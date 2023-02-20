Митрополит Дубнинский Иоанн: "Мы идём по крови наших мучеников"

Воинственная позиция руководства Русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом, ясно поддержавшего агрессию России против Украины, вызывает непонимание и сожаление в православном мире. Впрочем, открыто осудить поведение связанного с Кремлём клира – за исключением предстоятелей православной церкви в Украине – решаются немногие. Радио Свобода представляет вниманию читателей интервью с митрополитом Дубнинским Иоанном, главой Православной церкви русской традиции в Западной Европе, чьи приходы в основном находятся во Франции и Швейцарии.



– Уважаемый митрополит Иоанн, Россия воюет против Украины почти 9 лет, после 24 февраля прошлого года эта война стала полномасштабной. С кем была Православная церковь русской традиции в Западной Европе всё это время?



– Наша архиепископия была основана в 1921 году Русской церковью. Сейчас она объединяет верующих различного этнического происхождения, традиционно среди них немало украинцев и россиян. Образ мыслей и взаимопонимание важны для людей. Невозможно было представить себе войну между Россией и Украиной. Ведь у них не только общая граница, многих жителей этих стран объединяют история, православная вера, культурные обычаи и семейные связи. Многим нашим прихожанам это всё понятно и близко, мы всегда молились о мире.

Иоанн, митрополит Дубнинский В миру Жан Пьер Рене Марсель Реннето. Родился в 1942 году в Бордо, в 22 года принял православие. Окончил Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Служил священником прихода храма Святой Великомученицы Екатерины в пригороде Женевы Шамбези. Настоятель собора Святого Александра Невского в Париже. В 2016 году избран архиепископом западноевропейских приходов русской традиции. Это епархия с особым статусом в составе Московского патриархата Русской православной церкви, образованная в 1920-е годы вокруг митрополита Евлогия. В 1931 году была принята в Константинопольский патриархат, в конце XX века имела статус Экзархата русской православной традиции в Западной Европе. В 2019 году была принята в Московский патриархат.

Когда 24 февраля минувшего года Российская Федерация жестоко напала на Украину, это вызвало смятение и ужас в сердцах людей. В тот же день мы призвали приходы и верующих сохранять единство и молиться за всех жертв этой трагедии и за скорейшее восстановление мира в Украине. Миллионы людей бежали на Запад, чтобы спастись от войны. Мы помогали им на местах, собрали и отправили несколько грузовиков с гуманитарной помощью: лекарства, одежду, товары первой необходимости. Церковные хоры проводили концерты для беженцев. Всё это делается и сейчас.



– Войну России против Украины сравнивают по жестокости со Второй мировой, российская армия обвиняется в геноциде украинцев. Есть ли тут параллели с преступлениями гитлеровцев?



– Вынужден признать с прискорбием, что тяжесть преступлений побуждает сравнивать эту войну России против Украины со Второй мировой. Напав на Украину, Россия обрекла украинское население на мучительные страдания. Разрушается инфраструктура Украины, малые селения и большие города, например Мариуполь. Рассказы свидетелей, страшные фотографии из Бучи, других украинских мест говорят о злодеяниях российской армии. Российская пропаганда отрицает очевидное, зато постоянно повторяет тезис о необходимости возрождения "Русского мира". Но Россия не имеет права объявлять суверенные страны "Русским миром" и диктовать им свою волю только на том основании, что ей так хочется. Это недопустимо. Потому что Украина – украинский мир, Польша – польский мир, и так далее. И тогда Россия прибегла к агрессии, напала на Украину, как когда-то Гитлер напал на Польшу.

Провозглашен геноцид украинцев, чтобы объявить или заменить их "Русским миром". Преступление геноцида – среди самых тяжких в международном списке военных преступлений. Депортация мирного украинского населения вглубь России с целью его ассимиляции, воровство детей с целью насильно сделать их "русскими" является нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Россия нарушила очень много международных законов. И я считаю, что она будет привлечена за это к ответственности.



– Как вы оцениваете позицию, которую по отношению к войне России против Украины занимают патриарх Кирилл и Русская православная церковь?



– Позиция патриарха Кирилла открывалась постепенно. Мне больно говорить, что сначала там была полная тишина, никто ничего не сказал на высоком церковном уровне в защиту мира и против войны. За молчанием последовало обоснование войны и призывы к ней. 6 марта, в Прощёное воскресенье, патриарх обратился к верующим в храме Христа Спасителя в Москве. Из его проповеди следовало: есть оправдание кровавой, агрессивной войне, это – "метафизическая борьба" во имя "права стоять на стороне света…".

