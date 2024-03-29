Минюст признал иноагентом депутата Бориса Вишневского

Министерство юстиции России в пятницу внесло в перечень так называемых иностранных агентов депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Бориса Вишневского.

Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили адвокат Вадим Прохоров и правозащитный проект "Первый отдел".

Борис Вишневский - журналист и публицист, лауреат премии "Золотое перо России". Профессор кафедры политологии РГПУ имени Герцена. С 2016 по 2021 год возглавлял в петербургском Законодательном собрании фракцию "Яблока". Осудил аннексию Крыма Россией в 2014 году, войну России в Украине, многократно выступал против коррупции и политических репрессий в Санкт-Петербурге.

В мотивировочной части решения Минюста говорится, что Вишневский "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Вадим Прохоров - российский юрист и правозащитник. Выступал адвокатом по делам многих оппозиционеров, в том числе Бориса Немцова, Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина и других. В 2023 году из-за угроз покинул Россию.

"Первый отдел" - правозащитный проект, который обеспечивает юридическую защиту обвиняемым по "оппозиционным" статьям.