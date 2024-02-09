Мировые цены на какао за год выросли более чем в два раза. В основном, из-за непогоды в Западной Африке, где производится большая часть какао-бобов.

Цена долгосрочного контракта на какао на нью-йоркской товарной бирже достигла исторического максимума в 5 893 доллара за тонну. Год назад какао торговалось по 2 578 долларов за тонну.

Основной причиной повышения цен стала неустойчивая погода в Кот-д’Ивуаре и Гане, которые поставляют на рынок до 70% какао. В прошлом году в регионе чередовались периоды сильных засух и ливней, что серьёзно сократило урожай какао-бобов. Ожидается, что в этом году на страны Западной Африки ещё больше повлияет природное явление Эль-Ниньо – повышение температуры экваториальных вод Тихого океана, которое снова принесёт жару и засуху.

Мировые производители шоколада называют рост стоимости ингредиентов – какао и сахара – одной из основных своих проблем в 2024 году.

Российские кондитеры уже предупредили, что цены на шоколадную продукцию могут вырасти до 20%. Помимо стоимости какао, на подорожание влияет рост цен на упаковку и логистику, а также ослабление рубля.