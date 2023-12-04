Мизулина пожаловалась на 166 человек – на некоторых завели дела

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала жалобы как минимум на четыре музыкальные группы и 166 человек, большинство из которых – блогеры и музыканты. Это подсчитала "Вёрстка".

Журналисты отмечают, что на кого-то Мизулина жаловалась прямо в силовые структуры, на кого-то – просила обратить внимание в своих постах.

По результатам жалоб были возбуждены четыре уголовных дела, в том числе – недавнее против певца Шарлота, и 14 административных. Одним из первых, на кого пожаловалась Мизулина, был рэпер Моргенштерн, которому дали штраф в сто тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Журналиста Юрия Дудя оштрафовали на 220 тысяч рублей за "пропаганду" наркотиков и ЛГБТ+.

Также, подсчитала "Вёрстка", после жалоб Мизулиной как минимум пяти исполнителям стали отменять концерты. Ещё семеро извинились и пообещали отцензурировать своё творчество. Среди них – певицы Instasamka и Hofmannita, а также рэпер Scally Milano, которые приехали на встречу с Мизулиной и сфотографировались с ней.