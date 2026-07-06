Мир без свободы. Как сейчас живут и что думают жители Ирана

Жизнь в Иране, похоже, постепенно возвращается к мирной нормальности: перемирие сохраняется, а переговоры с США, хоть и с трудом, но продолжаются. Кафе, закрывшиеся во время авиаударов, вновь открылись. Улицы, во время войны опустевшие, снова заполнились автомобилями и пешеходами. Магазины работают до позднего вечера, а семьи вновь выходят на вечерние прогулки.

Большинство иранцев говорят, что испытывают облегчение от того, что бомбардировки прекратились и повседневная жизнь больше не омрачается страхом перед налетами и взрывами. Но за внешним спокойствием у некоторых людей скрывается глубокое чувство гнева и разочарования.

По словам нескольких иранцев, с которыми пообщалось Радио Фарда (иранская редакция Радио Свободная Европа/Радио Свобода), прекращение боевых действий принесло мир, но не перемены, на которые многие надеялись. Все опрошенные попросили указывать только их имена из-за опасений репрессий со стороны властей.

Усталые и брошенные

Мариам, повариха, живущая в одной из тегеранских многоэтажек, вспоминает, как "люди ликовали и танцевали" у входа в жилой дом, когда государственное телевидение объявило, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате авиаударов США и Израиля.

Мариам рассказала, что она и другие терпели голод, авиаудары и смертельную опасность, угрожавшую мирным жителям, веря, что режим в конце концов рухнет. "Во время войны мы оставались дома – без денег, без работы, но полные надежды. Мы думали: у нас нет работы, но всё изменится; у нас нет денег, но зато мы обретём свободу. Когда наши окна были заколочены, а дома разрушены, мы с этим тоже смирились, говоря, что скоро будем праздновать уход режима, а потом вместе восстановим нашу страну", – говорит Мариам.

Во время войны мы оставались дома – без денег, без работы, но полные надежды

По ее словам, у многих осталось чувство предательства и усталости после того, как Вашингтон возобновил переговоры с Тегераном и оказалось, что режим Исламской Республики по-прежнему твёрдо держит ситуацию под контролем. Это мнение разделяют и другие наши собеседники.

В ходе конфликта, начавшегося в конце февраля, президент США Дональд Трамп поначалу заявлял, что хочет сместить иранское руководство и поддержать иранцев, организовавших в январе этого года небывало массовые акции протеста против режима. Однако возобновление переговоров заставило некоторых жителей Ирана почувствовать себя брошенными.

Халех, жительница провинции Гилан на северо-западе Ирана, рассказала, что она и её друзья верили, что смерть Али Хаменеи 28 февраля, в первый день конфликта, ознаменует начало конца режима и что политические перемены не за горами. Вместо этого, по её словам, иранцы столкнулись с разрушенными домами и предприятиями, ещё большей бедностью и инфляцией, а также с режимом, который стал ещё более дерзким.

Халех, которая живет со своим сыном, рассказала, что работает на двух работах, но все равно с трудом сводит концы с концами, поскольку в последние месяцы цены резко взлетели. По данным Центрального банка Ирана, в мае уровень инфляции достиг 77,2 процента.

"Бывают дни, когда я не могу себе позволить купить даже молоко", – говорит Халех. Но поспешно добавляет, что она и другие иранцы "не потеряли надежду" и будут продолжать бороться за "лучшее будущее".

"Народ Ирана много раз доказывал, что у него хватает стойкости, чтобы выдержать лишения. Надеюсь, что режим в конце концов рухнет", – сказала Халех.

Мирные дни и внутренняя тревога

Ава из Тегерана говорит, что наслаждается нынешними днями затишья, которые принесло перемирие, и надеется, что оно приведет к прочному миру.

Она вспоминает, как наблюдала из своего района за клубами черного дыма, которые поднимались над местами взрывов, как под авиаударами рушились дома и гибли люди.

"Мы ещё не оправились полностью от шока войны, чтобы как следует оплакать свои потери, – говорит Ава. – Я надеюсь, что моя страна больше никогда не переживёт таких трагедий, и отныне мы будем жить в мире".

Но некоторые опрошенные отмечали растущий разрыв между внешне нормальной жизнью и внутренним отчаянием, которое они испытывают.

Надер, житель Тегерана, говорит, что иранцы не забыли о том, как тысячи людей были убиты, а десятки тысяч – арестованы в ходе жестокого подавления властями общенациональных антиправительственных протестов в январе. По словам Надера, многие иранцы не готовы смириться с тем, что их жертвы ничего не изменили.

