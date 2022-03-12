Рэпер Face покинул Россию и больше не будет давать концерты в стране

Рэпер Face (настоящее имя – Иван Дремин) рассказал в инстаграме, что больше не приедет в Россию и не будет давать концерты в стране.

"Меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно ***** [плевать] на всё, пока хватает денег на бутерброд с маслом", – написал музыкант.

Рэпер осудил войну в Украине: "Видел бы вас всех мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, вероломно напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 раз меньше нашей по территории, то он бы скорее застрелился, чем продолжил за вас воевать", – заявил Face.

Рэпер призвал власти и армию России "прекратить разрушение городов и жизней" и попросил прощения у украинцев. Он также надеется, что когда-нибудь Россия станет "достойным государством", а он вновь встретится со своей семьей и аудиторией в России: "Будущее России это люди, у которых в руках кисти и микрофоны, а не автоматы с гранатами. Будущее России – это мысль и свобода. Будущее России – это мы".