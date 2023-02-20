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Между верой и неверием

Митрополит Дубнинский Иоанн: "Мы идём по крови наших мучеников"

Предстоятель Православной церкви русской традиции в Западной Европе митрополит Иоанн Дубнинский

Воинственная позиция руководства Русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом, ясно поддержавшего агрессию России против Украины, вызывает непонимание и сожаление в православном мире. Впрочем, открыто осудить поведение связанного с Кремлём клира – за исключением предстоятелей православной церкви в Украине – решаются немногие. Радио Свобода представляет вниманию читателей интервью с митрополитом Дубнинским Иоанном, главой Православной церкви русской традиции в Западной Европе, чьи приходы в основном находятся во Франции и Швейцарии.

– Уважаемый митрополит Иоанн, Россия воюет против Украины почти 9 лет, после 24 февраля прошлого года эта война стала полномасштабной. С кем была Православная церковь русской традиции в Западной Европе всё это время?

– Наша архиепископия была основана в 1921 году Русской церковью. Сейчас она объединяет верующих различного этнического происхождения, традиционно среди них немало украинцев и россиян. Образ мыслей и взаимопонимание важны для людей. Невозможно было представить себе войну между Россией и Украиной. Ведь у них не только общая граница, многих жителей этих стран объединяют история, православная вера, культурные обычаи и семейные связи. Многим нашим прихожанам это всё понятно и близко, мы всегда молились о мире.

Иоанн, митрополит Дубнинский

В миру Жан Пьер Рене Марсель Реннето. Родился в 1942 году в Бордо, в 22 года принял православие. Окончил Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Служил священником прихода храма Святой Великомученицы Екатерины в пригороде Женевы Шамбези. Настоятель собора Святого Александра Невского в Париже. В 2016 году избран архиепископом западноевропейских приходов русской традиции. Это епархия с особым статусом в составе Московского патриархата Русской православной церкви, образованная в 1920-е годы вокруг митрополита Евлогия. В 1931 году была принята в Константинопольский патриархат, в конце XX века имела статус Экзархата русской православной традиции в Западной Европе. В 2019 году была принята в Московский патриархат.

Когда 24 февраля минувшего года Российская Федерация жестоко напала на Украину, это вызвало смятение и ужас в сердцах людей. В тот же день мы призвали приходы и верующих сохранять единство и молиться за всех жертв этой трагедии и за скорейшее восстановление мира в Украине. Миллионы людей бежали на Запад, чтобы спастись от войны. Мы помогали им на местах, собрали и отправили несколько грузовиков с гуманитарной помощью: лекарства, одежду, товары первой необходимости. Церковные хоры проводили концерты для беженцев. Всё это делается и сейчас.

– Войну России против Украины сравнивают по жестокости со Второй мировой, российская армия обвиняется в геноциде украинцев. Есть ли тут параллели с преступлениями гитлеровцев?

– Вынужден признать с прискорбием, что тяжесть преступлений побуждает сравнивать эту войну России против Украины со Второй мировой. Напав на Украину, Россия обрекла украинское население на мучительные страдания. Разрушается инфраструктура Украины, малые селения и большие города, например Мариуполь. Рассказы свидетелей, страшные фотографии из Бучи, других украинских мест говорят о злодеяниях российской армии. Российская пропаганда отрицает очевидное, зато постоянно повторяет тезис о необходимости возрождения "Русского мира". Но Россия не имеет права объявлять суверенные страны "Русским миром" и диктовать им свою волю только на том основании, что ей так хочется. Это недопустимо. Потому что Украина – украинский мир, Польша – польский мир, и так далее. И тогда Россия прибегла к агрессии, напала на Украину, как когда-то Гитлер напал на Польшу.

