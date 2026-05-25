"Зачем нам такая гребаная страна?" Многодетных отцов обвиняют в дезертирстве

40-летнего многодетного отца Анатолия Моисеева из Алтайского края обвинили в дезертирстве и задержали в военной части Тулы, куда он по вызову командования приехал с четырьмя детьми, которых просто не с кем было оставить.

В 2022 году Моисеева мобилизовали, а вскоре после этого его жена уехала, бросив детей на произвол судьбы. Анатолий тогда с трудом через суд добился демобилизации. Теперь же его лишили свободы, разлучили с детьми и собираются отправить на фронт.

"Толе предлагают сдать детей в детдом"

Моисееву внезапно позвонили из военкомата Тулы и обвинили в дезертирстве в начале мая.

– И Толе пришлось туда ехать из Алтайского края, где он живет, – говорит родственник Моисеева Олег. – Он не боялся, скорее, был возмущен – четверо детей на нем одном, у родных нет возможности помогать толком. А его родная страна обвиняет в таком! Он собрал все документы, свои и детские. Дети с ним поехали. Даже второй сын, с инвалидностью по ДЦП. И дочь, и младшенький, который еще не ходит в школу. Ему просто не с кем детвору оставить. Поехали все доказывать, что он никакой не дезертир. Там его и повязали. Он заходит в часть со всеми детьми, а ему говорят: "Ты дезертир, мы тебя, с**у, отправим на передок". И все это при детях, и очевидно же, что у него на руках ребенок-инвалид! И это притом, что он сам к ним приехал разбираться!

В сентябре 2022 года Моисеева уже пытались заставить воевать. Его мобилизовали, несмотря на то, что 4 октября 2022 года Генштаб ВС РФ своим указанием № 315/2/3658дсп разрешил отсрочку для отцов с тремя детьми. У Моисеева их четверо.

– Жена у него была всегда малонадежная, а в 2023 году вообще с катушек слетела, связалась с каким-то собутыльником и уехала. Дети несовершеннолетние остались одни. Нам позвонил старший, и бабка с племянницей Толи приехали топить избушку, потому что ни еды, ни дров там не было, – рассказывает Олег. – Толя еле-еле выколотил себе отпуск, чтобы приехать и заставить детей ходить в школу. Несколько недель присмотрели за ними родственники, но ты же не перевезешь их в соседний город всех четверых в свою однушку. В школу кто будет устраивать, в детсад? И на каких основаниях, если ты не родитель?!

Когда Анатолий вернулся, он подал в военную прокуратуру жалобу на незаконную мобилизацию.

– Почти год шли суды, и ребята жили в подвешенном состоянии. Продумывали все варианты, что в случае отказа делать. И получалось, что такое количество детей никто из родных забрать не сможет, в силу профессии, здоровья или жилищных условий. И переехать к ним никто не сможет. Сидели как на пороховой бочке. В итоге детей оставили под единоличной опекой отца. Из армии отпустили, демобилизовали Моисея (так родные иногда зовут Анатолия), – вспоминает Олег. – Года два прожили нормально. И опять не слава богу.

Когда Моисеевы в полном составе приехали в Тулу, из воинской части Анатолия уже не выпустили. Формально Моисеев с 2022 года приписан к 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 41-й общевойсковой армии и числится в части №55115.

– Знаете, чем ему там в части угрожали?! Смертью! Так и сказали: если ты откажешься добровольно возвращаться и подписывать контракт заново – мы навесим на тебя дезертирство и отправим по статье в колонию. А там на тебя так надавят, что ты побежишь подписывать этот контракт! Вот так, – рассказывает Олег. – А на вопрос: "А как же дети?" шлют, не моргнув глазом, в детдом! Мол, так и так будут в детдоме – хоть ты в тюрьме, хоть в армии. Какая разница, где отца дожидаться?! **ная страна, прогнившая. Зачем кому-то в принципе за такую страну воевать и свою жизнь губить?

Олег говорит, что за детьми, оставшимися на территории военной части, приехали родственники, но долго за ними присматривать они не смогут.

– Здоровье у матери [Анатолия] уже не то. Больной мальчишка столько сил требует, там здоровый-то человек не выдержит! – возмущается друг семьи Анатолия Николай. – Он его по врачам таскает, несколько раз за месяц. И при этом успевает работать на двух работах. На такую самоотверженность только родитель и способен. А ему вместо благодарности за то, что четверых на ноги ставит, только палки в колеса! Если отец в тюрьме или на войне сгинет, ребята в люди не выбьются. Загубят не только отца, но и детей тоже.

"Хватают многодетных"

История Анатолия Моисеева – далеко не уникальная.

– Сейчас много случаев именно с многодетными. У коллеги в работе сейчас случай, когда на демобилизованного многодетного отца завели уголовное дело якобы "за оставление части" из-за того, что он отпросился на роды жены, – говорит правозащитник Роман, специализирующийся на помощи тем, кто отказался воевать. – Максима Кудрявцева из Подмосковья мобилизовали в октябре 2022 года, он служил в Московской области, а в апреле 2025 года он должен был стать многодетным отцом – жена рожала четвертого ребенка. Солдат отпросился у командования в отпуск, чтобы помочь беременной жене. У роженицы невралгия и вообще состояние здоровья ужасное. Семья принесла в часть все необходимые документы, а после Кудрявцев явился в туда по первому требованию.

К концу апреля 2025 года у Кудрявцевых родился четвертый ребенок и после возвращения в часть в/ч 31134 Максим написал рапорт на увольнение. На сегодня в России формально действует норма статьи 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации": отсрочка положена мужчинам, у которых на иждивении четверо и более детей младше 16 лет. После начала мобилизации в 2022 году Генштаб также вводил внутреннюю директиву об отсрочке для отцов троих детей до 16 лет, но эта норма так и не была полноценно закреплена федеральным законом. В 2023–2024 годах Госдума несколько раз отказывалась вносить такие поправки в законодательство.

– В части взбеленились так, что его побили, посадили под арест и перестали платить довольствие. То есть семья без денег, жена с четвертым ребенком на руках и еще с тремя несовершеннолетними, а отца посадили под замок и давят писать отказную от рапорта на увольнение, – говорит правозащитник. – Когда он отказался, на него завели уголовное дело за якобы "самоволку". Хотя отъезд на роды, напомню, был полностью согласован с командованием. Сроки отъезда он не нарушил. Суды выполняют запросы воинских частей, военной прокуратуры в 100% случаев.

Правозащитники советуют в случае, когда военкомат вызывает в часть демобилизованного ранее военного или военного, имеющего законное право на отсрочку от мобилизации, не ехать туда самому.

– По доверенности пусть везет документы в часть ваш родственник или адвокат, – говорит Роман. – Пусть дело рассматривает суд, они часто тянут процесс. Если едет сам военный, его садят на гауптвахту как "нарушителя" и тем самым, пытками, давлением, выбивают отказ от рапорта на увольнение. Так что судиться вы можете, но не дайте вас задержать физически на время процесса. Лучше даже переехать с места прописки.