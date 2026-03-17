В Тбилиси умер католикос-патриарх всея Грузии Илия II

В Тбилиси в возрасте 93 лет скончался католикос-патриарх Грузинской православной церкви Илия II. Он умер во вторник вечером в клинике Кавказского медицинского центра, на второй день после госпитализации, передаёт Грузинская служба Радио Свобода.

"Католикос-патриарх полностью отдал свой долг Богу и грузинскому народу", - заявил журналистам епископ Марнеульский и Худжабский Георгий Джамделиани.

В ночь на вторник Илия Второй был помещен в реанимацию в Тбилиси из-за ухудшения состояния здоровья. Клинику во вторник днем посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. В последние годы патриарх редко появлялся на публике и почти не участвовал в богослужениях. Ранее он неоднократно проходил обследование и лечение за рубежом.

Илия II, в миру Ираклий Шиолашвили, был предстоятелем Грузинской православной церкви с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории ГПЦ.

Патриарх участвовал в ключевых для страны событиях: в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года обратился к участникам акции протеста на проспекте Руставели, а во время российско-грузинской войны 2008 года участвовал в эвакуации раненых из зоны конфликта и организовал перевозку тел погибших.

Несмотря на разрыв дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году, Илия II и Грузинская православная церковь сохраняли контакты с Московским патриархатом и российскими властями. Ряд грузинских политиков и экспертов критиковал ГПЦ за тесные связи с Москвой, усматривая в них политический подтекст и возможное российское влияние. Последний визит патриарха в Москву состоялся в 2016 году, пишет Настоящее время.