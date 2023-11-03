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Минюст признал "иноагентами" Марию Снеговую и Дмитрия Губина

Мария Снеговая
Мария Снеговая

А также Дмитрия Евловского, Андрея Солдатова и Кирилла Качура

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом полтолога Марию Снеговую. Кроме неё, реестр "иноагентов" пополнили журналисты Дмитрий Губин и Дмитрий Евловский, публицист Андрей Солдатов и бывший следователь Кирилл Качур.

Мария Снеговая – политолог, научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона. участница "Форума свободной России". Она неоднократно давала комментарии международным СМИ, в том числе по вопросам текущей политики Кремля и войны России в Украине.

Дмитрий Губин - журналист и теле- и радиоведущий, работал в газете "Коммерсантъ", журнале "Огонёк", на радио "Вести-FM" и на телеканале "ТВ Центр". С 2017 года живёт в Германии.

Дмитрий Евловский - бывший заместитель главного редактора телеканала "Дождь", сейчас ведущий Youtube-канала "Ходорковский LIVE".

Кирилл Качур был следователем по особо важным делам в Следственном комитете России, позже основал собственную юридическую фирму. В России он обвиняется в создании организованной группы, принятии активного участия в хищениях и вымогательстве крупных сумм, заочно арестован.

Андрей Солдатов - публицист, главный редактор издания Agentura.ru. В России обвиняется в распространении так называемых фейков о российской армии.

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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