Митрополит Павел просит Зеленского не забирать у УПЦ храмы в Лавре

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви (УПЦ) два храма на территории лавры – Успенский собор и Трапезную церковь.

В видеообращение митрополита, опубликованном на сайте лавры 26 декабря, говорится, что директор государственного заповедника "Киево-Печерская Лавра" известил его о том, что после 31 декабря, священники УПЦ больше "не имеют права переступить порог Трапезного и Успенского соборов". Письменного уведомления об этом, которое должно быть направлено за месяц, митрополит, по его словам, не получал. Аренда храмов заканчивается 31 декабря.

"Нам достаточно, когда враг бьёт по нашим людям, нам достаточно той беды и горя, когда люди голодают в холоде и без света . И ещё хотите забрать веру у людей? Не делайте этого. Мы не вмешиваемся в политику или экономику. Просто просим, чтобы Господь сохранил нашу церковь в государстве", — сказал митрополит Павел, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Наместник Киево-Печерской лавры также призвал Зеленского сделать так, чтобы "те люди, которые не имеют ничего общего с церковью, не указывали, когда нам праздновать Рождество Христово, не указывали нам в какую церковь ходить".

Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.