Сомневаюсь, что Россия – страна, которой уместно преподавать уроки нравственности другим

И из этой страшной проповеди получается, что необходимость войны России против Украины открывается через "свет Христов, через Евангелие". Ни при каких обстоятельствах не соглашусь с подобным прочтением Евангелия. По моему глубочайшему убеждению, миссия церкви – "доброго пастыря" – быть миротворцем. В открытом письме от имени верующих нашей архиепископии я умолял патриарха Кирилла ходатайствовать перед российскими властями о том, чтобы они как можно скорее прекратили чудовищную и бессмысленную войну против Украины.



– Но война продолжается, хотя Владимир Путин – не вся России. Смею предположить, что и патриарх Кирилл – не вся Русская православная церковь. Что вы думаете об этом?



– Согласен, Путин – не вся Россия. Чтобы случилась беда, которую мы сегодня переживаем, понадобился не один день. Международная изоляция России и кровопролитная война против Украины стали итогом многолетнего правления Путина. Чтобы создать у населения cоответствующие настроения и "официальную картину мира", информация в России взята под жесткий контроль власти. Телевидение, радио, пресса вбивают в головы людей идеи о "перестройке "Русского мира" и возрождении "мифической России" – Советского Союза.

Настрой безоговорочной лояльности задается и в Русской православной церкви. Мне горько сознавать, что значительная часть клира поддалась гибельному течению, а говорившие против войны были немедленно устранены. Надо думать, немало священников смотрят иными глазами на "уникальное воскрешение Советского Союза", но поддерживают патриарха Кирилла или молчат, видимо, из-за страха. Есть в этой странной "регенерации СССР" что-то жуткое, не правда ли? Меня глубоко тронуло обращение отца Всеволода Чапнина к архиереям РПЦ, в котором он умоляет противостоять лжи, перестать оправдывать войну, призвать всех к справедливому миру.



– Из выступлений патриарха Кирилла, как и из речей президента Путина, также следует, что Россия начала войну, чтобы защититься от "ЛГБТК и загнивающего Запада". Каково ваше мнение по поводу аргументов Кирилла на этот счет?



– Сомневаюсь, что Россия – страна, которой уместно преподавать уроки нравственности другим. Не говоря уже о более чем непростом, трагическом наследии и сегодняшних трудных параллелях, взглянем хотя бы на современную статистику абортов, она выводит Россию в европейские лидеры. Тут есть проблемы… вот и ещё отношение к уязвимым группам населения, например к ЛГБТК… С такой терминологией я бы предпочел быть осторожнее. Однако, да, вы правы, в том числе и это транслируется из Москвы как повод вести Россию на войну.

Началось время ненависти между двумя близкими народами, которые стали врагами, как Каин и Авель

Сегодня я прочел в интернете, что вчера, за один только день, была убита тысяча российских солдат. Гибель одной человеческой жизни – страшная беда, а тут десятки тысяч! Что же слышат молодые мужчины перед отправкой на фронт: "Вы будете спасены, если вас убьют за то, что вы защищаете видение России, которая несет на Запад "нравственность" и "слова добра", ваши грехи будут прощены!" Притом солдат призывают бороться с "декадентским западом", для "спасения "Русского мира". Что-то подобное можно услышать среди смертников в радикальных исламских движениях, но из уст патриарха такое слышать неприемлемо и неслыханно.



Здесь нам надо четко определиться, что европейские страны – светские и демократические государства. Человечество долго к этому шло, демократия позволяет каждому быть собой. Если уж мы заговорили про "брак для всех", то лично мне в этом видится что-то смешное. Потому что до сих пор не случалось еще, чтобы однополый союз производил потомство. Для того, чтобы зачать новую жизнь, всё еще необходим союз двух разных полов. Это и есть брак, с моей точки зрения. Однако у нас нет права заставлять людей жить иначе, чем им хочется.



История помнит принуждение людей к образу жизни против их воли, например в концлагерях. Третий рейх это делал под знамёнами национал-социализма. Путинская Россия применяет для сходных целей собственную трактовку "христианской морали", в то время как очень многие россияне являются атеистами, исповедуют ислам или другие религии. Упрощенный, однобокий взгляд на такие сложные вопросы не сулит ничего хорошего. Нацистская Германия и Советский Союз – оба эти государства закончили плохо.



Я написал патриарху Кириллу письмо: "Святейшество, всю любовь, которую западный мир испытывал к России, Вы больно ранили, потому что теперь Россия, которую мы любим, Россия, которая нас вскормила, которая дала нам прекрасных писателей и духовность, эта Россия низко пала в наших глазах… Это не та Россия, которую мы любим. Это попытка реанимации другой России, советской. Теперь у нас трагичный взгляд на Россию, мы боимся, что эта новая Россия самоуничтожится и рухнет в своём возврате к советскому духу, что и наблюдается сейчас".



– Как влияют на взаимоотношения христианских церквей слова и поступки патриарха Кирилла относительно войны России против Украины?



