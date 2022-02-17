РСЕ/РС продолжает добиваться в ЕСПЧ наказания России

ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", представляющее в России медиакорпорацию РСЕ/РС, и его генеральный директор подали в Европейской суд по правам человека заявление с просьбой рассмотреть по существу жалобу на действия российских властей, включивших русскоязычные журналистские проекты корпорации в реестр СМИ-"иностранных агентов".
Заявление подано согласно процедуре ЕСПЧ в качестве реакции на ответ российских властей на соответствующий иск РСЕ/РС, направленный Генеральной прокуратурой в Страсбург три месяца назад. В июне 2021 года ЕСПЧ присвоил поданной месяцем ранее жалобе РСЕ/РС приоритетный статус.
В новом документе медиакорпорация указывает на то, что и закон об "иностранных агентах", и следующие из него санкции нарушают 10-ю статью Европейской конвенции по правам человека о свободе высказываний. В заявлении также говорится об ухудшении климата работы журналистов в России, в том числе и о поступивших недавно 70 уведомлениях Роскомнадзора с требованием удалить с сайтов РСЕ/РС материалы, рассказывающие об антикоррупционных расследованиях команды оппозиционного политика Алексея Навального и признанной "нежелательной организацией" редакции "Проект".
Как заявил в четверг президент РСЕ/РС Джейми Флай, "в своих попытках установить полный контроль над информацией Кремль пытается криминализовать журналистику и заклеймить российских журналистов как предателей. Мы призываем ЕСПЧ вынести вердикт о том, могут ли считаться легальными законы об "иностранных агентах", нарушающие базовые права наших журналистов и всех граждан России".
- Радио Свобода и другие русскоязычные проекты медиакорпорации внесены в реестр СМИ-"иноагентов" ещё в 2017 году. С января прошлого года Роскомнадзор составил более тысячи протоколов в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в связи с нарушениями закона об "иноагентах". Речь идёт об отсутствием в журналистских материалах редакций РСЕ/РС маркировки, которую медиакорпорация считает проявлением политической цензуры.
- Суды на данный момент вынесли решения о штрафах на общую сумму около 1 млрд рублей. После того, как апелляции РСЕ/РС по ряду этих решений в российских судах были отвергнуты, медиакорпорация обратилась в ЕСПЧ.
- Представители многих западных стран и международные правозащитные и журналистские организации неоднократно выступали с критикой российского закона о СМИ-"иноагентах", в защиту СМИ и граждан, внесённых в соответствующий реестр. Российские власти утверждают, что закон принят в ответ на применение в США закона об иностранных агентах по отношению к российским СМИ, однако ограничения и требования, налагаемые российским законом, существенно строже чем в США, и не содержат элементов политической цензуры.
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