"Мне нечего терять". Депутат, бросивший вызов "Единой России"

Александра Коровайного вынудили уволиться из школы города Ейска Краснодарского края после участия в митинге "Он вам не Димон" в 2017 году. Педагога тогда обвинили в организации антикоррупционного митинга 12 июня и посадили на 10 суток. Вскоре жители города выбрали учителя депутатом районного совета Ейска. В этом году Александр Коровайный участвует в выборах депутатов Государственный думы от партии "Яблоко". Его основной соперник, депутат Заксобрания Краснодарского края Дмитрий Лоцманов, занимает 39-е место в рейтинге "100 госслужащих с самыми высокими доходами – 2021" журнала Forbes. О предвыборной борьбе и политзаключенных Александр Коровайный рассказал Радио Свобода.

– Недавно Ейский городской суд не принял иск прокуратуры о снятии вас с выборов в Госдуму. Основанием для снятия вас с выборов, по версии прокуратуры, было ваше участие в акции 31 января и высказывания в поддержку Навального. Что вы думаете о решении судьи и предположениях прокуратуры?

Борьба с политическими конкурентами, которую ведет наша власть, недопустима

– Я очень удивился решению судьи, и оказывается, это был уже второй иск. О первом я ничего не знал, его тоже не стали рассматривать. Мы, конечно, сильно переживали, зная, как суды выносят решения по политическим делам. В исковом заявлении было написано, что я связан со штабом Навального, потому что участвовал в митинге в поддержку этого оппозиционера 31 января. На митинге я присутствовал как представитель прессы, и я писал в соцсетях, что Навального надо освободить, потому что он политзаключенный. Я опубликовал видео после задержания Навального и потребовал немедленно выпустить политика на свободу, а также расследовать дело о его отравлении. В ролике я сказал, что не во всем с Навальным согласен, только спорить мы с ним будем после его освобождения. Чуть позже я у себя это видео удалил. К тому моменту, когда был подан иск о признании организаций Навального экстремистскими, ни на одном из моих ресурсов видео в его поддержку не было. Но оно осталось на канале Навального, и на меня из-за ролика составили протокол.

– Вас часто задерживали, обвиняли по административным статьям, штрафовали и два раза отправили под арест.

– Да, у меня было несколько "административок", в том числе за сотрудничество с нежелательной организацией, за участие в форуме "Муниципальная Россия" и за репосты. Меня два раза сажали: за якобы организацию митинга "Он вам не Димон" и за присутствие на акции против поправок к Конституции, где меня ложно обвинили в сопротивлении сотрудниками полиции. Я не сопротивлялся, и это видно на ролике.

– Что вы, член партии "Яблоко", думаете о словах Григория Явлинского в адрес Алексея Навального? Вы согласны с его обращением к сторонникам Навального с просьбой не голосовать за "Яблоко"?

У меня и у партии в целом есть расхождения с Навальным, но сейчас не лучшее время критиковать Навального

– Мне сложно сказать, чем руководствовался Григорий Алексеевич. Но, во-первых, он не участвует в выборах в этом году, во-вторых, скорее всего, это было сказано на эмоциях. Многие члены "Яблока", я в том числе, заявили в ответ на слова Явлинского, что за нас могут голосовать все несогласные с происходящим в нашей стране, все сторонники перемен и изменений к лучшему. У меня и у партии в целом есть расхождения с Навальным, но сейчас, конечно, не лучшее время критиковать Навального. Партия "Яблоко" считает Навального политическим заключенным и требует его освобождения. В предвыборной программе партии "Яблоко" есть пункт – добиваться освобождения всех политзаключенных, независимо от их политических взглядов. Я также против дискриминации политиков с любыми убеждениями. Все политики должны иметь равные права и возможность быть избранными. Борьба с политическими конкурентами, которую ведет наша власть, недопустима. Я выступаю против любых политических преследований. Я писал посты в поддержку Ксении Середкиной, экс-главы штаба Навального в Ростове-на-Дону, участников "Открытой России", Николая Платошкина из движения "За новый социализм" и Юлии Галяминой. Я подписывал поручительство за сторонников Мальцева Яна Сидорова и Влада Мордасова. Я знаком со многими из этих политических деятелей и политзаключенных, но это совсем не означает, что я разделяю все их взгляды.

– Ваш конкурент – участник списка Forbes, а как вы проводите избирательную кампанию?

– Средств на избирательную кампанию у меня мало. Большую часть я собрал с помощью фандрайзинга, немного мне помогла партия "Яблоко". Я выпустил простые черно-белые листовки с рассказом о себе, о том, как я хочу изменить Россию и номером моего мобильного телефона. В листовке я написал о пенсионной реформе, молодежи, которая хочет уехать, потому что не верит в будущее страны, об антинародной политике партии "Единая Россия". Эти листовки пытались из типографии изъять, но я успел их увезти. Я рассказываю на своих страницах в социальных сетях о проблемах районов и показываю, что причина этих бед – не только в непрофессионализме и коррупции местных чиновников. В системе все взаимосвязано, поэтому нужно выбирать новых людей.

– Как вы думаете, у вас есть шанс победить на выборах?

