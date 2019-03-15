На кубанского политика составили протокол за картинку "МБХ-медиа"

В Краснодарском крае на местного депутата составили административный протокол за репост картинки "МБХ-медиа", на которой курсы валют и стоимость товаров на 2009 и 2019 годы сравниваются в рамках ten years challenge. Депутат Ейского районного совета Александр Коровайный рассказал изданию "Голос Кубани", что его обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации.

По версии правоохранительных органов, Коровайный опубликовал материал признанной в России "нежелательной" организации Open Russia Civic Movement со ссылкой на заблокированный Роскомнадзором сайт openrussia.org.

Сам депутат настаивает, что разместил ссылку на СМИ "МБХ-медиа", сайт которого не заблокирован. Публикация курсов валют и цен не нарушает основополагающие права человека, подчеркнул Александр Коровайный.