Разрушенный российскими военными в ходе боевых действий в Украине православный храм в селе Богородичное
Разрушенный российскими военными в ходе боевых действий в Украине православный храм в селе Богородичное

Провозглашен геноцид украинцев, чтобы объявить или заменить их "Русским миром". Преступление геноцида – среди самых тяжких в международном списке военных преступлений. Депортация мирного украинского населения вглубь России с целью его ассимиляции, воровство детей с целью насильно сделать их "русскими" является нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Россия нарушила очень много международных законов. И я считаю, что она будет привлечена за это к ответственности.

– Как вы оцениваете позицию, которую по отношению к войне России против Украины занимают патриарх Кирилл и Русская православная церковь?

– Позиция патриарха Кирилла открывалась постепенно. Мне больно говорить, что сначала там была полная тишина, никто ничего не сказал на высоком церковном уровне в защиту мира и против войны. За молчанием последовало обоснование войны и призывы к ней. 6 марта, в Прощёное воскресенье, патриарх обратился к верующим в храме Христа Спасителя в Москве. Из его проповеди следовало: есть оправдание кровавой, агрессивной войне, это – "метафизическая борьба" во имя "права стоять на стороне света…".

Сомневаюсь, что Россия – страна, которой уместно преподавать уроки нравственности другим

И из этой страшной проповеди получается, что необходимость войны России против Украины открывается через "свет Христов, через Евангелие". Ни при каких обстоятельствах не соглашусь с подобным прочтением Евангелия. По моему глубочайшему убеждению, миссия церкви – "доброго пастыря" – быть миротворцем. В открытом письме от имени верующих нашей архиепископии я умолял патриарха Кирилла ходатайствовать перед российскими властями о том, чтобы они как можно скорее прекратили чудовищную и бессмысленную войну против Украины.

– Но война продолжается, хотя Владимир Путин – не вся России. Смею предположить, что и патриарх Кирилл – не вся Русская православная церковь. Что вы думаете об этом?

– Согласен, Путин – не вся Россия. Чтобы случилась беда, которую мы сегодня переживаем, понадобился не один день. Международная изоляция России и кровопролитная война против Украины стали итогом многолетнего правления Путина. Чтобы создать у населения cоответствующие настроения и "официальную картину мира", информация в России взята под жесткий контроль власти. Телевидение, радио, пресса вбивают в головы людей идеи о "перестройке "Русского мира" и возрождении "мифической России" – Советского Союза.

Встреча старых соратников. Президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сегей Шойгу и патриарх всея Руси Кирилл. Фото 1917 года
Встреча старых соратников. Президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сегей Шойгу и патриарх всея Руси Кирилл. Фото 1917 года

Настрой безоговорочной лояльности задается и в Русской православной церкви. Мне горько сознавать, что значительная часть клира поддалась гибельному течению, а говорившие против войны были немедленно устранены. Надо думать, немало священников смотрят иными глазами на "уникальное воскрешение Советского Союза", но поддерживают патриарха Кирилла или молчат, видимо, из-за страха. Есть в этой странной "регенерации СССР" что-то жуткое, не правда ли? Меня глубоко тронуло обращение отца Всеволода Чапнина к архиереям РПЦ, в котором он умоляет противостоять лжи, перестать оправдывать войну, призвать всех к справедливому миру.

– Из выступлений патриарха Кирилла, как и из речей президента Путина, также следует, что Россия начала войну, чтобы защититься от "ЛГБТК и загнивающего Запада". Каково ваше мнение по поводу аргументов Кирилла на этот счет?

– Сомневаюсь, что Россия – страна, которой уместно преподавать уроки нравственности другим. Не говоря уже о более чем непростом, трагическом наследии и сегодняшних трудных параллелях, взглянем хотя бы на современную статистику абортов, она выводит Россию в европейские лидеры. Тут есть проблемы… вот и ещё отношение к уязвимым группам населения, например к ЛГБТК… С такой терминологией я бы предпочел быть осторожнее. Однако, да, вы правы, в том числе и это транслируется из Москвы как повод вести Россию на войну.

