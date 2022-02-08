Минюст США конфисковал биткоины на сумму 3,6 млрд долларов

Министерство юстиции США утверждает, что конфисковало биткоины на сумму 3,6 миллиардов долларов, которые были украдены в результате взлома криптовалютной биржи в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Также ведомство заявило об аресте двух подозреваемых в попытке отмывания денег.

По словам официальных лиц, это крупнейшая конфискация в истории Минюста. Согласно судебным документам, двое подозреваемых предположительно вступили в сговор с целью отмыть почти 120 тысяч биткоинов, украденных в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу Bitfinex. Как утверждает сторона обвинения, биткоины были переведены на цифровой кошелек, который контролирует один из подозреваемых. При этом им не было предъявлено обвинение во взломе Bitfinex: по словам чиновников, расследование Министерства юстиции продолжается.

Криптовалютная биржа Bitfinex, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, в 2016 году заявила о взломе. В результате были украдены около 120 тысяч биткоинов, которые на тот момент оценивались примерно в 70 миллионов долларов. Сразу после этого стоимость биткоина упала примерно на 20 процентов.