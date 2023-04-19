Мобилизация коррупции. Григорий Машанов – о способах "откосить"

"Частичная мобилизация", объявленная в России 21 сентября прошлого года, оказалась весьма непопулярной. Сколько бы власти ни подчеркивали, что активная фаза этой кампании свернута, ни одного документа, подтверждающего такие сведения, пока нет. Зато сообщения, что "на местах" мобилизация в том или ином виде продолжается, поступают регулярно. Есть сведения и о том, что военнослужащие действующей армии не могут уволиться.



Коррупция очень часто появляется там, где нормы, правила поведения, установленные государством, неудобны для граждан или не воспринимаются ими как справедливые и правильные. О том, что для заметной части граждан России мобилизация не является легитимной и приемлемой, свидетельствует хотя бы число выехавших за рубеж вскоре после объявления кампании. Кроме того, по мнению военных и политических экспертов, прошедшая волна мобилизации далеко не последняя. А значит, остается актуальным вопрос о коррупции при её проведении.



Кто-то открыто одобряет использование гражданами коррупционных схем для того, чтобы уклониться от мобилизации. Но и без таких советов люди наверняка искали и будут искать способы избежать нежелательного для них действия, в том числе посредством коррупции. Существуют разные классификации коррупции, среди самых популярных (по типу вовлеченных в коррупционные отношения) вот такие:

● бытовая коррупция, в которую вовлечены рядовые граждане и госслужащие (взятка гаишнику, паспортисту, врачу за больничный лист);

● деловая коррупция – бизнес в широком смысле и госслужащие (взятка пожарному инспектору, "откат" за тендер на поставку учебников в школу);

● элитная (верхушечная) коррупция – такая коррупция, когда немногие получают выгоду за счёт большинства (например, принятие за откат закона о фактической монополии в интересах конкретной компании).



Попытка рядового гражданина избежать мобилизации коррупционным путем – это, очевидно, коррупция бытовая. Уровень бытовой коррупции в России удалось значительно снизить в конце 2000-х – начале 2020-х годов, когда появились Многофункциональные центры предоставления услуг и портал "Госуслуги", исключившие потенциально коррупционного посредника из отношений "гражданин – государство". Сыграла свою роль и проведённая тогда же работа по повышению эффективности госаппарата на низовом уровне и укреплению дисциплины в органах власти, а также отмена многих бессмысленных требований вроде техосмотра автомобилей. Сейчас эффект от этих достижений во многом будет нивелирован, а значит, рынок коррупции в России ждёт рост.

У таможенников и пограничников, привыкших к взяткам, едва ли пропадет аппетит

Интересно, что за полгода в средствах массовой информации не появилось заметной массы сообщений о коррупции при мобилизации. Практически не поступало их и к нам в "Трансперенси". Это говорит, видимо, как о не самом высоком уровне коррупции, так и о её высокой скрытности. Можно понять, что люди, вероятно, не считают "откуп" от мобилизации чем-то предосудительным и требующим разоблачения. Поэтому мы порассуждаем о том, какие виды взяток в принципе могут существовать при мобилизации и какие могут появиться, если власти ослабят контроль.



Вскоре после объявления мобилизации власти закрыли выезд за рубеж для значительного числа мужчин: по некоторым оценкам, в список "невыездных" внесли около миллиона человек, причём речь идет о мужчинах работоспособного возраста. Быстро заканчивались билеты на выезд из России, притом что стоили они космические суммы. На пограничных пунктах – очереди. В Северной Осетии на границе с Грузией сотрудники ГИБДД осуществляли "эскорт" в обход очереди за 5–50 тысяч рублей. И хотя ФСБ арестовало часть участников этой схемы, можно полагать, что при повторении ситуации спрос вновь будет рождать предложение.



В первую волну мобилизации российские власти не решились ввести реальный запрет на выезд за рубеж, но такой вариант вполне возможен в последующих волнах. Если он станет реальностью, то можно представить себе возможный спектр коррупционных услуг: подделка "оправдательных" документов на выезд, взятки пограничникам или плата за обход "через леса и горы"; взятки таможенникам за проезд в грузовиках. Нельзя исключать и взятки за поддельные паспорта, в которых будут указаны завышенный возраст или даже "не тот" пол.



Помимо очевидного подкупа при медосмотре в военкоматах, шире может распространиться практика взяток за недостоверные заключения о наличии болезней, различные справки, больничные листы и прочие врачебные документы, дающие право если не на освобождение от мобилизации, то на отсрочку. Сообщения о таких коррупционных схемах появлялись, в том числе в российских СМИ, и в начале мобилизации, появляются и сейчас.



В отдельном уязвимом положении оказываются люди, которые пожелают сменить пол. Нельзя исключать, что те немногие комиссии по смене пола, которые работают сейчас в России, станут значительно враждебнее к желающим совершить трансгендерный переход. Конечно, число таких людей невелико на общем фоне, но смысл в том, что все уязвимые категории граждан станут ещё уязвимее. "Мобилизационный" прессинг вообще сильнее ощущают бедные люди и национальные меньшинства. Более богатые могут откупиться, а русских в больших городах, судя по сообщениям о ходе мобилизации, пока стараются (старались) трогать поменьше.



