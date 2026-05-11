Митрополит Шио избран патриархом Грузинской православной церкви

57-летний митрополит Шио был избран новым главой Грузинской православной церкви на расширенном соборе в кафедральном храме Святой Троицы в Тбилиси. Об этом сообщает Грузинская служба Радио Свобода.

Новый патриарх будет носить имя Шио III. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного синода из 39. На патриарший пост претендовали ещё два кандидата.

Новоизбранному предстоятелю грузинской церкви (в миру Элизбару Муджири) 57 лет. До пострижения в монахи в 1993 году он учился в Тбилисской консерватории. Окончил Батумскую духовную семинарию, Московскую духовную академию и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В 2003 году был избран епископом, в 2010-м получил сан митрополита, а в 2017 году по указу патриарха Илии II митрополит Шио был назначен местоблюстителем патриаршего престола. Уже завтра, 12 мая, состоится церемония интронизации нового патриарха.

Илия II, возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года, умер в марте в возрасте 93 лет. На его похороны не были приглашены бывшие президенты Грузии Саломе Зурабишвили, Георгий Маргвелашвили, было отказано в просьбе попрощаться с патриархом и находящемуся в заключении третьему президенту Михаилу Саакашвили, отмечало Эхо Кавказа.

Как писало издание, выборам в Синод предшествовала острая полемика между представителями правящей "Грузинской мечты" и оппозиции, Стороны обвиняли друг друга в попытках вмешательства в в процесс определения кандидита в патриархи. Кроме того, с обвинением в попытках дестабилизировать ситуацию внутри Грузинской православной церкви в адрес Вселенского (Константинопольского) патриарха Варфоломея I выступала Служба внешней разведки России.