В Подмосковье полиция задержала акциониста Павла Крисевича

Обновлено: Крисевича обвинили в неповиноваении полиции, сообщает "ОВД-Инфо". Суд рассмотрит его дело во вторник. Адвокату не дали ознакомиться с протоколом и переговорить с подзащитным.

Полиция в Подмосковье задержала художника-акциониста Павла Крисевича. Его доставили в отделение, после этого связь с ним пропала. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Задержание произошло в 14-30. От художника потребовали подписать официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений. С шести часов его жена Елена не может с ним связаться.

25-летний Крисевич в январе вышел на свободупосле того, как отбыл пятилетний срок из-за перформанса на Красной площади в 2021 году. Тогда художник выстрелил себе в голову холостым патроном, чтобы привлечь внимание к политзаключенным. Его осудили за хулиганство с применением оружия.

В апреле у художника прошёл обыск по делу об оправдании терроризма. В мае он был арестован на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции. Предостережение, которое должен был подписать Крисевич в понедельник, связано с сентябрьским единым днём голосования, сообщили полицейские.