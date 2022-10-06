Высшая воля. Владимир Бекиш – из головы президента

Давайте поиграем в воображение. Представьте себе: вот вы – гражданин некой – великой – страны. И видите вы себя (и мы вас тоже) таким, каким вы были какое-то количество лет назад. Переносимся ненадолго в прошлое. И вот в те годы вы живете своей жизнью, выполняете свои служебные обязанности, приказы, положения Устава внутренней службы и программу КПСС. И все у вас движется отлично. Очередные звания – в срок, перспективы – неплохие: стать полковником. А то и, глядишь, уйти на пенсию генералом. Квартиру дадут. Машину по спецсписку можно будет купить.

И вдруг – буквально в одночасье, в течение нескольких месяцев – всё рухнуло! Вашей великой страны с великой партией рабочих и крестьян – нет больше! Идеологии – нет! И вы еще пока офицер, и не самой простой организации. И коммунист. Но и организация эта как-то забродила, стала называться даже по-другому. И партия эта коммунистическая, в которой вы исправно состояли, вдруг оказалась совсем помойкой, потеряла власть и уважение... А тут ещё с места службы в комфортной загранице вас, в общем, всех выпихнули. И вот вы снова в родном городе, и ваша новая жизнь по возвращении – полный туман и уныние. Как жить дальше и во что верить – туман. Кому служить – туман. Даже на жизнь зарабатывать, чтобы хоть как-то себя и семью обеспечить – проблема.

Пропускаем в обзоре вашего бытия какое-то количество лет. Причем, по меркам даже не истории, но обычной человеческой жизни, фактически мгновение, восемь лет, даже школу за это время не закончишь. И смотрим на то, кем вы стали через эти восемь лет после того, как бомбили таксистом по ночам. И видим мы – Президента Великой Страны, с огромной территорией, с великой историей, с могучей армией, с ядерным оружием.

Представляете?.. Не политик профессиональный, со своей партией и избирателями, десятилетиями пробивающийся к власти. Не диссидент типа Нельсона Манделы или Леха Валенсы, просидевший полжизни в тюрьмах за свои взгляды. Не бунтарь типа полковника Муаммара Каддафи, захвативший и сместивший. Простой служака и послушный средний чиновник, каких миллионы. Бац – и президент!

Каждое утро, просыпаясь, вы осознаете одну и ту же мысль: "Я – президент огромной страны, с ядерным оружием, которое может уничтожить весь этот мир, стоит только захотеть".

При этом вокруг вас есть люди, которые за те же годы, пока вы ишачили рядовым коммунистом и простым офицером, а потом чиновником, даже уже не простым чиновником, а премьер-министром, добились в жизни несравнимо большего, чем вы. Кто-то сколотил миллиарды. Кто-то купил яхты-виллы-самолеты-заводы. Кто-то стал известным политиком, которого показывают все телеканалы и за которыми идут толпы последователей. Многие из них наверняка хотели стать президентом, править страной, определять судьбы миллионов – но не стали, потому что президент – это вы!

Не нужен такой мир, в котором нет вас, в котором нет тех страны и народа, символом которых вы себя считаете

И вот позади уже первый президентский срок, а за ним второй, третий, четвёртый... Какой же вывод вы можете сделать? Только один: то, что случилось с вами, – это чудо небесное. Высшая воля. Не важно даже чья, Господа Бога ли, Высшего Вселенского Разума или Правителей Галактик. А это, в свою очередь, означает: всё, что вы задумаете, прикажете исполнять и поставите целью, есть высшая воля для других. Вы – её выразитель. Если бы это было не так, вы бы уже давно не были тем, кто вы есть уже 20 лет. В тех же США за это время отползли, кряхтя, уже четыре президента. А вы – на своём месте, и весь мир не может вас отодвинуть на задворки.

И вы вдруг понимаете: в истории этой страны, да и в мировой истории, вы стоите в одном ряду с самыми великими правителями. Но страна-то ваша прежде была больше, просторнее. Так не должно быть, решаете вы. И так не будет.

И вы являете миру откровение за откровением: о том, например, что не было никогда никакой Украины, да и народа украинского тоже не было. А был, есть и будет "Русский мир". Весь мир узнаёт от вас, что к вам и к вашей стране все и всегда были несправедливы, никто не признавал величия подлинного русского народа. А теперь вы, символ этого величия и творец нового и справедливого "Русского мира", измените всё вокруг. А если другие не захотят с этим смириться, то им же и хуже. Потому что не нужен такой мир, в котором нет вас, в котором нет тех страны и народа, символом которых вы себя считаете. Потому что у вас есть высшая цель. И для её претворения в жизнь вам можно всё.



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