но это не спасло его от преследования, отмечают комментаторы.

Антон Орех

Моё всяческое сочувствие Борису Кагарлицкому и его семье. Не так давно говорили с ним в эфире Гвоздя. Спокойный разговор, без повышенных тонов, с употреблением корректного термина СВО. Позволяли себе элементы иронии и говорили исключительно в философском ключе. Теперь оказывается, что именно такие люди и есть пособники террористов. Не те, которые идут на Москву, сбивая вертолеты, а те, кто, сидя в Москве, спокойно говорят, соблюдая все ограничения, наложенные цензурой.

Мария Баронова

А можно хоть узнать, как именно Кагарлицкий оправдывал терроризм. Что нужно не делать, чтобы не считаться оправдывателем терроризма. И почему Сыктывкар. Очень много вопросов.

Кирилл Гончаров

Новая тактика следователей, которая станет популярной в ближайшие годы

Новая тактика следователей, которая станет популярной в ближайшие годы.

Как вы видели, дело Кагарлицкого сфабриковано не в Москве, а в Сыктывкаре. Соотвественно, Бориса этапировали туда, держать будут там и судить будут там

Думаю, это зондирование почвы, с целью применения новой тактики.

Москва не хочет быть более токсичной территорией, слишком много в последнее время тут политических дел, резонанс и тд.

Теперь на москвичей будут заводить дела в других и желательно труднодоступных регионах. Куда не придёт пресса, сторонники, дипломаты и вероятно даже защитники.

Борис Кагарлицкий был политзаключенным еще в СССР, напоминают некоторые комментаторы.

Виктор Шендерович

Я довольно далек от политических ориентиров Бориса Кагарлицкого, но хочу напомнить, что в первый раз его арестовали ещё при Брежневе. Это случилось за полгода до смерти дорогого Леонида Ильича.

Хорошая примета, то есть...

А в контексте недавнего ареста "правого" Стрелкова арест "левого" Кагарлицкого вполне симптоматичен: эти низколобые просто закатывают под асфальт все, что шевелится.

Эта история не про идеологию, а про животный страх.

Алена Солнцева

Хочу вспомнить, как в 1979 году на курсе обсуждали сначала вступление Бори в КПСС, а потом, по инициативе руководства института, на последнем курсе, перед защитой диплома, – исключение его из кандидатов в КПСС, в связи с обвинением в подпольной противоправительственной деятельности. А всего-то Борис тогда интересовался рабочим движением и профсоюзами, изучал международное рабочее движение, выпускал рукописный журнал "Левый поворот", но после польской Солидарности все эти профсоюзы были под большим подозрением.

Любая деятельность у нас чревата, как выясняется

В результате лучший студент факультета оказался в Лефортово под следствием, получил срок, потом –​ спустя десять лет –​был реабилитирован, защитил диплом. Эта история стоила карьеры (а может и жизни) его отцу, профессору ГИТИСА, читавшему у нас курс зарубежной литературы. В защиту Юлия Иосифовича, известного ученого, писали письма видные деятели английской культуры, Питер Брук, например, но это не помогло, его отстранили от лекций...

По слухам (утверждать не берусь), на Бориса тогда донесли, и сделал это студент нашего же факультета, ныне, к удивлению многих, тоже иноагент.

Вообще-то любая деятельность у нас чревата, как выясняется.

По меньшей мере один патриотический мыслитель считает, что возвращение к этим практикам – залог величия России в будущем.

Александр Дугин

Когда в СССР были репрессии, страна была великой и сильной, развивалась стремительно и бурно. Когда они прекратились, все стало гнить, разлагаться и вымирать. Отсутствие репрессий остановило ротацию элит. И все стало клониться к нулю, к нигилизму позднесоветской и тем более постсоветской эпохи.

Более сдержанные патриоты этих идей не разделяют.

Анатолий Несмиян

Дугин не отдает себе отчет в том, что помыть руку, если она грязная, более логично, чем отрубать ее в надежде, что вырастет новая –​ чистая.

Почему единственным механизмом смены элит должны быть расстрелы?

Репрессии –​ это прямое свидетельство краха механизма системной смены поколений и элит. В его логике для начала нужно применить репрессии к людям, сидящим у руля третий десяток лет, но он, понятно, не рискнет высказать такую крамольную вещь.

