Украина и война на Ближнем Востоке. Эфир в 20:30

Как могут развиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке? Следует ли Украине ожидать сокращения западной помощи из-за войны между Палестиной и Израилем? И как Россия может использовать эту войну?



Гости Виталия Портникова – Роман Бронфман, израильский политик, экс-депутат Кнессета трех созывов, и Игорь Семиволос, украинский политолог, директор Центра ближневосточных исследований. Эфир в 20:30.