даже некоторые единороссы шепчут мне втихаря, что им все надоело

– Я решил идти на выборы только потому, что люди в регионе меня поддерживают. Я четыре года работаю муниципальным депутатом и уже показал избирателям, в чем разница между депутатом "Единой России" и независимым народным избранником. Многие избиратели звонят и говорят, что будут за меня голосовать. Я вижу очень большую поддержку, даже некоторые единороссы шепчут мне втихаря, что им все надоело и они на этих выборах будут за меня голосовать. Иногда звонят избиратели и говорят, что в целом я прав, но надо объединяться с "Единой Россией", потому что пенсионную реформу нам навязали американцы, а вовсе не Путин. Я объясняю, что все федеральные законы принимает Госдума, а подписывает Путин, и именно он агитирует голосовать на выборах за "Единую Россию". "То есть, – спрашиваю я собеседников, – если закон принимают депутаты Госдумы, а подписывает их Путин, а во всем, по вашей логике, виноваты американцы, то получается, руководство России и народные избранники – агенты Госдепа?" На том конце обычно не находят, что возразить, и мы сходимся во мнении, что все же законы против интересов людей принимает российская власть.

– Предположим, вы победите на выборах в Госдуму. Каковы будут ваши действия?

– Я много лет работаю наблюдателем на выборах и знаю, как сделать законы о выборах и референдумах более демократичными и прозрачными. Я буду способствовать отмене закона об иноагентах, "экстремистских" и нежелательных организациях. У меня есть экономическая программа о развитии села и стимулировании мелкого фермерства. На мой взгляд, нельзя закрывать в целях оптимизации школы и больницы. Я считаю, что большая часть налогов должна оставаться в местном бюджете – это позволит сделать регионы, города и села более независимыми. Я считаю важным расширить полномочия муниципалитетов. Мэров, губернаторов, начальников полиции и судей должен выбирать народ. У меня много есть идей и в сфере образования, и в сфере здравоохранения. В Госдуме я буду активно взаимодействовать с различными независимыми общественными организациями для создания законопроектов и эффективной работы.

– Вам часто угрожали за время вашей политической деятельности. Некоторые из этих угроз вы публиковали в виде аудиофайлов в интернете, в прошлом году вскоре после обысков у оппозиции в Нижнем Новгороде у вас тоже был обыск. Вам сейчас угрожают?

Когда они мне делают гадости, то наносят вреда больше себе

– Недавно в почтовый ящик бросили непонятную листовку, видимо, хотели показать, что знают, где я живу. Но я и не скрываю этой информации. На листовке изображен Явлинский, который опустил голову перед каким-то мужиком, который говорит: "Ай-яй-яй, вы знаете, что у вас завелись навальнята?" Не понимаю, к чему это. В телеграме часто пишут, что я пожалею. Но если я буду бояться каждого чиха, то ничего в нашей стране не изменю. Многие люди сейчас боятся, я это вижу, даже в наблюдатели на выборы идти боятся. Я понимаю этих людей, но мне нечего терять: любимой работы в школе меня лишили уже давно, юриспруденция (моя вторая специальность) меня всегда прокормит, семьи у меня нет. Рискую лично я, а я переживу, а если не переживу, то двум смертям не бывать. Когда они мне делают гадости, то наносят вреда больше себе. Уволив меня из школы, они сделали мне такую рекламу, что я стал муниципальным депутатом. Люди начали узнавать меня на улицах после того, как они посадили меня по беспределу на 10 суток. Каждое противодействие повышает мои рейтинг и узнаваемость. В результате я, бывший школьный учитель, иду в Госдуму, а большинство волонтеров бесплатно готовы помогать мне с предвыборной кампанией.

– Что вы сделали за 4 года в должности муниципального депутата?

– Несколько раз мы останавливали рост тарифов. Например, около года назад хотели поднять тарифы на теплоснабжение на 21%. Мы сказали, что опубликуем фамилии депутатов, которые будут голосовать за повышение тарифов. Депутаты "Единой России" тогда отказались голосовать за повышение, и администрация сама сняла этот вопрос. Недавно мы не дали продать очередной детский садик, расположенный у моря, в частные руки. Я добился разрыва контрактов с компаниями, которые поставляли молоко с пальмовым маслом в детские сады. Около 200 людям за 4 года я оказал помощь по мере возможности своих полномочий: помог спилить сухое дерево, дорожку сделать, установить контейнер, дал бесплатную юридическую консультацию, заставил работать полицию, когда она отказывалась это делать. У меня нет сомнений в том, что я в Госдуме смогу быть полезен людям и они готовы меня выбрать. Но меня беспокоит, что у нас дефицит наблюдателей на выборах. Потому что Краснодарский край по фальсификации выборов, по моим наблюдениям, на уровне кавказских республик – "электоральных султанатов". В одном из районов, входящем в мой округ, год назад на губернаторских выборах нарисовали явку 97%, то есть почти все жители этого района пришли и проголосовали, хотя многие из них давно переехали в Москву или Краснодар. Если мы убедим избирателей выбрать нас, это еще не гарантирует успеха. Для победы нам катастрофически нужны наблюдатели.