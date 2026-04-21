Трамп призвал Иран освободить 8 женщин и упомянул переговоры

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран освободить восьмерых женщин, которых иранский режим, по некоторым сведениям, "готовится казнить через повешение". Это утверждение невозможно проверить оперативно, отмечает Иранская служба Радио Свобода (Радио Фарда).

Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social 21 апреля написал, что обращается "к иранским лидерам, которые вскоре начнут переговоры с его представителями". "Я был бы очень благодарен, если бы эти женщины были освобождены. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это может стать очень хорошим началом для наших переговоров!!!", - заявил глава Белого дома.

Текст Трампа содержал отсылку к сообщению в соцсети Х, размещённому ранее в тот же день живущим в США произраильским активистом Эялем Якоби, который написал, что Иран "готовится повесить восемь женщин".

Якоби сопроводил свою публикацию фотографиями восьми девушек и женщин. Их имена не были указаны, но Радио Фарда установило их личности. По данным правозащитников, одна из этих женщин - Бита Хеммати - была приговорена к смертной казни в связи с массовыми демонстрациями в январе. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода не смогла немедленно подтвердить статус остальных и то, были ли они приговорены к такой же мере наказания.

Иранское информагентство "Мизан", связанное с иранской судебной системой, сообщило, что "некоторые из этих женщин были освобождены, некоторым предъявлены обвинения, и если эти обвинения подтвердит суд, то в конечном итоге они приведут к тюремному заключению". Также в сообщении говорится, что пока "ни одному из указанных лиц не вынесен окончательный приговор, который поставил бы их под угрозу смертной казни".

Публикация президента США появилась на фоне неясной перспективы второго раунда американо-иранских переговоров в Исламабаде. Высокопоставленные американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что освобождение женщин не является предварительным условием для переговоров, но США полагают, что это станет конструктивным жестом, который поможет создать условия для откровенных дискуссий.

Пакистан, выступающий посредником в контактах между США и Ираном, заявляет, что всё ещё ждёт ответа от Тегерана по поводу участия в дальнейших переговорах о мире. Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сказал во вторник, что решение пока не принято. Багаи среди прочего упомянул недавний перехват американскими военными иранского грузового судна Touska в Оманском заливе, назвав это "пиратством и государственным терроризмом". Он также сказал, что подобные действия ставят под сомнение серьезность намерений США. Вашингтон заявлял, что иранское судно, находящееся под санкциями, было задержано за попытку прорыва американской морской блокады.

Во вторник Дональд Трамп вновь заявил, что не хочет продлевать срок истекающего 22 апреля перемирия с Тегераном, и что он готов к возобновлению боевых действий против Ирана в случае, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время. Трамп отметил, что США находятся в "очень сильной" переговорной позиции.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля, главной целью операции было названо уничтожение ядерного и ракетного потенциала страны. Были убиты многие иранские представители власти, включая Али Хаменеи - высшего руководителя страны.

Среди главных тем переговоров, первый раунд которых прошёл в Исламабаде 11 апреля и завершился безрезультатно, ядерная программа Ирана, его поддержка вооружённых групп в регионе и контроль над Ормузским проливом.



