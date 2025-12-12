Минюст признал "иноагентом" популяризатора космонавтики

Министерство юстиции России включило в реестр так называемых иностранных агентов блогера и популяризатора космонавтики Виталия Егорова, известного как Zelenyikot.

В список попал российский и израильский журналист и медиаменеджер Михаил Гуревич — создатель изданий "Утро.ру" и "Курсор", бывший владелец портала Fishki.net и вице-президент РБК.

Кроме того, "иноагентами" объявлены бурятский правозащитник Доржо Дугаров и бывший муниципальный депутат из Краснодарского края Александр Коровайный.

По версии Минюста, лица, попавшие в список, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами", а также выступали против войны с Украиной.

