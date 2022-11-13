Многополярная ось. Владимир Бекиш – о хаотичном вращении

Итак, мир, по мнению России, перестал быть однополярным. И непременно станет многополярным. Что вообще эта сентенция означает? Какая "полярность"? Имеются ли в виду плюс и минус? Или полярный круг? Или просто полюса? И тогда – какие? Полюс холода в Оймяконе? Северный полюс? С Южным заодно? Я догадываюсь, конечно, что российские руководители имеют в виду полюса силы. Полюса влияния. Полюса внимания. Но уж больно путано всё это ими подается, со скрытым многозначительным смыслом…

Если уж говорить осмысленно, то многополярный мир – это либо бред, либо абсолютная катастрофа. Потому что у "мира", в котором мы живем, – то есть у планеты Земля – два полюса, равно как и у других планет. Через эти полюса проходит ось вращения планеты, и планета вращается вокруг нее. А если полюсов много, то это значит: осей вращения тоже много либо их нет вообще. Планета беспорядочно болтается в пространстве, и нет там ни климата, ни смены дня и ночи, а есть хаос.

Чего же хочет Россия? Какую модель мира она хочет выстроить? "Многополярность" – это мир, в котором десятки точек противостояния? Или десятки точек вынужденного внимания к ним? Возможности построения многофакторных комбинаций, союзов, зон собственного влияния? Похоже, именно эта идея стала сегодня одним из ключевых векторов политики российских руководителей. Владимир Путин: "Формируются контуры многополярного мироустройства. Всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности". Конечно, глупо спорить с тем, что какой-то народ хочет развиваться "с опорой на свою самобытность, традиции, ценности". Но вот несколько вопросов, которые хотелось бы прояснить.

Вопрос первый – что такое "развиваться с опорой на самобытность"? Я правильно понимаю, что если на протяжении сотен лет своего существования некий народ самобытно ездил на санях и телегах, то появление в его жизни электроскутеров есть удар по его "традициям и ценностям"? Или если народ спортивно жил и развивался, играя в лапту, то всякие football, basketball, tennis, проникшие в его бытие, есть подмена истинных традиций? И нужно решительно отбросить эти западные, привнесённые развлечения?

В пику и назло Вашингтону Москва будет генерировать множество "полюсов", чтобы США распылялись, отвлекаясь от России

Или, скажем, искусство, и культура. Которые, безусловно, у каждого народа свои, и бесспорно они есть часть "ценностей и традиций народов и их стран". Вот сегодня Россия оскорблена тем, что в некоторых странах Запада якобы стали притеснять русскую литературу, музыку. В Кремле всем понятно: это есть некое притеснение или от зависти. И понятно, что Россия этого никому не простит. Но вот если взглянуть на русскую и российскую культуру с позиций самобытности и суверенности… Скажем, Сергей Рахманинов или Петр Чайковский, спору нет, оба великие композиторы. Создатели опер и симфоний, того, что исполняется на фортепиано и скрипках. Пришедших в российскую жизнь с Запада, равно как и виолончель, саксофон или контрабас. Да и сами опера и симфония к исконно русскому имеют очень мало отношения, а точнее, совсем ничего. И тогда законный вопрос: может быть, россиянам стоит выкинуть и забыть эти чуждые их жизни понятия и предметы?! И жить с балалайкой и гармошкой? Истинно в духе традиций! И туда же кстати, балет! В области балета русские артисты бесспорно хороши, но вот только само это слово… было запихнуто в русскую жизнь извне!!

Конечно, вполне понятен тезис, который приведут идеологи "самобытности" и "полярности": "Дайте нам свои смартфоны, "Боинги", интернет, джинсы – всё то, что мы сами не способны создать ни для себя, ни для мира! А самобытность нашу мы будем определять и регулировать сами!" Причем эти "сами", кому предстоит определять народные "самобытность и ценности", не будут простыми фермерами, слесарями или медсестрами… Определят это другие персоны – за всех остальных.

Ну, а кто же станет этими новыми "полюсами"? И полюсами чего? Вот явно стало просматриваться, что одним из таких полюсов становится (причём к явному удовольствию России) Северная Корея. "Полюсность" КНДР выражается, естественно, не в способности дать миру уникальный электромобиль, или новейший смартфон, или орбитальную станцию. Привлекая тем самым уважение мира и желание сотрудничать. А вот пригрозить миру ядерными испытаниями, запустить десяток ракет в сторону соседей, пригрозить Америке... Это, естественно, заставляет мир и смотреть на Пхеньян, и слушать его, думать о нём, бояться его. В этом, безусловно, и есть удовлетворение России: чем больше противники России вынуждены отвлекаться на всякие сторонние обстоятельства, тем меньше у них сил и возможностей заниматься самой Россией.

Или, скажем, Иран. Почему бы не объявить и эту страну ещё одним "полюсом"? Там ведь тоже всё достаточно прозрачно: разработка ядерного оружия, создание и пуски баллистических ракет, похлёстывание других стран в регионе. Наконец, беспилотники и другое вооружение для России. Придётся США тратить внимание, силы, время, деньги и на этот "полюс". А значит, меньше сил и денег останется на противодействие "полюсу Россия".

Что там у нас ещё полюсо-обещающего? Латинская Америка: Никарагуа, Бразилия, Венесуэла? Вообще, этот так называемый "многополярный мир" уже имел место быть, причём относительно недавно, во времена существования СССР. Тогда имелись два самых-самых "полюса", и были они ракетно-ядерными. Но по мере того как стал ядерным Китай, который к тому же откровенно и весьма бесстрашно стал "бодаться" с Советским Союзом, и к тому же решал свои вопросы в ближайшем соседстве, по факту возник третий полюс, с которым пришлось считаться и в Москве, и в Вашингтоне.

Потом возник еще один полюс – на Ближнем Востоке, в лице Израиля. А поскольку Израиль в те времена был недругом и многонационального Советского Союза, и всего арабского мира, пришлось Советскому Союзу уделять внимание и этому "полюсу". Внимание это – оружие недругам Израиля, военные советники, просто войска и техника противникам Израиля, который был полюсом собственной силы, да еще и силы американского империализма. Ну а поскольку противники израильского полюса в лице суверенных арабских народов и стран моментально поняли, что в статусе полюса силы против полюса Израиля могут немало получить от СССР, то они в массе своей стремительно стали строителями социализма и коммунизма. Понятно, что степень защиты суверенитета и уровень любви к СССР впрямую зависели от сумм вливаний советских ресурсов. И каким бы ни был по своей значимости этот арабский полюс, он имел определенное значение и для Израиля, и для США. Приходилось им обоим тратить силы и на разведку, и на влияние изнутри, и на военное противостояние. Как только после развала СССР денежная и военная поддержка антиизраильского полюса иссякли, полюс этот самоликвидировался.

Ну и что же мы будем иметь сегодня? В пику и назло Вашингтону Москва будет генерировать множество "полюсов", чтобы США распылялись, отвлекаясь от России. А с этими новыми полюсами Россия будет работать в рамках своей неизменной стратегии "разделяй и властвуй". Вот только незадача – каждый из этих многочисленных полюсов потребует денег, ресурсов и сил, чтобы быть "правильным" полюсом. А вот это уже для России задача нерешаемая. Разве что гиперзвуком и С-400 их всех привлекать. Если согласятся.

Владимир Бекиш – блогер



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