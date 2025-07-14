"Мне это не нравится". Война в Украине накануне выступления Трампа

13 и 14 июля Россия, как и многие месяцы до этого, наносила удары по гражданским объектам в Украине, но по сравнению с предыдущими днями, когда эти удары были весьма интенсивными, можно говорить об относительном затишье. Это происходит в преддверии "важного заявления", касающегося России и ее войны против Украины, которое анонсировал на понедельник президент США Дональд Трамп.

12-13 июля Украина впервые за два месяца пережила ночь без массовых атак беспилотников со стороны России, хотя небо не было полностью спокойным.

В заявлении ВВС Украины от 13 июля говорится, что за предыдущие 24 часа Россия запустила 60 ударных БПЛА "Шахед" и беспилотники-обманки различных типов. Масштаб атаки был гораздо меньше, чем те бомбардировки, которым подвергалась Украина в последние недели. По данным мониторинговых групп, число ракетных атак и ударов дронов по Украине увеличивается каждый месяц с декабря.

В заявлении от 13 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю Россия запустила более 1800 беспилотников, более 1200 управляемых бомб и 83 ракеты различных типов.

У Трампа кончилось терпение?

Снижение интенсивности российских атак произошло в момент, когда ожидается важное заявление Дональда Трампа. В последние недели Трамп все чаще критикует Россию, поскольку она отвергает его попытки добиться прекращения огня. "Мы слышим от Путина много всякой ерунды. В большинстве случаев он ведет себя очень любезно, но это становится бессмысленным", – заявил 8 июля Трамп, который с момента своей инаугурации 20 января шесть раз разговаривал с Путиным по телефону.

Он также объявил о возобновлении поставок оружия в Украину. В интервью американской телекомпании NBC президент сообщил, что предполагаемая схема может выглядеть так: Соединенные Штаты "отправляют оружие [союзникам по] НАТО, НАТО платит за это оружие... а затем может передать его" Украине.

Заявление Трампа вызвало предположения о том, что он может высказаться в поддержку новых санкций против России, от введения которых он пока воздерживался, или пообещать увеличить военную помощь Украине. 13 июля президент США фактически подтвердил эти предположения, заявив: "Мы отправим им „Патриотов“, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он хорошо говорит, а потом вечером всех бомбит... Мне это не нравится".

"Европейский союз платит за это. Мы ничего не платим за это, но мы отправим его", – добавил Трамп, не назвав страны ЕС, которые будут включены в такую сделку. – В основном мы собираемся отправить им различные образцы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100 процентов, и мы этого хотим".

Он хорошо говорит, а потом вечером всех бомбит... Мне это не нравится

Президент впервые с момента своего вступления в должность также рассматривает возможность выделения новых средств на военную поддержку Украины, сообщило CBS News со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, в распоряжении Трампа имеется примерно 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от прежней администрации Джо Байдена – они могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Кроме того, у президента есть полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов российских замороженных активов и направить эти средства в Украину. CBS News отмечает, что ни Трамп, ни Байден этим правом не воспользовались.

Обмен ударами

Российские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам, включая жилые районы, больницы, школы и объекты энергетической инфраструктуры. "Россияне усиливают террор против городов и населенных пунктов, чтобы запугать наш народ", – говорится в заявлении Зеленского от 13 июля. Вопреки многочисленным доказательствам, Москва с самого начала вторжения упорно утверждает, что бьет не по гражданским, а исключительно по военным целям.

Россияне усиливают террор против городов и населенных пунктов

Армия России также продолжает наступать на линии фронта – хотя и с большими потерями. С начала полномасштабного вторжения погибли не менее 115 857 российских военнослужащих, подсчитали Русская служба Би-би-си, "Медиазона" и команда волонтёров на основе открытых данных.

Больше всего потерь – среди добровольцев, то есть тех, кто не был призван или мобилизован, а сам заключил контракт на службу в армии. Эта тенденция сохраняется с осени прошлого года, так как набор добровольцев остаётся основным способом пополнения рядов российских военных, находящихся на войне против Украины.

