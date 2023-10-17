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Украина и война на Ближнем Востоке. Эфир в 20:30

Роман Бронфман и Игорь Семиволос: как отразится новая война на помощи Украине?

Как могут развиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке? Следует ли Украине ожидать сокращения западной помощи из-за войны между Палестиной и Израилем? И как Россия может использовать эту войну?

Гости Виталия ПортниковаРоман Бронфман, израильский политик, экс-депутат Кнессета трех созывов, и Игорь Семиволос, украинский политолог, директор Центра ближневосточных исследований. Эфир в 20:30.

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