"Мобилизация приблизила хаос". Соцсети о расстреле на полигоне

В субботу в телеграм-каналах и на сайте Министерства обороны России появилась информация о кровавом происшествии на полигоне в Белгородской области.

Лев Шлосберг

На военном полигоне около поселка Солоти в Белгородской области сегодня около 10 часов утра, во время занятий по огневой подготовке с мобилизованными военнослужащими, готовящимися к отправке в Украину, под Лиман, двумя (по другим данным, тремя) участниками стрельб был открыт огонь из стрелкового оружия (пулемёта) по участникам занятий.

По сведениям Минобороны РФ, погибли 11 человек, 15 были ранены. Есть и другая статистика погибших со ссылкой на очевидцев. Погибшие были мобилизованы из Брянской области. Оба нападавших, «граждане одной из стран СНГ», убиты. О третьем пишут, что он скрылся.

По сообщениям родных, призванные требовали оставить их «защищать Родину»: при мобилизации им обещали службу в России – на границе Брянской области с Украиной. Этого же потребовали их родные в недавнем отчаянном обращении к Путину.

Похоже, что порог доступа к огнестрельному оружию во время мобилизации снижен до минимума. Автомат легко и неизбежно попадает в руки любого призванного человека. Молох продолжает пожирать людей.

Министерство обороны сообщило об инциденте так мало, что у всех возникло только больше вопросов, тем более, что сообщение МО расходилось с неофициальной информацией, по которой погибших было вдвое больше, а стреляли по сослуживцам не непонятные "граждане одной из стран СНГ", а получившие или желавшие получить российское гражданство таджики.

Дмитрий Колезев

К утру информации об инциденте на полигоне в Белгородской области намного больше не стало, но некоторые подробности все же есть.

Трагедия произошла на полигоне у поселка Солоти. По разным данным, погибло от 15 до 22 человек, еще примерно полтора десятка были ранены. По некоторым сообщениям, огонь по группе мобилизованных открыли из пулемета, из которого до этого велась стрельба по мишеням. По неподтвержденной пока информации, огонь открыли граждане из одной из стран СНГ (возможно, Таджикистана), у которых ранее был конфликт с мобилизованными на религиозной почве.

Минобороны назвало произошедшее терактом и заявило, что открывшие огонь были уничтожены ответным огнем. Однако, хотя инцидент произошел утром или днем, сообщение Минобороны последовало только после публикаций в СМИ и телеграм-каналах. Также, по неофициальной информации, один из стрелявших смог скрыться.

Погибшими и пострадавшими называют мобилизованных из Брянской области. Ранее родственницы брянских мобилизованных, находящихся в части в Солоти, записали видеообращение (https://t.me/sotaproject/48116) (посмотрите обязательно), в котором потребовали вернуть их мужчин домой. Они заявили, что мобилизованным угрожали и их ограбили старшины, забрав личное обмундирование (как известно, мобилизованные вынуждены покупать его самостоятельно). Мобилизованным обещали отправить их охранять границу Брянской области с Украиной, однако вместо этого стали отправлять в Лиман, где идут жестокие бои.

Алексей Федяров

По версии Минобороны, двое «граждан одной из стран СНГ» совершили теракт во время занятий по огневой подготовке.

Занятно.

Докручу версию. Вариантов три.

Первый. Двое иностранных граждан были добровольно мобилизованы в ряды ВС РФ и в ходе учебных стрельб расстреляли множество сослуживцев из выданного оружия.

Вопрос. Какова процедура добровольной мобилизации иностранного гражданина в ряды ВС РФ?

Второй. Двое иностранных граждан были принудительно мобилизованы в ряды ВС РФ и в ходе учебных стрельб расстреляли множество сослуживцев из выданного оружия.

Вопрос. Какова процедура принудительной мобилизации иностранного гражданина в ряды ВС РФ?

Третий. Двое иностранных граждан проникли на полигон под видом мобилизованных, получили оружие от командиров воинской части и расстреляли множество мобилизованных.

Вопросов нет.

Кстати, Россия - тоже одна из стран СНГ, что делает релиз Минобороны эталонно армейским. Чтобы такое написать, нужно неустанно, год за годом превращать мозг в кирзу или хотя бы родиться от двух сапог.