Началось время ненависти между двумя близкими народами, которые стали врагами, как Каин и Авель

Сегодня я прочел в интернете, что вчера, за один только день, была убита тысяча российских солдат. Гибель одной человеческой жизни – страшная беда, а тут десятки тысяч! Что же слышат молодые мужчины перед отправкой на фронт: "Вы будете спасены, если вас убьют за то, что вы защищаете видение России, которая несет на Запад "нравственность" и "слова добра", ваши грехи будут прощены!" Притом солдат призывают бороться с "декадентским западом", для "спасения "Русского мира". Что-то подобное можно услышать среди смертников в радикальных исламских движениях, но из уст патриарха такое слышать неприемлемо и неслыханно.

Здесь нам надо четко определиться, что европейские страны – светские и демократические государства. Человечество долго к этому шло, демократия позволяет каждому быть собой. Если уж мы заговорили про "брак для всех", то лично мне в этом видится что-то смешное. Потому что до сих пор не случалось еще, чтобы однополый союз производил потомство. Для того, чтобы зачать новую жизнь, всё еще необходим союз двух разных полов. Это и есть брак, с моей точки зрения. Однако у нас нет права заставлять людей жить иначе, чем им хочется.

История помнит принуждение людей к образу жизни против их воли, например в концлагерях. Третий рейх это делал под знамёнами национал-социализма. Путинская Россия применяет для сходных целей собственную трактовку "христианской морали", в то время как очень многие россияне являются атеистами, исповедуют ислам или другие религии. Упрощенный, однобокий взгляд на такие сложные вопросы не сулит ничего хорошего. Нацистская Германия и Советский Союз – оба эти государства закончили плохо.

Я написал патриарху Кириллу письмо: "Святейшество, всю любовь, которую западный мир испытывал к России, Вы больно ранили, потому что теперь Россия, которую мы любим, Россия, которая нас вскормила, которая дала нам прекрасных писателей и духовность, эта Россия низко пала в наших глазах… Это не та Россия, которую мы любим. Это попытка реанимации другой России, советской. Теперь у нас трагичный взгляд на Россию, мы боимся, что эта новая Россия самоуничтожится и рухнет в своём возврате к советскому духу, что и наблюдается сейчас".

– Как влияют на взаимоотношения христианских церквей слова и поступки патриарха Кирилла относительно войны России против Украины?

– Думаю, что патриарх Кирилл совершил большую стратегическую, политическую и церковную ошибку, потому что в итоге он оказался на обочине христианской церкви. Когда наша архиепископия три с половиной года назад объединялась с Русской православной церковью, мы могли вести диалог. А теперь мы видим, что поведение патриаршего престола политизировано. Церкви оказались в очень сложной ситуации, потому что приблизиться к патриарху Кириллу означает сейчас – рисковать.

Собор Святого Александра Невского в Париже, кафедральный храм Православной церкви русской традиции в Западной Европе
Собор Святого Александра Невского в Париже, кафедральный храм Православной церкви русской традиции в Западной Европе

Мы должны стремиться быть реалистами всегда, а в это трагическое время тем более, ведь на войне ежедневно гибнут солдаты и мирные жители. Поддерживать сейчас связь с Россией, с Московским патриархатом не очень просто. Наша архиепископия должна строго следовать церковным канонам, но одновременно не смешивать политику России и политику патриарха всея Руси. Мы вынуждены постоянно держать дистанцию, помогая, участвуя в оказании помощи тем, кто страдает от войны.

У нас есть указание не сослужить с другими церквями, особенно с Константинопольским патриархом. Усложнились отношения и между православными церквями, можно даже сказать, что ухудшились экуменические отношения – и католики, и протестанты видят, что в Российской православной церкви очень политизированный патриарх. Москва заявляет о единстве, но фактически разрушает его. 27 мая прошлого года Собор Украинской православной церкви заявил о полной самостоятельности и независимости от РПЦ. Это очень печально.

