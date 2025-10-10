Ссылки для упрощенного доступа

Минюст России объявил "иноагентом" поэтессу Полину Барскову

Минюст России добавил в реестр "иноагентов" поэтессу и филолога Полину Барскову.

Также в реестр включили журналиста The Barents Observer Дениса Загорье, автора проекта "Выход есть!" Василия Садонина, правозащитника Тимура Тухватуллина, бывшего мэра города Плес и автора проекта "Потаенная Россия" Алексея Шевцова и медиапроект "Острый угол".

По мнению Минюста, попавшие в реестр распространяли "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российской армии, "недостоверную информацию" о решениях и политике властей, а также выступают против российского вторжения в Украину.

  • Понятие "иностранный агент" появилось в российском законодательстве в 2012 году. Сначала статус присваивался только некоммерческим организациям, которые получали зарубежное финансирование и занимались политической деятельностью. Затем закон стали применять к юридическим и физическим лицам – в основном к правозащитникам, журналистам, активистам и СМИ.
  • В 2025 году Госдума России одобрила пакет законов, которые расширили основания для присвоения статуса иноагента.
