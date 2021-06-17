Заграничные "прачечные". Григорий Машанов – о "грязных деньгах"

Среди дел, которыми британское правительство решило заняться вскоре после выхода страны из Европейского союза, – борьба с международной коррупцией. 26 апреля Великобритания ввела санкции за коррупционные преступления против 22 физических лиц из шести стран, в том числе 14 граждан России. Это сделано в рамках нового Регламента о глобальных антикоррупционных санкциях, и такая практика отныне может стать регулярной.



Насколько велика угроза коррупции, которую создают россияне в других странах? Или это лишь один из множества мифов о наших соотечественниках? Русскоязычная диаспора за рубежом очень многочисленна, по некоторым данным, за пределами России живут около 30 миллионов человек, определяющих себя как русские. По меньшей мере несколько миллионов из них имеют российское гражданство.

Россияне встроены в мировую экономику, несмотря на геополитические тренды последних лет. Активность эта не всегда со знаком плюс. Много среди россиян и преступников, преимущественно, конечно, в сфере экономики. Например, россияне дают за границей взятки при ведении бизнеса. Многие наши сограждане "отмывают" деньги, которые крадут в России и вывозят из страны: только за 2018 год объем выведенных из страны “грязных” денег, по данным Центрального банка РФ, составил почти 75 миллиардов рублей.

Россия представляет собой источник "грязных денег" для развитых стран

Именно такой случай мы выявили совместно с коллегами с веб-сайта "Важные истории". Группа граждан России, связанная с высшими чинами Генеральной прокуратуры, выводила деньги из иркутского предприятия "Байкалкварцсамоцветы", а затем переправляла их в Австралию. Этим заинтересовались местные правоохранительные органы: деньги заморозили, а в Россию австралийская полиция направила запрос с просьбой помочь разобраться, откуда эти средства взялись. Из Москвы австралийцам ответили, что они обратились не по адресу: вместо МВД запрос нужно было отправлять в Министерство юстиции. Из Канберры направили запросы в Минюст, там ответили, что бумаги оформлены неправильно. В итоге австралийцы больше не предпринимали попыток выйти на контакт с российскими правительственными агентствами.

Недостаток интереса к коррупционным преступлениям граждан России за рубежом чувствуется и в других делах. Например, МТС и Veon (материнская компания "Билайн") признались, что их представители давали взятки в Узбекистане дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой – и в сумме заплатили свыше 1,5 миллиарда долларов штрафов американским властям, которые это выявили. Но в России у официальных лиц интереса и эта информация не вызвала. Можно вспомнить и другие примеры, те же всевозможные "прачечные", на перечисление потребуется не одна страница.

Между тем в подобных ситуациях преступления очевидно направлены против интересов нашей страны. Отмываемые деньги украдены у нас с вами: за рубеж выводятся взятки, полученные госслужащими, активы обанкроченных предприятий, деньги от наркоторговли; наконец, выводить можно и легальные средства, но тратить их на незаконные цели. Россия представляет собой источник "грязных денег" для развитых стран, и это само по себе настораживает иностранные банки при работе с российскими контрагентами, даже ни в чем не повинными, к примеру, IT-компаниями и сельхозпроизводителями, которые не могут при таких опасениях нормально экспортировать свои товары и услуги.

Объём похищенных средств можно было бы сократить, если бы коррупционеры знали: либо у них не получится вывести деньги за границу, либо российские силовики будут гоняться за ними по всему миру и не дадут им спокойно жить. Российские власти должны проявлять интерес к преступлениям россиян за рубежом, чтобы показать свою нетерпимость к правонарушениям, имеющим какое-либо отношение к нашей стране.

Григорий Машанов – юрист некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия" (принудительно внесена властями России в список "иностранных агентов")



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