Сергей Абашин

Пишут "два гражданина Таджикистана". Здесь два варианта. Первый: это мобилизованные, так как граждане Таджикистана официально, по закону России, могут сохранять своё прежнее гражданство, переходя в российское. То есть мобилизовали их как российских граждан, а расстрел они устроили, в пропагандистской логике, уже как граждане Таджикистана. Второй: это контрактники, они либо с двойным гражданством, как и в первом случае, либо пока ещё не получили российское гражданство, но заключили договор (добровольно или вынужденно, это отдельный вопрос) по новому закону, согласно которому можно получить это гражданство ускоренно взамен службы по контракту. Эту версию подтверждает факт, что расстреляли они не мобилизованных, а таких же "контрактников" (как пишут, "добровольцев"). Но и здесь пропаганда забывает упомянуть, что это не какие-то иностранцы, а официально нанятые военнослужащие. Язык пропаганды в общем доказывает, что на выходцев из стран Центральной Азии смотрят в буквальном смысле как на "мясо", никакое участие в "спецоперации" не сделает их в России "своими", кстати, по нынешним законам России, отнять гражданство, если что, можно даже ещё легче, чем дать его.

Аркадий Бабченко

Говорят, и в Белгороде на стрельбище был банальный нацконфликт с таджиками, которых набрали в росармию за обещание гражданства, а там этих "ур@ков че%#@&*ых" начали чморить, и они, не дожидаясь боевых, взяли и покрошили всех великороссов в капусту.

Российским официальным органам верят уже так мало, что некоторые и вовсе не поверили в "граждан СНГ".

Андрей Шипилов

По поводу "таджиков", расстрелявших мобилизованных под Белгородом.

Достоверным фактом является лишь то, что кто-то открыл огонь по скоплению мобилизованных. Ни самих "таджиков", ни "пулемета" из которого велся огонь никто из уцелевших не видел.

О "таджиках" известно лишь со слов "представителей спецслужб", которые каким-то мистическим образом заблаговременно оказались на месте происшествия.

Павел Шехтман

Говорят, под Белгородом на деле вот что было: расстреляли из пулемета отказников и свалили все на двух таджиков-гастарбайтеров, которых загребли по беспределу и которые приняли участие в бунте.

Аббас Галлямов

Помню, довелось мне в своё время слетать по делам в Таджикистан. Вот сели мы, значит, в самолёт - смотрим, а там весь второй салон забит мужиками-гастарбайтерами - ни одного свободного места нет и ни одной женщины.

Россияне из первого салона разговорились потом со стюардессами: мол, как вы с ними летаете, не страшно? Те говорят: «Нет, вы что! Они очень мирные. Ни разу ни одного инцидента, ни одного слова дурного. Всё честь по чести».

А вот вам фрагмент путевых заметок участника российской дипломатической миссии в Бухару Е. К. Мейендорфа, который одним из первых отечественных путешественников - ещё в начале XIX века - описал таджиков:

«Бухарский народ разделяется на две основные группы: одна — победившая и господствующая, другая — побежденная и подчиненная. Первую составляют узбеки, вторую — таджики. Лицо таджика всегда выражает самые совершенные кротость и безмятежность. Таджики деятельны, трудолюбивы и имеют немалые способности к различным профессиям: они — купцы, ремесленники и земледельцы; кочевая жизнь не доставляет им никакой радости. Большинство умеет читать и писать, и, кроме духовенства, составляют наиболее цивилизованную часть бухарского населения.

Узбеки весьма воинственны; эта черта характера выработалась у них вследствие частых столкновений с соседями. Любой узбек считает себя победителем. Такую точку зрения они унаследовали от турецкой расы. Правда, это нередко порождает высокомерие, но одновременно говорит и о благородстве.

Я слышал от узбеков горькие жалобы на то, что хан запрещает им мстить хивинцам за грабежи их соотечественников. «Нам стыдно, — говорили они чужестранцам, — что мы допускаем так оскорблять себя. Мы воины, мы смелы, у нас превосходные кони, и если бы хан позволил нам мстить тем, кто на нас нападает, мы сумели бы убить, разорить или взять в плен хивинцев, как мы это делали лет десять назад».