В ответ Украина наносит менее масштабные удары по военным и военно-промышленным объектам в России, включая авиабазы, заводы по производству беспилотников и предприятия нефтяной отрасли. Министерство обороны России 13 июля заявило, что его ПВО перехватила 36 украинских беспилотников в различных российских регионах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое гражданских лиц были госпитализированы после удара по частному дому. Днем ранее он разместил видео удара дрона по спорткомплексу "Белгород Арена", сопроводив его комментарием: "Враг намеренно атакует мирные гражданские объекты".

Ким Чен Ын спешит на помощь

Всё это происходит на фоне дипломатических маневров. 13 июля государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын пообещал "безоговорочную поддержку" продолжающемуся вторжению России в Украину.

Об этом Ким заявил во время визита в Пхеньян министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Северокорейский лидер также выразил "твердую уверенность в том, что российская армия и народ непременно одержат победу".

Ким Чен Ын выразил "твердую уверенность в том, что российская армия и народ непременно одержат победу"

Также 13 июля южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что Северная Корея с октября прошлого года поставила России более 12 миллионов артиллерийских снарядов. Кроме того, Пхеньян помогал Москве и живой силой: его военнослужащие участвовали в боях в Курской области РФ после того, как украинские войска неожиданно вошли туда в августе прошлого года.

По данным американской разведки, в боях участвовали более 11 тысяч солдат КНДР, которые понесли значительные потери. Северокорейское телевидение показало кадры, на которых Ким Чен Ын участвует в похоронах северокорейских солдат, погибших на российско-украинской войне.

В начале этого года Северная Корея, возможно, отправила дополнительный воинский контингент на помощь России, а также согласилась послать 6 тысяч военных инженеров и строителей для восстановления Курской области. По данным южнокорейских военных, КНДР также отправила в Россию ракеты малой дальности, самоходные гаубицы и ракетные установки.

Украине тоже помогают

В условиях, когда американская военная поддержка Украины в первые месяцы правления нынешней администрации оказалась под вопросом, более активно помогать Киеву стали европейские страны. На днях стало известно, что уже в конце июля Украина может получить из Германии первые дальнобойные системы, способные наносить удары по целям в глубине территории России. Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил начальник специального штаба "Украина" при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

По его словам, после этого объемы финансирования таких вооружений будут резко увеличены – до сотен единиц. Какие виды оружия конкретно окажутся в распоряжении украинской армии, генерал не уточнил. "Нам нужны системы вооружения, которые могут проникать глубоко на российскую территорию и наносить удары по складам, командным пунктам, аэродромам и самолетам", – отметил он.

Предполагается налаживание оружейного производства в самой Украине. Соответствующее соглашение подписали недавно в Берлине главы военных ведомств двух стран – Борис Писториус и Рустем Умеров. Германия уже начала финансирование производства в Украине дальнобойных дронов.

В Риме на минувшей неделе прошла конференция "коалиции желающих" – объединения нескольких десятков стран, приверженных идее продолжения помощи Украине. По итогам форума будут доработаны отдельные соглашения о гарантиях и грантах, которые позволят привлечь более 10 миллиардов евро инвестиций, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Франция и Великобритания – неформальные лидеры "коалиции желающих". Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон призвали усилить давление на Москву путём введения новых санкций с целью обеспечения прекращения огня в Украине. "Нам следует переключить нашу работу на подготовку к миру, вынудив Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это скоординированное давление будет иметь значение", – заявил Стармер.

Нам следует переключить нашу работу на подготовку к миру

А министр иностраных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее анонсировал "самые жесткие за три года" санкции ЕС против России. Цель будущих санкций – напрямую перекрыть ресурсы, которые позволяют Москве продолжать войну, сказал Барро. Он упомянул, в частности, энергетический сектор.

Вопрос о санкциях должен быть решен на этой неделе. Принятию их очередного пакета сопротивляются Словакия и Венгрия, известные своей относительно благожелательной позицией по отношению к Кремлю.