Лидеры Британии и Франции призвали усилить санкции против Москвы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон призвали усилить давление на Москву путём введения новых санкций с целью обеспечения прекращения огня в Украине.

"Нам следует переключить нашу работу на подготовку к миру, вынудив президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это скоординированное давление будет иметь значение", - заявил Стармер. В четверг он наряду с Макроном председательствует на конференции "коалиции желающих", которая объединяет страны, помогающие Украине.

Встреча проходит в Риме в гибридном формате - Стармер и Макрон выступали из командного центра НАТО в Нортвуде на северо-западе Лондона.

Эммануэль Макрон призвал союзников усилить давление на Россию, отметив, что для этого необходимо "явно что-то новое". "Необходимо что-то, что может изменить давление на российскую экономику", - добавил Макрон.

Лидеры также сказали, что европейский план по развертыванию миротворческих сил в Украине после окончания боевых действий готов к реализации. Он может быть запущен в течение нескольких часов после прекращения огня, заявил Макрон.

Впервые во встрече "коалиции желающих" участвуют представители США - спецпосланник американского президента Кит Келлог и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, обратил внимание глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В ходе конференции, как ожидается, будут доработаны отдельные соглашения о гарантиях и грантах, которые позволят привлечь долее 10 миллиардов евро инвестиций, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленский, также участвующий во встрече в Риме, ранее в четверг призвал политиков и представителей бизнеса активнее инвестировать в оборонную сферу Украины. Как сказал Зеленский, в условиях нарастающих атак со стороны России нельзя допустить нехватки ресурсов. "Всем партнёрам очевидно, что Россия блокирует все мирные усилия", - заявил Зеленский, также призвав к новым санкциям в отношении Москвы.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее анонсировал "самые жесткие за три года" санкции ЕС против России за её вторжение в Украину. Цель будущих санкций - напрямую перекрыть ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать войну, сказал Барро. Он упомянул, в частности, энергетический сектор.

С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года ЕС принял уже 17 пакетов санкций. 18-й пакет, предполагавший снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запрет на транзакции с газопроводами проекта "Северный поток", планировалось утвердить в конце июня. Из-за позиции Словакии пакет не удалось согласовать, и он был отложен.



