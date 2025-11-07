Минюст России признал "иноагентом" акциониста Павла Крисевича

Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" художника-акциониста Павла Крисевича. Кроме него, в обновлённый список попали политолог Георгий Чижов, историк Алексей Уваров, журналист Александр Пичугин, экс-координатор штаба Навального в Челябинске Борис Золотаревский и политолог Маргарита Завадская.

"Иноагентами" также признали Форум свободной культуры "СловоНово" и медиа-проект "Черта".

В реестре Минюста находится более тысячи человек и организаций. Правозащитники называют закон об "иностранных агентах" репрессивным. В решении ЕСПЧ говорится, что закон нарушает права на свободу выражения мнения, свободу объединения и право на неприкосновенность частной жизни и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Новость дополняется