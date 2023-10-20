Минюст признал "иноагентом" экс-замминистра Георгия Кунадзе

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом дипломата Георгия Кунадзе. Ему 74 года. В 1991-1993 годах он был заместителем министра иностранных дел России. С 1993 по 1997 год служил послом России в Южной Корее.

По мнению Минюста, Кунадзе "распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России", её армии и государственных органов, а также выступал "на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами".

Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили журналист Илья Косыгин и политолог Михаил Савва. Косыгин - главный редактор владимирского издания "Довод". Публиковал информацию о погибших в Украине росгвардейцах из Владимира.

Савва - профессор Кубанского государственного университета. Автор большого числа публикаций по вопросам межнациональных конфликтов и проблем межэтнических отношений, был гостем программ Радио Свобода. В 2015 году уехал из России в Украину - после первого условного приговора и возбуждения против него новых уголовных дел о мошенничестве, которые Савва и его соратники считают политическими.

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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