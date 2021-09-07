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Сальвадор признал биткоин официальным платёжным средством

Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин официальным платёжным средством. Криптовалютой можно будет расплачиваться наряду с долларом США.

Закон об официальном использовании криптовалюты вступает в силу сегодня. Накануне Сальвадор сообщил, то купил двумя траншами первые 400 биткоинов. Инициатором закона стал президент Найиб Букеле. По его словам, биткоин поможет привлечь инвестиции и стимулировать внутреннее потребление. Сальвадорцы смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг с помощью электронного кошелька Chivo.

Закон об использовании биткоина в Сальвадоре был принят в июне. Перед вступлением закона в силу в стране прошли протесты. Участники акций говорят, что опасаются мошенничества и нестабильности курса валюты. Пенсионеры, в частности, говорят, что использование криптовалюты отразится на объёме полагающихся им выплат.

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