Чем, к примеру, террор в отношении Кагарлицкого поможет ротировать российскую знать? А тотальная зачистка всего оппозиционного поля? Откуда брать новую элиту, если старую нужно чистить?

И главный вопрос –​ а почему единственным механизмом смены элит должны быть расстрелы? Как-то иначе не пробовали?

Некоторые комментаторы, по-видимому, впервые по-настоящему осознали, что живут в тоталитарном государстве, где не приветствуется инакомыслие.

Росс Марсов

Звучит смешно, не потому что посадили левого, а потому что РФ – не консервативная, она никакая.

Безликая ЗАО, службе безопасности которой все равно за какие взгляды сажать. Её жертвой может быть как эталонный белогвардеец Стрелков, так и левый профессор Кагарлицкий.

Репрессивная машина ест представителей любых взглядов, если они мешают делать бизнес.

Кагарлицкий – интересный и конструктивный интеллектуал, советую его книги "Марксизм" и "Политология революции". Кагарлицкий в книгах ближе к объективному исследователю, который стремится не навязывать свою точку зрения, поэтому его книги цены не только для левых интеллектуалов, но и для остальных.

С ним можно спорить, не соглашаться с выводами, но сажать безобидного и нерадикального профессора – позор.

Рома печатает...

Наш клацающий каток раскатает любые формы идейности, накажет человека любых взглядов, если это не безоговорочное вылизывание начальству. В этом смысле, как по мне, репрессии в России безумнее, чем на Украине. Там есть единая линия партии, в рамках которой ты можешь творить и говорить любое людоедство – она понятная и чёткая. Если говорить о нашей линии партии, то это какие-то заторможенные методички, в которых вчера ЧВК было очень хорошо, а завтра станет очень плохо. При желании и мимикрировать можно только с большим опозданием, когда Витязева и Соловьёв озвучат повестку дня.

На Украине хватают только чужих, своих никогда. Наши умудрились хватануть даже Стрелкова.

Свободу Борису Кагарлицкому!

За Кагарлицкого вступились даже некоторые пропагандисты, в том числе ведущий пропагандистского телешоу "60 минут" на "России-1", депутат Госдумы Евгений Попов:

Кагарлицкий жестко топил против меня на выборах, но это не отменяет его как уважаемого ученого и публициста.

Мы все можем расходиться в оценках, но это и есть политика.

Странно предъявлять публичному человеку обвинения, не объяснив обществу причин.

Сергей Марков

Если его вдруг посадят, то это будет огромный вред России в мире

Против Бориса Кагарлицкого заведено уголовное дело по оправданию терроризма. А Борис Кагарлицкий сегодня наверное самый влиятельный российский политик и эксперт левого лагеря в мире. Он "втусован" в огромное международное левое социалистическое движение уже лет 40.

И выражает он во многом позицию этого левого международного социалистического движения. Его нужно не в тюрьму сажать, а активно работать Администрации Президента с ним и с сотнями левых политиков в мире через него.

Отстаньте от Кагарлицкого! Не допускайте грубой политической ошибки. Если его вдруг посадят, то это будет огромный вред России в мире.

Другие пропагандисты тем временем утверждают, что Кагарлицкий "неоднократно оправдывал действия ВСУ".

В 2022 году Кагарлицкий выступил против войны с Украиной, подписав манифест коалиции "Социалисты против войны", однако украинские комментаторы не простили ему то, что в 2014 году он поддержал "русскую весну" в Донбассе.

Денис Казанский

В России продолжают прессовать профессиональных новоросов.

После Гиркина ФСБ взялась за "левого социолога" Бориса Кагарлицкого, который в 2014 поддерживал российскую агрессию против Украины, призывал ДНР и ЛНР захватывать Мариуполь и Киев. Его обвинили в оправдании терроризма.

Работайте, братья!

Формальной причиной для ареста стал прошлогодний пост Кагарлицкого о первой атаке на Крымский мост, в котором анализируются последствия взрыва. Комментаторы, впрочем, уверены, что власти просто приступили к окончательной "зачистке" всех, кто, по мнению Кремля, может повлиять на становление политической альтернативы в стране.

Александр Кынев

Если этот нейтрально-аналитический пост Бориса Кагарлицкого считать "оправданием терроризма" , то под "оправдание терроризма" можно подвести любую аналитику происходящего, кроме прямых проклятий оппонентов.

