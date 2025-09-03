Суд отменил арест акциониста Павла Крисевича

Мытищинский городской суд освободил акциониста Павла Крисевича из-под административного ареста в связи с отсутствием состава правонарушения.

Во вторник Московский областной суд отменил вынесенное 26 августа постановление об аресте Крисевича на 10 суток и вернул его административное дело на новое рассмотрение. В среду в суд были представлены видеозаписи с камер наблюдения у магазина, где Крисевич был задержан. На них видно, что сопротивления полицейским он не оказывает. Под арестом Крисевич пробыл 9 суток. Он сообщил журналистом, что намерен добиваться компенсации за проведенные в заключении дни.

Крисевич был задержан в Подмосковье 25 августа. Его жена рассказала "ОВД-Инфо", что сотрудники полиции говорили о необходимости выдать ему предостережение о недопустимости нарушений закона перед сентябрьскими выборами. Крисевича доставили в мытищинский отдел полиции № 2 и сказали ждать. Вскоре связь с ним пропала. Впоследствии стало известно о том, что его обвинили в неповиновении полиции, адвоката к нему не допустили.

По версии сотрудников полиции, они встретили Крисевича, когда тот выходил из леса. Он "выглядел подозрительно", попытался сбежать, отказывался показать паспорт и сопротивлялся задержанию, в связи с чем полицейским "пришлось применить физическую силу". Крисевич сказал на суде, что на самом деле добровольно согласился поехать в отдел полиции.

25-летний Крисевич в январе нынешнего года вышел на свободу после того, как отбыл пятилетний срок из-за перформанса на Красной площади в 2021 году. Тогда художник выстрелил себе в голову холостым патроном, чтобы привлечь внимание к судьбе политзаключённых. Его осудили по обвинению в хулиганстве с применением оружия.

В апреле у Крисевича прошёл обыск по делу об оправдании терроризма. В мае он был арестован на 10 суток по такому же обвинению, как и в этот раз - в неповиновении полиции.