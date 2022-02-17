РСЕ/РС продолжает добиваться в ЕСПЧ наказания России

ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", представляющее в России медиакорпорацию РСЕ/РС, и его генеральный директор подали в Европейской суд по правам человека заявление с просьбой рассмотреть по существу жалобу на действия российских властей, включивших русскоязычные журналистские проекты корпорации в реестр СМИ-"иностранных агентов".

Заявление подано согласно процедуре ЕСПЧ в качестве реакции на ответ российских властей на соответствующий иск РСЕ/РС, направленный Генеральной прокуратурой в Страсбург три месяца назад. В июне 2021 года ЕСПЧ присвоил поданной месяцем ранее жалобе РСЕ/РС приоритетный статус.

В новом документе медиакорпорация указывает на то, что и закон об "иностранных агентах", и следующие из него санкции нарушают 10-ю статью Европейской конвенции по правам человека о свободе высказываний. В заявлении также говорится об ухудшении климата работы журналистов в России, в том числе и о поступивших недавно 70 уведомлениях Роскомнадзора с требованием удалить с сайтов РСЕ/РС материалы, рассказывающие об антикоррупционных расследованиях команды оппозиционного политика Алексея Навального и признанной "нежелательной организацией" редакции "Проект".

Как заявил в четверг президент РСЕ/РС Джейми Флай, "в своих попытках установить полный контроль над информацией Кремль пытается криминализовать журналистику и заклеймить российских журналистов как предателей. Мы призываем ЕСПЧ вынести вердикт о том, могут ли считаться легальными законы об "иностранных агентах", нарушающие базовые права наших журналистов и всех граждан России".