В общем, я это всё к чему? К тому, что таджики - публика действительно очень смирная и их очень сильно надо достать, чтобы они по людям стрелять начали.

Официальной версии не верит даже прокремлёвский политолог Сергей Марков:

Теракт в Белгородской области, когда на военном полигоне убили более 10 тренирующихся российских военных, видимо, совершен спецслужбами Украине по их обычной схеме. Они берут в заложники кого то и затем, угрожая убить, заставляют членов семей этих заложников совершать теракты. На этот раз заставили совершить теракт каких то кажется несчастных таджиков. Это ситуация, когда террорист это и первая жертва руководителей теракта. СБУ и ГУР МО Украины без сомнения террористические организации. Странно, что в России до сих пор их не объявили таковыми.

Зато националисты в граждан СНГ поверили сразу и тут же начали писать, что это всё объясняет.

Роман Антоновский

Гастарбайтеры на войне - такая же вредная история, как гастарбайтеры в мирной экономике.

Негативные эффекты перевешивают позитивные. Миграция из Средней Азии в Россию выгодна только Средней Азии. Они сбрасывают нам балласт неустроенных молодых мужиков, у которых нет работы дома, и они могут быть топливом для выступлений против местной власти. [...]

В сухом остатке, мы имеем в России несколько миллионов культурно чуждых, не настроенных на ассимиляцию агрессивных крепких мужиков, которые ходят в подпольные клубы ММА, не любят русню, но очень хотят завладеть нашими домами, женщинами и автомобилями.

Худшее, что можно сделать - дать им в руки оружие.

Среднеазиаты, которые воевали в Великую Отечественную - это были граждане одной с нами страны. Страны, где была сильная коммунистическая идеология, которая заменяла народам СССР их религии и худо-бедно склеивала народы СССР в подобие единой общности.

Современные среднеазиаты - граждане других стран, у которых нет с нами ничего общего. И, все что их привлекает в России - возможность заработать денег и более высокий уровень жизни, чем у них на Родине. И пропаганда ваххабитов находит в их сердцах намного больший отклик, нежели аморфная многонациональная РФ.

Я не раз писал, что нам нужны на фронте Интербригады, но формировать их надо не из гастарбайтеров, а из идейных людей других наций. [...]

Русским симпатизируют антиглобалисты со всего мира, которые видят СВО, как восстание России против глобалистского Запада и правые консерваторы, которые видят нас, как возможную традиционалистскую альтернативу западному левому либерализму.

Вот из этих идейных людей и надо формировать Интербригады: из иранцев и сирийцев, которые воевали с нами против ИГИЛ, латиноамериканских левых антиглобалистов и европейских правых антиглобалистов. А не из гастарбайтеров.

Просто для того, чтобы делать Интербригады по идеологическому принципу надо уметь в пропаганду , ну и вообще поработать мозгами и руками. А призвать толпу гастарбайтеров и раздать им оружие - много ума не надо. Только вот, чем это может аукнуться, мы увидели сегодня в Белгороде.

И не столь важно, были это призванные добровольцами или пролезла на территорию части исламистская ДРГ. Причина того и другого - в несовершенстве миграционной, национальной и ассимиляционной политики в России.

Егор Холмогоров

Давайте себе не врать про "пробравшихся ваххабитов".

Причиной беды стала прежде всего неадекватная миграционная политика. А уж ваххабиты ею только воспользовались:

1. Концепция "ста народов вологодской области", концепция России как миграционно открытой страны, в которой случайные заезжане хапнувшие паспорт рассматриваются как такие же граждане как коренные (причем тут не важно - коренные русаки или буряты - буряты смотрят на себя как на часть России и отлично убежденно воюют).

2. Пока гражданство давало мигрантам только права, оплачиваемые за счет коренных, их все устраивало. А вот как только гражданство оказалось обязаннностью, да еще и налогом кровью, начали вызревать такие истории.

3. Концепция армии гастарбайтеров изначально была дичью. За Россию они воевать не будут. Этот контингент годится только в строительные части, а никак не на пулеметы. Это понимал даже Сталин.

