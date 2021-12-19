"Мир перешел в состояние холодной войны". Ариэль Коэн – о России и Украине

В декабре в американском журнале Newsweek появилась статья, посвященная новой эскалации и давлению, которое Россия оказывает на Украину. Впоследствии часть этого текста была перепечатана многими российскими государственными СМИ с заголовками, из которых следовало, будто Украина добровольно отдала Крым России.

Автор нашумевшей статьи – американский ученый и политолог Ариэль Коэн, который специализируется на исследовании международных отношений в области энергетики. В интервью Крым.Реалии Коэн рассказал о том, как российские издания исказили его слова, о проблемах, которые необходимо решать Украине, а также о том, на какие украинские регионы Москва готова предъявить свои претензии.

Детство Ариэля Коэна прошло на Южном берегу Крыма. Он родился в Ялте, затем в 1968 году переехал в Саратов, но регулярно бывал в Крыму до отъезда из СССР в 1976 году, когда он вместе с родителями репатриировался в Израиль. В израильском городе Рамат-Ган Коэн окончил юридический факультет Университета имени Бар-Илана, в 1987 году переехал в США, где во Флетчерской школе дипломатии и права получил степень магистра и защитил докторскую диссертацию о распаде Российской империи и последующем распаде СССР. Позже он опубликовал книгу "Российский империализм: развитие и кризис", а также еще шесть книг и монографий, в которых он в том числе писал об использовании газа как оружия в контексте отношений России и Украины.

В Крыму все жаловались на коррупцию, говорили, что кто-то что-то отжал, но в общем обстановка была достаточно спокойной

В Соединенных Штатах Ариэль Коэн возглавлял российско-евразийское направление в исследовательском институте Heritage Foundation, где создал программу энергетической политики. Сегодня он – старший эксперт Атлантического совета и возглавляет программу энергетики, роста и безопасности в Международном центре по налогам и инвестициям в Вашингтоне. Консультирует Сенат и Палату представителей США, Агентство по международному развитию и Всемирный банк.

По словам Ариэля Коэна, в аннексированном Россией Крыму у него до сих пор живут друзья и дальние родственники по материнской линии. Сам он в последний раз был на полуострове в 2011 году. Уже тогда, вспоминает Коэн, он пытался разобраться, есть ли в Крыму дискриминация русского или русскоязычного населения, однако никто из его знакомых об этом не сказал ни слова.

"Среди людей, с которыми я общался в Ялте и Севастополе, никто вообще ничего не говорил [о дискриминации]. Все жаловались на коррупцию, говорили, что кто-то что-то отжал, что понаехали, скажем, "москали", купили там что-то на набережной, но в общем обстановка была достаточно спокойной", – говорит политолог.

Он уверен, что вся проблема дискриминации русскоязычного населения в Крыму является "искусственной, политизированной и раздутой".

Вспоминая события 2014 года, Коэн рассказывает, что был поражен отсутствием какого-либо сопротивления российским войскам со стороны украинской армии. Кажется, именно это утверждение и стало причиной того, что российские СМИ так широко перепечатали его статью. Политолог в прошлом – солдат израильских вооруженных сил. Для него "захват территории без ответной стрельбы по противнику – нонсенс". "Украинская армия сдалась – отдала Крым и украинский флот. Она его отдала. Да, на нее нацелили оружие, но она не отстреливалась и не воевала", – подтверждает Коэн слова, написанные в его комментарии для Newsweek.

Тем не менее Коэн утверждает, что российские СМИ просто взяли на вооружение его текст для целей пропаганды, прибегнув к заведомо неточному переводу. Публикация была посвящена в основном энергетическому кризису и проблемам, которые он принес Украине, а вовсе не критике решений украинского руководства во время событий в 2014 году.

В статье, опубликованной в Newsweek, политолог охарактеризовал действия украинской армии в Крыму словом self-sabotage – самовредительство. Коэн говорит, что это свойственно украинским элитам даже безотносительно Крыма. Еще в годы президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко Коэн был сопредседателем американо-украинской рабочей группы специалистов по решению проблем в области энергетики. Уже тогда эксперты из этой группы говорили, что Украине необходимо бороться с коррупцией, создавать независимое правосудие и снижать уровень бюрократии, однако провести эти реформы так и не удалось.

С моей точки зрения, Украина не сделала очень многого для того, чтобы стать сильным независимым государством. Это трагедия

Впрочем, большая часть необходимых реформ, по словам Коэна, до сих пор не воплощена в жизнь. Некоторые позитивные изменения наблюдались в начале президентства Петра Порошенко и Владимира Зеленского, однако в обоих случаях реформы были свернуты, говорит Коэн.

