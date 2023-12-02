Суд арестовал Шарлота по обвинению в оскорблении чувств верующих

Суд в Самаре арестовал певца Эдуарда Шарлота до 24 января по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

На заседании суда Шарлот признал вину и прочитал стих, в котором попросил прощения у русского народа. Кроме того, он заявил, что попал под влияние российской оппозиции, которая "очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей".

По словам певца, он вернулся в Россию, потому что ему не понравилась позиция западных стран по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали видео, в которых Шарлот разрывает георгиевскую ленточку, выложенную в форме буквы Z, и прибивает свой военный билет вместе с портретом патриарха к кресту.

В июне этого года музыкант опубликовал в инстаграме видео, на котором сжёг российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против войны и хочет попасть в Киев. Он также прибил к распятию фотографию патриарха Кирилла и свой военный билет.

В середине ноября с жалобой на Шарлота в Следственный комитет России и МВД обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила оценить "действия блогера Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России".

На следующий день музыкант объявил, что возвращается в Россию, чтобы "сражаться за русско-язычную культуру" и записать новый альбом. Незадолго до возвращения Шарлот опубликовал в своем инстаграме пост о прилете в Россию, подписав скриншот с авиабилетами "Я приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z".

Шарлота задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после прибытия из Армении. Суд назначил ему 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Затем Шарлота перевезли в Самару по месту прописки.

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