Минюст России объявил "иноагентом" поэтессу Полину Барскову

Минюст России добавил в реестр "иноагентов" поэтессу и филолога Полину Барскову.

Также в реестр включили журналиста The Barents Observer Дениса Загорье, автора проекта "Выход есть!" Василия Садонина, правозащитника Тимура Тухватуллина, бывшего мэра города Плес и автора проекта "Потаенная Россия" Алексея Шевцова и медиапроект "Острый угол".

По мнению Минюста, попавшие в реестр распространяли "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российской армии, "недостоверную информацию" о решениях и политике властей, а также выступают против российского вторжения в Украину.