"По сравнению с другими странами Центральной Европы, у Украины жуткое отставание по экономическому менеджменту. У Украины узкая скамейка менеджеров высокого класса. Украина провалилась с реформами в энергетике… С моей точки зрения, Украина не сделала очень многого для того, чтобы стать сильным независимым государством. Это трагедия. Трагедия украинцев, трагедия европейцев и трагедия всех сочувствующих. Я надеюсь, что еще не поздно, что Украина еще не прошла точки невозврата", – говорит политолог.

Что касается нынешней эскалации российско-украинских взаимоотношений, связанной с возможным вторжением России на территорию Украины, Коэн уверен, что Москва рассматривает вариант военного вторжения. В то же время, по словам политолога, Украине также необходимо всерьез рассматривать вариант обороны в случае перехода конфликта в "горячую" стадию.

При этом Украине следует рассматривать такой вариант защиты собственной территории, при котором российские власти не захотели бы оккупировать территорию страны. "Это – азы realpolitik, когда цена нападения становится такой высокой, что нападающий отказывается нападать", – говорит Коэн.

Украинцы на западе или юге будут сопротивляться. Это не будет прогулкой. Это не будет еще один Крым

Он добавляет, что того контингента российских военных, который фиксируют у границ Украины, явно недостаточно, чтобы захватить те территории, на которые Москва заявляет свои претензии. Коэн подчеркивает, что лично слышал в Москве о том, что российские власти хотят установить свой контроль над целым рядом украинских регионов.

"Это вся левобережная Украина, включая Харьков и Киев, и дальше на юг: Мариуполь, Николаев, Херсон и Одесса. Для этого… нужно 300–500 тысяч хорошо обученных солдат. Есть ли они в России? Я не уверен. А дальше нужно примерно столько же сил для оккупации [этих территорий]. А оккупация, мы видели это по Ираку, совсем не детская игра. Украинцы на западе или юге будут сопротивляться. Это не будет прогулкой. Это не будет еще один Крым", – говорит Коэн.

Чем слабее будет Украина экономически, социально, энергетически, тем больше шансов, что Россия решится на значительную военную операцию, добавляет он.

В то же время Коэн сомневается, что Россия может решиться на вторжение для обеспечения водой Крымского полуострова. По его мнению, прокладка новых водоводов и даже развертывание опреснительных установок обойдутся дешевле, чем военные действия.

На сегодняшний день главный враг Соединенных Штатов – это Китай, говорит Коэн. Америка уже сейчас передислоцирует в Азию очень большие силы и выстраивает широкую коалицию для сдерживания Китая. Именно поэтому президент США Джозеф Байден вынужден договариваться с Россией и "удерживать ее в Европе в спокойном состоянии".

Сегодня нет такого аппетита для ведения боевых действий, который был в XX веке

Одним из пунктов, по которым США попытаются договориться с Россией, станут типы вооружения, которое НАТО будет или не будет разворачивать на территории Украины, считает Коэн. Эти переговоры, скорее всего, "отодвинут лет на десять перспективы вступления Украины в НАТО", уверен политолог. Впрочем, по его словам, Германия и Франция и без этого сегодня пока не готовы принять Украину в состав Североатлантического союза.

Ариэль Коэн считает, что мир уже перешел в состояние холодной войны. По его мнению, нынешняя холодная война будет другой, нежели та, которая была во второй половине XX века.

"Сегодня нет такого аппетита для ведения боевых действий, который был в XX веке. Мы понимаем, что живем в мире, который очень взаимосвязан. И коронавирус показывает нам, до какой степени", – говорит Коэн, но уточняет, что США сегодня совсем не зависят от России, в отличие от стран Западной Европы, зависящих от российской энергетики.

"Европа сама, своими руками сделала это. Она отказалась от атомной энергетики, она не смогла развить возобновляемые источники энергии до той степени, чтобы не зависеть от импортируемого газа, она у себя не хочет разрабатывать сланцевый газ… Ту постель, в которой сегодня спит Европа, она постелила себе сама".

Ариэль Коэн говорит, что сегодня сложно представить себе обстоятельства, при которых Москва будет готова вернуть Киеву контроль над Крымом. Для этого, по словам политолога, нужно "качественно другое руководство в России". Когда оно придет к власти? Это никому не известно. "Но, как я всегда повторяю, – никогда не говори никогда".