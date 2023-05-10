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Младшего сына арестованной чеченки Мусаевой объявили в розыск

Байсангур Янгулбаев

МВД России объявило Байсангура Янгулбаева – младшего сына арестованной Заремы Мусаевой – в федеральный розыск.

По какой статье разыскивают активиста – неизвестно. В ноябре 2022 года его внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Тогда это решение также не объяснялось.

Сам Янгулбаев в интервью Кавказ.Реалии говорил, что единственной возможной причиной преследования он считает сотрудничество с оппозиционным чеченским движением 1ADAT. Эксперты отмечали, что его преследование может быть элементом давления на Зарему Мусаеву.

Байсангур Янгулбаев уехал из России в 2021 году. Из-за угроз страну также покинули его отец, братья и сестра.

В январе 2022 года люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, похитили Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. С тех пор она находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и в нападении на полицейского. "Мемориал" признал Мусаеву политзаключённой.

Похищение Мусаевой правозащитники связывают с деятельностью её старшего сына Абубакара Янгулбаева, бывшего юриста "Комитета против пыток". Её средний сын, Ибрагим Янгулбаев, основатель движения 1ADAT, ранее рассказывал Кавказ.Реалии, что несколько лет критично отзывался о режиме главы Чечни Рамзана Кадырова и создал в социальных сетях группы, где обсуждались нарушения прав в Чечне.

  • При вторжении в квартиру у чеченских полицейских были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку у Сайди Янгулбаева на тот момент был статус судьи в отставке, задержали только его супругу – её вывели из квартиры насильно, не дав одеться или взять лекарства (женщина страдает диабетом).
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чиновники и сотрудники правоохранительных органов региона. В феврале 2022 года в Грозном прошёл митинг против семьи Янгулбаевых – на нём жгли, топтали и рвали их портреты.

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