– Какова ваша позиция относительно будущих отношений вашей архиепископии с РПЦ, которая открыто поддерживает войну России против Украины? Может ли Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции оставаться в составе РПЦ?

Метафизическую войну каждый из нас ведет против собственных страстей, а Россия ведет против Украины реальную войну

– Отношения нашей архиепископии с Русской православной церковью канонические, епископ служит в связи с Синодом. Я считаю, что такая связь – именно связь с Синодом, а не с конкретным человеком. Решение 2019 года восстановило единство Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью. И есть надежда, что не все члены Священного синода разделяют односторонний взгляд патриарха на войну России против Украины; даже если они этого не говорят открыто, может быть, они думают так. Итак, мы остаемся вместе с синодом и не занимаемся политикой в нашей епархии – недопустимо использовать амвон в политических целях. Мы не занимаемся политикой и в нашем соборе Александра Невского в Париже. Но мы молимся о мире, молимся за наших украинских братьев и сестер, на которых напала Россия, по мере сил помогаем им и сохраняем связь со Священным синодом Русской православной церкви.

– Церковь призвана быть миротворцем и прекращать войны. Что делается уже – в частности, вашей архиепископией – и что нужно сделать еще, чтобы исцелить раны страдающих людей?

– Миссия церкви должна быть миссией мира. К сожалению, мы убедились, что миссия мира не близка Московскому патриархату. Мы умоляли патриарха Кирилла просить гражданскую власть предпринять шаги для скорейшего достижения мира. К сожалению, он сам оказался вовлечен в процесс войны, было огорчительно видеть его в нарядах военного зеленого цвета, призывающего верующих к самопожертвованию. За что? Чтобы захватить кусок земли или подавить украинцев? Разве в этом миссия церкви? Для меня это великий вопрос и источник внутреннего страдания, когда церковь призывает к войне, даже к "метафизической". Казус в том, что "метафизическую войну" каждый из нас ведет против собственных страстей. А Россия ведет против Украины реальную войну – там насилие, пытки, смерть, человеческое страдание, все тяжкие человеческие страсти, которые открывает война.

И это происходит после тех многочисленных жертв, которые принесли исповедники в советское время, в период гонений на Русскую православную церковь. Знаете, мы всегда преклонялись перед этой жертвой, святостью церкви, которая возникла в советский период, а сейчас эту святость уничтожают сговором с властью, которая так похожа на советскую, убившую миллионы людей. У нас миллионы исповедников. Я говорю: мы идем по крови наших мучеников.

Священник благословляет мобилизованных на войну против Украины. Аннексированный Крым, Севастополь, 27 сентября 2022 года
Священник благословляет мобилизованных на войну против Украины. Аннексированный Крым, Севастополь, 27 сентября 2022 года

Кровь мучеников взывает к миру, к любви между народами. Украинцы уже сильно пострадали в советское время от голода, концлагерей, войн. Многие народы в советское время пострадали. А теперь это повторяется. Как правильно залечить раны? Положение Московского патриархата трагично. Раны могут быть исцелены только смирением. Но у кого хватит смирения исцелить глубокие раны, нанесенные войной? Война всегда порождает жестокость и ненависть. Сейчас россияне убивают украинцев, украинцы защищаются и убивают россиян... Что может их примирить и залечить раны? Это займёт много времени, и прежде всего, требуется много сострадания с обеих сторон.

Думаю, единственное, что поможет исцелить глубокие военные раны, – возвращение к прежним границам, как рекомендует Организация Объединенных Наций. И тогда, может быть, раны постепенно затянутся, заживут. На это потребуется несколько поколений. 24 февраля 2022 года началось время ненависти и насилия между двумя близкими народами, которые стали врагами, как библейские братья Каин и Авель.

Марина Охримовская – главный редактор сайта "Швейцария для всех", специально для Радио Свобода

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