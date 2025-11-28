Ссылки для упрощенного доступа

Минюст признал "иноагентом" издание DOXA и сына Масхадова

Пикет в поддержку DOXA
Министерство юстиции России вечером 28 ноября обновило реестр так называемых иностранных агентов. В него внесены издание DOXA, заочно арестованная в России активистка башкирского национального движения Айгуль Гимранова-Лион, журналистка, поэт и антрополог Василина Орлова, бывший замглавы администрации президента и кандидат в президенты России Евгений Савостьянов, а также Анзор Масхадов - сын убитого президента сепаратистской Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова.

В реестре Минюста находится более тысячи человек и организаций. Правозащитники называют закон об "иностранных агентах" репрессивным.

Новость дополняется

Детали мирного плана США
Детали мирного плана США

Позиция Москвы, Киева и Европы

Позиция Москвы, Киева и Европы

Аудионовости

Новости
Новости

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


