Индульгенция на убийство. Война и церковь в аннексированном Крыму

Православное духовенство аннексированного Россией Крыма поддержало российское вторжение в Украину, а местные церковные приходы стали главными проводниками идеологии "русского мира" на полуострове. Православные епархии Крыма прошлым летом перешли под прямое управление Москвы, хотя после аннексии Крыма находились в составе Украинской православной церкви Московского патриархата, которая после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви. После освобождения полуострова украинским властям придется принять ряд непростых решений о дальнейшей судьбе крымского православия.

Осенью 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ (МП). Священников и епископов заподозрили в оправдании российской агрессии и покушении на территориальную целостность страны. По данным главы СБУ Василия Малюка, в отношении священнослужителей завели более полусотни уголовных дел.

Деятельность церкви оказалась под угрозой запрета. В марте прошлого года в Верховную раду внесли законопроект о запрете Московского патриархата на территории Украины. Правда, в итоге его отклонили из-за несоответствия нормам закона "О свободе совести и религиозных организациях". Зато деятельность церкви приостановили на местном уровне в Сумской и Киевской областях. Соцопросы показали, что более половины украинцев выступают за полное прекращение деятельности УПЦ (МП).

В декабре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах запретить на территории страны работу религиозных организаций, связанных с Россией. Новый законопроект на эту тему нашел больше понимания у депутатов и уже получил одобрение профильного комитета Верховной рады. В довершение всего Министерство культуры Украины приняло решение приостановить разрешение на пользование Украинской православной церковью Трапезной церкви и Успенского собора Киево-Печерской лавры, сославшись на окончание срока аренды.

Причиной такого решения, вероятно, стала пророссийская репутация УПЦ, которая до недавнего времени полностью подчинялась Москве и входила в состав Русской православной церкви (РПЦ). В условиях войны это было расценено как предательство Украины. При этом УПЦ с первого дня российского вторжения заняла антивоенную позицию. Ее предстоятель митрополит Онуфрий в обращении к пастве осудил агрессию и призвал власти РФ "немедленно остановить братоубийственную войну".

Церковь последовательно придерживалась этих взглядов. В марте прошлого года в отдельных епархиях УПЦ отказались поминать имя главы РПЦ патриарха Кирилла во время литургии за то, что он поддержал действия российских войск. Чуть позже 190 священников УПЦ потребовали отдать патриарха под церковный трибунал.

27 мая собор УПЦ выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла и заявил о своей полной независимости от Московского патриархата. Соответствующие изменения были внесены в устав религиозной организации. Уже два дня спустя митрополит Онуфрий во время литургии в Киево-Печерской лавре не стал поминать патриарха Кирилла положенным порядком, а просто перечислил его имя среди глав всех поместных православных церквей мира.

Однако действия и заявления представителей УПЦ многим показались неубедительными. Представители существующей с 2019 года Православной церкви Украины (ПЦУ) выразили недовольство тем, что собор не осудил патриарха Кирилла открытым текстом, а лишь "выразил несогласие" с ним. Изменения в устав в ПЦУ назвали "попыткой скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Неоднозначно выглядели и попытки УПЦ переложить ответственность за развязывание войны на Православную церковь Украины и на бывшего президента страны Петра Порошенко, при котором ПЦУ получила томос об автокефалии (самостоятельности). По мнению УПЦ, именно это событие стало одним из поводов для российского вторжения в Украину. В Государственной службе по этнополитике и свободе совести сочли такое заявление оскорблением чувств верующих и оправданием российской агрессии.

При этом после аннексии назначенная российская администрация Крыма делала все возможное, чтобы выжить с полуострова приходы Православной церкви Украины. Имущество, которое принадлежало Крымской епархии ПЦУ или находилось у нее в пользовании, было изъято и передано государству.

Украинский религиовед и культуролог Евгений Сависько в беседе с Радио Свобода назвал осуждение войны со стороны УПЦ (МП) чисто формальным шагом.

– Руководство УПЦ (МП) в абсолютном большинстве отнеслось спокойно к вторжению России в Украину в 2014 году (исключение – митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук), который сразу своим указом запретил поминать патриарха Кирилла как предстоятеля церкви; и, возможно, еще кое-кто, но точно не так публично). Никаких призывов к организации сопротивления или признанию России врагом или хотя бы попытки дистанцироваться от РПЦ не было. Почти так же руководители УПЦ (МП) отнеслись и к началу полномасштабной войны в 2022 году. Раздавались лишь призывы, неизвестно кому адресованные, о прекращении войны. Даже когда россияне начали уничтожать храмы УПЦ (МП), разрушать Святогорскую лавру – даже тогда ничего не было сделано для того, чтобы разорвать отношения с РПЦ и признать Россию страной-агрессором. Исключение – часть местных архиереев, которые под давлением рядовых священников перестали поминать патриарха Кирилла как предстоятеля церкви. Собор УПЦ (МП) был операцией прикрытия, попыткой обмануть своих прихожан и все общество в своей якобы патриотичности, – отметил эксперт.