Военный комиссар, призывная комиссия способны изменить категорию призывнику на нужную. Для этого они могут за деньги подготовить различные документы или просто принять незаконное решение. Заработать попытались и лица, не связанные формально с военкоматами: в Смоленской области задержан замначальника местного ОВД, который предлагал за плату исключить из списков местного военкомата мужчин, которым грозит мобилизация, не имея на это полномочий. Но когда как следствие выявится недобор, то документы военкоматов, вероятно, подвергнут ревизии. В таком случае есть вариант попроще: потерять дело призывника или указать, что сам призывник его похитил, ведь документооборот в военкоматах до сих пор преимущественно бумажный. Впрочем, российские власти активно ведут политику цифровизации, и, вероятно, к следующему году возможности "потерять" дело станет меньше.



Даже после мобилизации оказываются закрытыми далеко не все возможности избежать попадания на опасный участок. Большая разница, куда именно отправят мобилизованного: на фронт сержантом или в тыл штабным писарем. Определяют это "закупщики", приезжающие на распределительный пункт для набора личного состава в свои части. Соответственно, они могут быть объектом подкупа. Наверняка были и будут, конечно, и кумовство, и прочие проявления непотизма. В конкретной военной части или бригаде также можно устроиться по-разному, не только на передовой. Несомненно, принципы этого распределения не только меритократические.



Наконец, поскольку, согласно выводу социолога Симона Кордонского, Россия до сих пор остаётся фактически сословной страной, каждая социальная группа будет стремиться "выбить" своим представителям освобождение от рекрутского набора. Сперва добились этого айтишники, потом журналисты, затем сотрудники банков, аспиранты, спортсмены, учёные и так далее... Широко могло бы распространиться трудоустройство в организации, которые могут "бронировать" своих сотрудников, причём устройство не обязательно на реальную должность, можно и на липовую, главное, чтобы оправдательные документы имелись. А у реально работающих в организации людей, наоборот, могут возникнуть проблемы. Ведь неясно, к примеру, обеспечивают ли юристы, работающие в IT-компании, непосредственно разработку программного обеспечения, чтобы для них нашлось место в списках "забронированных". По непрозрачным принципам формировались в конце сентября и списки на включение в число предприятий ОПК, которые в экстренном порядке составляли в Минпромторге. Можно только догадываться, кто и в каком объеме получил брони. Все такие "неясности" опять же можно разрешать коррупционным путём.

В этом списке не перечислены не откровенно коррупционные, но просто сомнительные практики. Например, ряды тех, кто поступает в платную аспирантуру и магистратуру без намерения на реальную учебу, а только ради отсрочки от срочной службы, теперь пополнятся и теми, кому грозит мобилизация. Можно вспомнить вскрытие схемы в университете "Синергия", где были выданы около 800 фейковых справок для получения отсрочки.



Мобилизация – мероприятие невиданное в России по масштабам и последствиям со времён Великой Отечественной войны. Она стала колоссальным шоком как для административного аппарата, так и для общества. Любая война рано или поздно заканчивается, но как реабилитация ветеранов боевых действий занимает годы (если она вообще возможна), так и России долго придется теперь бороться с джинном низовой коррупции, который вылетел из бутылки.



Объявив мобилизацию, российские власти, кроме прочего, с нуля создали огромный коррупционный рынок. В Индексе восприятия коррупции за 2021 год Россия имела 29 баллов из 100 (столько же набрали Ангола, Либерия и Мали) и находилась на 136-м месте из 180. В 2022-м потеряла ещё один балл и ещё одну строчку рейтинга. За последние 10 лет положение России в этом рейтинге существенно не изменилось. Теперь следует ожидать ухудшения ситуации. Прямо сейчас, можно предположить, многие в ожидании новой волны мобилизации занимаются "придумыванием" себе медицинских диагнозов, подкупом военкомов и иными коррупционными действиями для того, чтобы не попасть под раздачу уже в следующую волну.

А у таможенников и пограничников, привыкших к взяткам, едва ли пропадёт аппетит. Его утолят в том числе контрабандисты с оружием и наркотиками и организованная преступность. Индустрия липовых медицинских документов может перегрузить социальную сферу, и выделенные на поддержку реальных ветеранов и инвалидов средства окажутся размазаны тонким слоем.



Трудно переоценить и значение общего опыта бесправия и столкновения с коррупцией, который получат граждане. С учётом того, каким хаосом обернулся весь мобилизационный процесс, несложно сделать вывод о том, что взяточничество остаётся в России широко распространенным явлением. При этом не видно волны уголовных дел – значит, выявляемость коррупционных деяний при мобилизации достаточно низкая. Административная машина, будучи занятой мобилизацией сотен тысяч граждан, просто не способна одновременно эффективно противостоять коррупции внутри самой себя.

Григорий Машанов – старший юрист "Трансперенси Интернешнл – Россия"

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