"Люди ждут, что Америка сделает дальше…, нанесёт ли она Ирану новый удар. В какой-то момент люди снова выйдут на улицы, и их будут миллионы. Ни за что они не примут этот режим снова".

Исламская Республика исторически использовала периоды снижения напряженности для укрепления своей власти. Несколько наших собеседников отметили, что уже видят признаки ужесточения контроля, арестов и запугивания, даже несмотря на то, что официальные лица за рубежом говорят о дипломатии.

Я оптимист, но не могу сказать, что у меня нет опасений по поводу будущего

Вахид, живущий в юго-западной провинции Хузестан, охарактеризовал режим как "змею, пожирающую собственный хвост". Хотя он приветствует прекращение огня, но говорит, что по-прежнему сохраняется неопределенность относительно того, что будет дальше.

"Я оптимист, но не могу сказать, что у меня нет опасений по поводу будущего – и своего собственного, и моей страны", – говорит Вахид.

Символ перемен: без хиджабов

Но всё же кое-какие признаки перемен видны уже сегодня. Женщины в Тегеране ходят по городу в топах без рукавов и платьях с короткими рукавами, в широких брюках и облегающих джинсах. Некоторые носят головные платки по собственному желанию. Многие – нет. Никто, похоже, не обращает на это особого внимания. И именно это бросается в глаза больше всего.

Некогда внушавшие страх патрули, которые контролировали одежду женщин, практически исчезли из повседневной уличной жизни. Правила об обязательном ношении хиджаба по-прежнему действуют, но их соблюдение заметно ослабло в крупных городах Ирана, которые ранее были полем битвы для женщин, боровшихся за свободу против так называемой "полиции нравов".

"Я уже очень давно не видела никаких патрулей, контролирующих ношение хиджаба, – говорит жительница Тегерана, решившая не называть свое имя. – Женщины одеваются так, как им нравится".

Эта перемена стала результатом многолетнего сопротивления женщин, кульминацией которого стали протесты 2022 года под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода", и ускорилась в последние месяцы на фоне войны Ирана с США и Израилем. "Всего несколько лет назад это было немыслимо", – говорит другая иранка в возрасте около 40 лет. По ее словам, теперь она без каких-либо проблем ходит по делам без головного убора и в одежде с короткими рукавами.

Женщины одеваются так, как им нравится

Наша собеседница вспоминает недавнее посещение государственного учреждения, куда она пришла с непокрытыми волосами. У входа сотрудник попросил её надеть головной платок – но лишь на время визита. "Сотрудник сказал мне: „Можете снять его, когда будете уходить“. Это меня рассмешило. Они прекрасно знают, как женщины относятся к хиджабу".

Трудно сказать точно, что стоит за этим изменением – правительственные чиновники не давали комментариев по этому поводу, – но, по мнению аналитиков, скорее всего, это отражает текущие политические соображения властей, а не является признаком каких-то глубоких реформ.

"Иранское правительство было вынуждено пойти на уступки в отношении требований женщин по поводу хиджаба, – говорит Мансуре Шоджаи, активистка по защите прав женщин, писательница и исследовательница, живущая сейчас в Европе. – Насилие и репрессии, которые были раньше, ушли в прошлое. Но это не означает, что закон изменился".

Она отмечает, что даже появление женщин без хиджаба на государственном телевидении в последние месяцы отражает давление со стороны общества. "Правительство использует это в пропагандистских целях, – считает Шоджаи. – Оно как бы говорит: я не против женщин без хиджаба, пока они принимают меня и мою политику".

Тем не менее риски остаются вполне реальными. Ранее в этом году иранская певица Парасту Ахмади была приговорена к 74 ударам плетью за запись и исполнение песни без хиджаба.

Махнуш из Мешхеда, одного из самых консервативных городов Ирана, назвавшая только свое имя, сказала, что, хотя повседневная жизнь здесь по-прежнему более ограничена, чем в Тегеране, ситуация все же заметно отличается от того, что было раньше. "Есть консервативные женщины, которые носят полный хиджаб – говорит Махнуш, – но есть также много женщин, которые вообще не покрывают голову".

Ослабление контроля началось после протестов 2022 года, вызванных смертью Махсы Амини, которая скончалась в заключении по обвинению в нарушении правил ношения хиджаба. С момента прекращения военных действий благодаря перемирию между США и Ираном – подписанному в начале апреля и продленному в июне – контроль еще больше ослаб.

Сана, студентка университета в Карадже, городе в центральной части Ирана, считает, что перемены нельзя обратить вспять. "Путь к полной свободе может быть коротким, а может занять много лет. Но как только общество решает измениться, перемены становятся неизбежными".