Минюст признал "иноагентами" Марию Снеговую и Дмитрия Губина

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом полтолога Марию Снеговую. Кроме неё, реестр "иноагентов" пополнили журналисты Дмитрий Губин и Дмитрий Евловский, публицист Андрей Солдатов и бывший следователь Кирилл Качур.

Мария Снеговая – политолог, научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона. участница "Форума свободной России". Она неоднократно давала комментарии международным СМИ, в том числе по вопросам текущей политики Кремля и войны России в Украине.

Дмитрий Губин - журналист и теле- и радиоведущий, работал в газете "Коммерсантъ", журнале "Огонёк", на радио "Вести-FM" и на телеканале "ТВ Центр". С 2017 года живёт в Германии.

Дмитрий Евловский - бывший заместитель главного редактора телеканала "Дождь", сейчас ведущий Youtube-канала "Ходорковский LIVE".

Кирилл Качур был следователем по особо важным делам в Следственном комитете России, позже основал собственную юридическую фирму. В России он обвиняется в создании организованной группы, принятии активного участия в хищениях и вымогательстве крупных сумм, заочно арестован.

Андрей Солдатов - публицист, главный редактор издания Agentura.ru. В России обвиняется в распространении так называемых фейков о российской армии.