На кубанского политика составили протокол за картинку "МБХ-медиа"

В Краснодарском крае на местного депутата составили административный протокол за репост картинки "МБХ-медиа", на которой курсы валют и стоимость товаров на 2009 и 2019 годы сравниваются в рамках ten years challenge. Депутат Ейского районного совета Александр Коровайный рассказал изданию "Голос Кубани", что его обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации.
По версии правоохранительных органов, Коровайный опубликовал материал признанной в России "нежелательной" организации Open Russia Civic Movement со ссылкой на заблокированный Роскомнадзором сайт openrussia.org.
Сам депутат настаивает, что разместил ссылку на СМИ "МБХ-медиа", сайт которого не заблокирован. Публикация курсов валют и цен не нарушает основополагающие права человека, подчеркнул Александр Коровайный.
- В 2017 году власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.
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