Позиция крымских клириков

Несмотря на то, что руководство УПЦ (пусть и, по мнению многих, формально) выступает против российской агрессии, в Крыму значительная часть православных священнослужителей придерживается противоположных взглядов. Клирики не высказались с осуждением агрессии, а наоборот – благословили российских военных на убийство украинцев.

С начала войны крымские священники поучаствовали в десятках мероприятий в поддержку агрессора. Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта давал напутствие мобилизованным в российскую армию и открывал "аллею героев" в честь убитых военнослужащих из Севастополя. Другие священники служили молебны о победе российской армии, проводили наставительные беседы с военнослужащими и благословляли их перед отправкой "в боевую командировку". Церковь даже привлекала детей к написанию и отправке писем на фронт и принимала участие в "антинацистском форуме".

Чью сторону займут крымские священники, легко было предсказать. "Именно структуры УПЦ (МП) и ее священнослужители выступали как активные пропагандисты "русского мира", – говорит религиовед Евгений Сависько.

После событий 2014 года православные церкви в Крыму остались в ведении тогда еще УПЦ (МП). Патриарх Кирилл не пытался изменить их юрисдикцию и ни разу не посетил аннексированный полуостров, опасаясь потери влияния в Украине. Но в 2022 году все изменилось. Представители крымских епархий, участвовавшие в соборе УПЦ прошлой весной, проголосовали против независимости украинской церкви. В июне они обратились к патриарху Кириллу с просьбой о выходе из состава УПЦ (МП) и о прямом подчинении Москве. Священный Синод эту просьбу удовлетворил и включил крымские приходы в состав РПЦ – из-за "практической невозможности [их] сообщения с Киевской митрополией". "Никаких заявлений с протестом против захвата своих структур в Крыму ни митрополит Онуфрий, ни синод УПЦ (МП) не делали", – отмечает Евгений Сависько. В пресс-службе УПЦ оставили без ответа просьбу корреспондента Радио Свобода прокомментировать решение РПЦ о переподчинении крымских епархий.

Все годы оккупации они открыто, не скрывая этого, поддерживали политику РФ

По мнению главного редактора газеты "Крымская светлица", представителя Краевого совета украинцев Крыма Андрея Щекуна, такого развития событий следовало ожидать: епархии УПЦ в Крыму уже давно фактически "являлись структурным подразделением РПЦ". Еще в 2015 году сообщалось о том, что после аннексии крымское церковное имущество было передано на баланс РПЦ.

– УПЦ (МП) играла пропагандистскую антигосударственную роль еще до оккупации [Крыма]. Религия была для нее лишь прикрытием, [позволяющим] оказывать влияние на население и противодействовать украинской государственности в Крыму. После оккупации [священники УПЦ (МП)] стали вести свою антигосударственную деятельность уже публично, встав на сторону врага Украины. Все годы оккупации они открыто, не скрывая этого, поддерживали политику РФ. Примером этому может служить подписание договора [о сотрудничестве] между Симферопольской и Крымской епархией УПЦ (МП) и Черноморским флотом РФ [в 2015 году]", – рассказывает Андрей Щекун.

Эксперты полагают, что еще до оккупации Крыма руководство нынешней УПЦ старалось усилить собственное влияние на полуострове и для этого провело реорганизацию своих крымских владений. В 2008–2012 годах из состава единой Симферопольской и Крымской епархии были выделены Джанкойская и Феодосийская епархии.

– Тем самым в Крыму почти втрое увеличилось количество архиереев, а значит, стало по меньшей мере втрое больше работников епархиальных управлений и членов причта. Соответственно, стало больше возможностей контролировать приходы и монастыри и продвигать кремлевские нарративы как среди крымчан, так и среди гостей полуострова. [Представители УПЦ (МП)] настраивали местное население против украинской власти в Автономной Республике Крым. Вина, по меньшей мере моральная, в оккупации Крыма в 2014 году лежит на них, – говорит Евгений Сависько.

Интересно, что родной брат одного из нынешних викарных архиереев УПЦ, епископа Корсунь-Шевченковского Антония (Пухкана), командовал диверсионно-разведывательной группой во время захвата Крыма в 2014 году. "На этом фоне наличие паспортов РФ у многих руководителей УПЦ (МП) не вызывает удивления (в Украине двойное гражданство запрещено на законодательном уровне. – Прим. РС)", – отмечает Сависько.