Федор Крашенинников

Очень печалит ситуация с Борисом Кагарлицким и прежде всего в связи с другими возможными кейсами людей, которые не уехали из России или продолжают там бывать, выступая с антивоенными заявлениями. "Публикация, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела против Кагарлицкого, появилась в телеграм-канале публициста 8 октября 2022 года. В посте говорится, что с "военной точки зрения" смысл подрыва Крымского моста "более менее понятен" – "будут проблемы со снабжением". Также в посте рассматриваются экономические и политические последствия взрыва". То есть, когда принимается решение, что пора хватать и сажать, дело шьется по поводу любой публикации в любой соцсети.

Алина Витухновская

Поскольку на массовые репрессии нет ни ресурса, ни желания, обходятся точечным террором

Причин ареста, судя по всему, две, наложившиеся друг на друга. Первая. Репрессии идут чисто бюрократическим образом по каким-то спискам, куда он давно попал. Вторая. Решили шугануть левых – перед 2024 должно быть зачищено все поле. Но поскольку на массовые репрессии нет ни ресурса, ни желания, обходятся точечным террором. Кагарлицкий – своего рода "сакральная левая жертва".

Владимир Пастухов

В чем логика репрессий сезона лето-осень 2023 года? Как ни странно, она есть. Аресты таких разных людей как Гиркин и Кагарлицкий, на мой взгляд, показывают, что центр тяжести репрессий сейчас разместился там, где есть интенция к формированию хоть каких-то офлайн структур. Стрелков был не просто блоггером, а пытался построить новую националистическую организацию на базе созданного им КРП. Кагарлицкий экспериментировал с сетью “Рабкор” на базе традиционной левой идеологии. По каким-то причинам, несмотря на мизерность этих структур, их стремящийся к нулю организационный потенциал и предельно ограниченное распространение в регионах России, эти попытки офлайн самоорганизации как-то особенно напрягают режим и заставляют его реагировать диспропорционально. По всей видимости, армия “диванных интернет-революционеров” пугает его значительно меньше, чем взвод подпольщиков, созданный по образцам конца XIX – начала XX веков. Может быть потому, что отключение интернет-революционеров от глобальной сети или, по крайней мере, от Youtube – дело практически решенное, и надо загодя начать блокировать все возможные альтернативные точки роста протестной активности.

Максим Шевченко

Острый, спокойный и ясный ум, подкрепленный беспощадностью политического анализа с позиций классовой борьбы, сегодня опасней для Системы, нежели тысяча "карманных мятежей" и сто тысяч "турбопатриотов"

Кагарлицкий развеивает вонючий туман пропаганды и разъясняет все, как есть.

За это и арестовали.

Свободу Борису Кагарлицкому!

Александр Горбунов

Дело против политолога Бориса Кагарлицкого завели из-за поста о взрыве на Крымском мосту.

Не на тех, кто отвечает за безопасность и по факту не справился со своими обязанностями, а на мыслителя, который рассуждал о происходящем. Тут по идее нужно сказать традиционное о безумии, но нет, это уже не безумие, потому что оно подразумевает хоть какую-то работу мозга, а сейчас мозг попросту отсутствует, работают только челюсти, перемалывающие все живое, причем абсолютно рефлекторно.

Марина Шаповалова

На вопрос, чем этому режиму помешал Кагарлицкий, есть простой ответ:

"А нечего тут думать!"

И неважно, о чём. Мышление подрывает покосившиеся устои.

Андрей Десницкий

Если ты анализируешь происходящее и говоришь об этом вслух, твоё место в тюрьме

Казус Кагарлицкого.

Если ты анализируешь происходящее и говоришь об этом вслух, твоё место в тюрьме.

Ну, а если ты всего лишь кого-то убил, ограбил, изнасиловал – то на фронте с оружием в руках, в борьбе за духовные скрепы.

Вы ещё называете это правосудием?

Государством?

Михаил Лобанов

Бороться с реальными угрозами и мятежами силовики банально боятся. Поэтому приходится отчитываться репрессиями в отношении тех или иных лидеров мнений. Новых кризисов власти избежать это не поможет, но зато приближает развязку.

Галина Юзефович

Просто себе для памяти: всегда считала и считаю Бориса Кагарлицкого одним из самых цельных, умных, а в последние полтора года ещё и отважных людей в российском публичном поле. Все политзаключённые, независимо от их позиции, должны выйти из тюрем. Россия будет свободной – дожить бы.

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