Мир без любви. Аркадий Мазин – о голосе лучшего друга Израиля

Апеллирование к авторитету (appeal to authority) считается недостойным полемическим приемом. Тем не менее в особо запутанных случаях, когда у каждой стороны имеется практически неистощимый запас аргументов и люди палят ими от бедра, не понимая и не слыша друг друга, может быть полезным найти некий якорь, ориентир, независимое, но весомое мнение.

В случае с палестино-израильским конфликтом я часто предлагаю в качестве такого ориентира международное право. Мол, давайте посмотрим, что оно говорит о происходящем. Обычно это вызывает насмешку: ну как можно быть таким наивным? Какое международное право? Во-первых, его нет, во-вторых, оно плохое, в-третьих, вы его неправильно понимаете. Интересно, что в контексте агрессии России против Украины те же люди обычно очень уважают международное право с его принципом нерушимости границ и защитой гражданского населения.

Но в этот раз я оставлю международное право в стороне и приведу в качестве ориентира официальную позицию администрации США, главного друга и союзника Израиля. Тех самых США, которые вливают в Израиль почти 4 миллиарда долларов только военной помощи ежегодно. Которые горой стоят за Израиль в ООН, часто используя свое право вето в Совете безопасности.

Во главе США сегодня стоит умеренный демократ, который всегда считался искренним другом Израиля. За свою каденцию Джо Байден крайне редко критиковал Израиль, сохранил в силе большинство произраильских решений предыдущей администрации, а сегодня предпринимает все необходимое в военном и дипломатическом плане, чтобы помочь Израилю в войне. За это Байден платит остро необходимой ему в преддверии выборов поддержкой левого крыла Демпартии. В общем, если вы считаете нынешнюю американскую администрацию антиизраильской, разговор можно прекращать за несерьезностью.

Американскую администрацию невозможно упрекнуть не только в недостаточной поддержке Израиля, но и в незнании ситуации. С момента создания Израиля США глубоко замешаны в арабо-израильском конфликте. Это одно из главных направлений их внешнеполитической деятельности. В администрации всегда работали одни из лучших в мире специалистов в этой области, многие книги за авторством которых я рекомендую к прочтению.

И вот сегодня голос этой администрации звучит четко и недвусмысленно: не может быть никакой реоккупации Газы, никакого выселения ее жителей, никакого изменения границы, никаких прожектов с передачей сектора на поруки какой-то внешней силе. За войной, говорят американцы, должны последовать возвращение Газы под управление Палестинской администрации (которую для этого необходимо всячески усиливать) и мирные переговоры о постоянном урегулировании по формуле “два государства”.

Этот напор – еще и следствие шока, вызванного гигантским внешнеполитическим провалом, каким стало для Америки варварское нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. Вполне очевидно, что, несмотря на отсутствие доверия и теплых чувств к Нетаньяху, Байден поверил в его концепцию “управления конфликтом” в достаточной степени, чтобы отложить решение палестинской проблемы на потом. Администрация США предпринимала слабые попытки снизить напряженность (например, требуя от Израиля унять поселенческое насилие) и облегчить положение палестинцев, но основную ставку сделала на дальнейшую нормализацию отношений Израиля с исламским миром. В то время это, наверное, казалось логичным: мирный договор между Израилем и Саудовской Аравией стал бы серьезным достижением, козырем на президентских дебатах, и он был так близок! Да вот и Нетаньяху уверяет, что ХАМАС не заинтересован в эскалации. Так что палестинцы подождут.

Интересно, что более 20 лет назад произошло нечто подобное, когда тогдашний израильский премьер Эхуд Барак, вопреки мнению американцев и собственных советников, решил первым делом попытаться заключить мирный договор с Сирией. После провала этих попыток пришлось спешно устраивать скороспелый и плохо подготовленный саммит в Кэмп-Дэвиде.

Эта ошибка не означает, что США плохо разбираются в палестино-израильских делах (см. выше). Жестоко ошиблись многие, включая знаменитую израильскую разведку. Но ошибки надо исправлять, а упущенное время наверстывать.

Миру по формуле двух государств нет альтернативы не потому, что он точно достижим, а потому, что движение в любом другом направлении представляется еще менее разумным. Израиль напоминает витязя на распутье, причем не с классической картины, а из старого анекдота, когда над застывшим в долгом раздумье всадником раздается громовой голос: “Ну, ты решай скорее, а то прямо тут получишь”.

Американцы выступают в роли “ответственного взрослого”, настойчиво предлагая единственный разумный путь

Каким бы путем мы ни пошли, проблемы и риски будут везде. Но “мудрый” выбор Нетаньяху, находящегося у власти 15 лет почти беспрерывно, уже привел к самому страшному дню в истории Израиля. Не случайно сегодня, согласно опросам, примерно две трети израильтян выступают за согласованное или одностороннее отделение от палестинцев, а поддержка концепции “управления конфликтом” рухнула до пяти процентов.

Да, Израилю и палестинцам дважды не удалось подписать мирный договор. А сколько раз мы пробовали победить террор силой? Почему же мы предпочитаем бесконечно пробовать второе и упрямо отказываемся еще раз попробовать первое, хотя это первое предполагает не жертвы и разрушения, а мирное общение людей в комфортной обстановке?

Да, сегодня общественное мнение в Израиле и на палестинских территориях не слишком благоволит мирному договору. Но еще недавно благоволило – значит, есть с чем работать. Да, Палестинская администрация слаба, но слабое можно усилить. Да, ХАМАС непримирим, но зато официальное палестинское руководство давно признало Израиль и поддерживает мирный договор по формуле двух государств (как и весь арабский мир). Стало быть, и здесь есть с чем работать, особенно учитывая решимость Израиля ХАМАС уничтожить. Да, даже умеренные представители палестинцев далеки от идеала и не пылают любовью к Израилю. А кто идеален? Кто готов возлюбить врага своего? Любовь невозможна без мира, но мир возможен без любви.

Продолжение нынешней политики таит в себе множество известных и неизвестных опасностей. Пока есть конфликт, будут жертвы конфликта. Сильная сторона будет давить слабую. Слабая будет терроризировать сильную, проявляя чудеса изобретательности и бесчеловечности. Сегодня это ХАМАС, а завтра – ИГИЛ и “Аль-Каида” (которые сегодня не присутствуют в Газе из-за доминирования ХАМАС). Сегодня это мегатеракт с тысячей жертв, а завтра что? “Грязная бомба”? Материал у Ирана есть.

Прикрывать Израиль и снабжать его оружием до скончания века? Вливать миллиарды в восстановление Газы только для того, чтобы она была снова разрушена на следующем витке конфликта? С трудом удерживать стабильность в важном для них регионе, туша бесчисленные пожары? Американцы на такое не подписывались. Именно поэтому сегодня они выступают в роли “ответственного взрослого”, настойчиво предлагая единственный разумный путь.

Да, но ведь Израиль против – стало быть, это действительно антиизраильская позиция? Нет, против выступает, как Байден заметил на днях, “самое консервативное правительство за всю историю Израиля”, возглавляемое человеком, чье бездействие, стратегическая слепота, заигрывание с ХАМАС привели к катастрофе. Человеком, сознательно, планомерно запугавшим израильское общество и убившим в нем надежду на мир. Если Газу надо спасать от ХАМАС, то Израиль надо спасать от Нетаньяху, и, похоже, израильское общество наконец это осознало. Поэтому, если вы за Израиль, вам стоит прислушаться к голосу его лучшего друга.

Аркадий Мазин – израильский журналист, живёт в США



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