– Думаю, что патриарх Кирилл совершил большую стратегическую, политическую и церковную ошибку, потому что в итоге он оказался на обочине христианской церкви. Когда наша архиепископия три с половиной года назад объединялась с Русской православной церковью, мы могли вести диалог. А теперь мы видим, что поведение патриаршего престола политизировано. Церкви оказались в очень сложной ситуации, потому что приблизиться к патриарху Кириллу означает сейчас – рисковать.

Мы должны стремиться быть реалистами всегда, а в это трагическое время тем более, ведь на войне ежедневно гибнут солдаты и мирные жители. Поддерживать сейчас связь с Россией, с Московским патриархатом не очень просто. Наша архиепископия должна строго следовать церковным канонам, но одновременно не смешивать политику России и политику патриарха всея Руси. Мы вынуждены постоянно держать дистанцию, помогая, участвуя в оказании помощи тем, кто страдает от войны.



У нас есть указание не сослужить с другими церквями, особенно с Константинопольским патриархом. Усложнились отношения и между православными церквями, можно даже сказать, что ухудшились экуменические отношения – и католики, и протестанты видят, что в Российской православной церкви очень политизированный патриарх. Москва заявляет о единстве, но фактически разрушает его. 27 мая прошлого года Собор Украинской православной церкви заявил о полной самостоятельности и независимости от РПЦ. Это очень печально.



– Какова ваша позиция относительно будущих отношений вашей архиепископии с РПЦ, которая открыто поддерживает войну России против Украины? Может ли Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции оставаться в составе РПЦ?

Метафизическую войну каждый из нас ведет против собственных страстей, а Россия ведет против Украины реальную войну

– Отношения нашей архиепископии с Русской православной церковью канонические, епископ служит в связи с Синодом. Я считаю, что такая связь – именно связь с Синодом, а не с конкретным человеком. Решение 2019 года восстановило единство Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью. И есть надежда, что не все члены Священного синода разделяют односторонний взгляд патриарха на войну России против Украины; даже если они этого не говорят открыто, может быть, они думают так. Итак, мы остаемся вместе с синодом и не занимаемся политикой в нашей епархии – недопустимо использовать амвон в политических целях. Мы не занимаемся политикой и в нашем соборе Александра Невского в Париже. Но мы молимся о мире, молимся за наших украинских братьев и сестер, на которых напала Россия, по мере сил помогаем им и сохраняем связь со Священным синодом Русской православной церкви.



– Церковь призвана быть миротворцем и прекращать войны. Что делается уже – в частности, вашей архиепископией – и что нужно сделать еще, чтобы исцелить раны страдающих людей?



– Миссия церкви должна быть миссией мира. К сожалению, мы убедились, что миссия мира не близка Московскому патриархату. Мы умоляли патриарха Кирилла просить гражданскую власть предпринять шаги для скорейшего достижения мира. К сожалению, он сам оказался вовлечен в процесс войны, было огорчительно видеть его в нарядах военного зеленого цвета, призывающего верующих к самопожертвованию. За что? Чтобы захватить кусок земли или подавить украинцев? Разве в этом миссия церкви? Для меня это великий вопрос и источник внутреннего страдания, когда церковь призывает к войне, даже к "метафизической". Казус в том, что "метафизическую войну" каждый из нас ведет против собственных страстей. А Россия ведет против Украины реальную войну – там насилие, пытки, смерть, человеческое страдание, все тяжкие человеческие страсти, которые открывает война.



И это происходит после тех многочисленных жертв, которые принесли исповедники в советское время, в период гонений на Русскую православную церковь. Знаете, мы всегда преклонялись перед этой жертвой, святостью церкви, которая возникла в советский период, а сейчас эту святость уничтожают сговором с властью, которая так похожа на советскую, убившую миллионы людей. У нас миллионы исповедников. Я говорю: мы идем по крови наших мучеников.

Кровь мучеников взывает к миру, к любви между народами. Украинцы уже сильно пострадали в советское время от голода, концлагерей, войн. Многие народы в советское время пострадали. А теперь это повторяется. Как правильно залечить раны? Положение Московского патриархата трагично. Раны могут быть исцелены только смирением. Но у кого хватит смирения исцелить глубокие раны, нанесенные войной? Война всегда порождает жестокость и ненависть. Сейчас россияне убивают украинцев, украинцы защищаются и убивают россиян... Что может их примирить и залечить раны? Это займёт много времени, и прежде всего, требуется много сострадания с обеих сторон.



Думаю, единственное, что поможет исцелить глубокие военные раны, – возвращение к прежним границам, как рекомендует Организация Объединенных Наций. И тогда, может быть, раны постепенно затянутся, заживут. На это потребуется несколько поколений. 24 февраля 2022 года началось время ненависти и насилия между двумя близкими народами, которые стали врагами, как библейские братья Каин и Авель.

Марина Охримовская – главный редактор сайта "Швейцария для всех", специально для Радио Свобода