определенные лица, прикрываясь религиозной деятельностью, совершили уголовные или административные правонарушения

При этом крымскими епархиями УПЦ(МП) с 1992 года руководит митрополит Лазарь (Швец) – человек, которого местные активисты в нулевые обвиняли в "излишне проукраинских" взглядах. Так, в вину митрополиту ставили, например, то, что он выдавливает с полуострова священников из российских семинарий и академий и меняет их на выходцев из Западной Украины. По оценке бывшего главы Совета министров Автономной Республики Крым Сергея Куницына, митрополит Лазарь остается "украинцем до мозга костей", однако от него ничего не зависит: все решения о судьбе крымской церкви принимаются в Москве.

Что будет после деоккупации Крыма

После освобождения Крыма местные священники и прихожане не будут преследоваться по закону из-за своих религиозных воззрений. "Наше законодательство устанавливает четкие основания для привлечения к уголовной и административной ответственности, и религиозная деятельность не является таким основанием. Но мы можем говорить о том, что определенные лица, прикрываясь религиозной деятельностью, совершили уголовные или административные правонарушения, за которые неотвратимо должна наступить ответственность", – говорит юрист, член Национальной ассоциации адвокатов Украины Семен Яценко.

– Никакого политического преследования не должно быть [в отношении] тех, кто не осуществлял антигосударственной деятельности. В отношении коллаборантов необходимо провести следственные действия и судебное рассмотрение дел согласно действующему законодательству Украины и международному праву. Украина должна использовать демократические правовые процедуры. Желательно это делать прозрачно и публично, – отмечает Андрей Щекун.

Крымская митрополия РПЦ (именно так теперь именуются три местные епархии, перешедшие в подчинение Москвы) имеет обширные владения на полуострове. Ей принадлежит несколько сотен церковных приходов, 19 монастырей и одно учебное заведение – Таврическая духовная семинария. Несмотря на то что до последнего момента все они оставались в ведении УПЦ, вскоре после аннексии Крыма в 2014 году религиозные общины были перерегистрированы в российском правовом поле.

Как именно будет решаться вопрос с церковным имуществом после деоккупации полуострова, сегодня определить невозможно. "После возвращения Крыма вопрос, на мой взгляд, должен решаться синодом Украинской православной церкви, а храмы и иное имущество должны быть возвращены этой церкви", – считает Семен Яценко.

Однако многое будет зависеть от того, в каком статусе к тому моменту будет находиться Украинская православная церковь.

Экспертное заключение может стать основанием для ликвидации этой церковной структуры

– [Приходы] УПЦ (МП) в Крыму до сих пор имеют юридический статус в Украине. Соответственно, с крымскими епархиями будет то, что и со всей структурой УПЦ (МП). До конца этого месяца Государственная служба по этнополитике и свободе совести должна предоставить экспертное заключение относительно функционирования религиозных организаций на территории Украины и их взаимодействия с РПЦ. Экспертное заключение может стать основанием для ликвидации этой церковной структуры, – считает Андрей Щекун.

Впоследствии, по его словам, может быть принят соответствующий закон, действие которого будет касаться и освобожденного Крыма. "Украинским законодательством будет урегулирован вопрос храмов и церковного имущества, принадлежавшего иностранным структурам. С моей точки зрения, все должно быть национализировано и передано в государственную собственность, собственность территориальных общин. В дальнейшем процедурно должен решаться вопрос о передаче [имущества] Православной церкви Украины", – полагает эксперт.

Евгений Сависько, в свою очередь, отмечает, что действующий закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" предусматривает регистрацию уставов управлений религиозных объединений, но не самих объединений: "Соответственно, нужно будет рассматривать в индивидуальном порядке судьбу каждой зарегистрированной религиозной организации, деятельность ее клира и прихожан. Ликвидация религиозных организаций в принудительном порядке возможна лишь по решению суда".

Что касается дальнейшей судьбы имущества УПЦ в Крыму (культовых, подсобных, производственных, жилых помещений, земельных участков, транспорта и так далее), то этот вопрос "будет едва ли не самым сложным. Ведь по распространенной в Украине практике земельный участок может быть оформлен не на религиозную общину, епархиальное управление или монастырь и даже не на их руководителей, а на физическое лицо или же на совсем постороннее юридическое лицо. Нередко религиозные организации находятся де-факто в одном месте, а де-юре – в другом. Поэтому прежде, чем решать судьбу имущества структур УПЦ (МП), придется выяснять, кто и каким имуществом владеет на самом деле", – говорит религиовед.

Отдельно предстоит разбираться с размещенным в Крыму имуществом, которое оформлено непосредственно на структуры Московской патриархии и ее клириков, особенно если все правоустанавливающие документы на него соответствуют действующему украинскому законодательству. "Эти вопросы придется решать в судебном порядке – указом президента Украины или новым законом их не решить", – заключает Евгений Сависько.