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Археология. Будущее

Безналичный бум. Эфир в 18:05

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Что стоит за «русским чудом» цифровых платежей?

По данным Boston Consulting Group, Россия стала мировым лидером по росту безналичных платежей: за 8 лет этот показатель увеличился в 30 раз. Люди все чаще платят картами, смартфонами, "умными часами", переводят деньги через "Сбербанк онлайн". Что стоит за безналичным бумом, как внимательно следит за этим государство, и каково вообще будущее денег?

Гости программы - Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства"Эксперт РА" и Василий Солодков, директор Банковского института ВШЭ. Эфир в 18:05.

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