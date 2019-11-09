Безналичный бум. Эфир в 18:05

По данным Boston Consulting Group, Россия стала мировым лидером по росту безналичных платежей: за 8 лет этот показатель увеличился в 30 раз. Люди все чаще платят картами, смартфонами, "умными часами", переводят деньги через "Сбербанк онлайн". Что стоит за безналичным бумом, как внимательно следит за этим государство, и каково вообще будущее денег?

Гости программы - Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства"Эксперт РА" и Василий Солодков, директор Банковского института ВШЭ. Эфир в 18:05.