4. Сейчас применительно к Средней Азии еще и прибавится ее системная политическая нелояльность тамошней власти. Речь Рахмона, который всем абсолютно обязан Москве, - это сигнал, что надо ждать удара в спину. К этому надо готовиться. И чем меньше выходцев из Средней Азии будет сейчас в России, тем будет безопасней.

Безумная миграционная политика продолжает убивать. Только если раньше это были нож и шахид-бомба, то теперь в руках может оказаться пулемет.

Сергей Мардан

Атака исламистов на белгородском полигоне (Все время тихо молились. Ага), в результате которой погибло по официальным данным 11 и ранено 15 солдат-добровольцев – это закономерный результат безответственной и преступной миграционной политики.

Оффшорному капитализму, у которого нет родины, было без разницы, кто работает на его стройках, кто ремонтирует железные дороги и развозит пиццу. Стоимость рабочей силы – главное.

Сегодня, когда российский капитал стремительно национализировался, самое время безотлагательно пересмотреть и миграционную политику.

А еще, расстрел на белгородском полигоне – это настоящая атака «пятой колонны» в подлинном смысле этого термина.

Самое время напомнить о его происхождении.

Термин «Пятая колонна» приписывается испанскому генералу Эмилио Моле, командовавшему армией франкистов во время гражданской войны.

Наступая на Мадрид в октябре 1936 года, Мола обратился по радио к жителям испанской столицы и заявил, что помимо имеющихся в его распоряжении четырёх армейских колонн, он располагает также пятой колонной в самом Мадриде, которая в решающий момент ударит с тыла.

Вот они в Белгороде и ударили.

Но, ячейки этой подлинной пятой колонны находятся сегодня во всех больших и малых российских городах, а в Москве и Санкт-Петербурге это давно является серьезной проблемой безопасности.

Оппозиция и даже квазиоппозиция считает, что такое рано или поздно случилось бы и без таджиков.

Максим Шевченко

Назвать вещи своими именами просто необходимо.

Расстрел на полигоне в Белгородской области, пожалуй, самое жуткое для властей событие, которое и комментировать то пока не знают как.

Хуже украинских ударов по российским городам и констрнаступления ВСУ под Харьковым и Херсоном.

Молчат все почти властные каналы.

Суть то в простом: идиотски организованная мобилизация и желание закрыть нормативы по численности и отчитаться начальству о патриотизме «подвластных кроликов» даёт доступ к оружию не то, чтобы не проверенным несколько раз людям, а, вообще, кому угодно.

Террористы, маньяки, сторонники вероятного противника, просто психопаты, прикинувшийся патриотически настроенными активистами, легко получают в руки средства убийства.

И, судя по тому, как организована работа военкоматов, ни психологи, ни офицеры по работе с личным составом, ни даже просто вышестоящие офицеры не знают, кто именно сейчас рвётся к пулемётам, автоматам, гранатам и прочему, чтобы поиграть в GTA в реале, на живом мясе.

И проконтролировать этот процесс власти просто не в состоянии.

Как не в состоянии были, несмотря на все окрики Путина и прочего начальства, обеспечить выплаты врачам во время ковида.

Или не в состоянии были сообщать правдивые разведданные во время планирования триумфального шествия СВО по Украине.

Система выдумана.

Бравурная отчётная статистика, идущая наверх, заменяет реальную картину жизни страны во всех ее аспектах.

Спецоперация наглядно показала всю гниль и всю бессмысленность даже этой выдуманной пиарщиками и силовиками существующей Системы, которая государство напоминает только внешне, в дни торжеств и тезоименинств, или, когда студентов надо избивать и сажать, блоггеров прессовать, а, как дело зайдёт о чем-то серьёзном, мы видим бардак, за которым скрывается ужас настоящего хаоса.

А дальше чем наспех мобилизованные будут решать проблемы в своих головах?

Искандерами и градами?

К оппозиционерам присоединилась и коммунистическая "патриотка" Дарья Митина.

Коротко по трагедии на белгородском полигоне. А то расплясалась всякая националистическая [сволота], гляжу, на все деньги, без всякой меры.

Предотвратить такие инциденты, увы, невозможно в принципе. Тридцать лет промывки мозгов и дебилизации населения (на всей территории бывшего СССР, где-то больше, где-то меньше) свои печальные плоды, увы, уже принесли. Моменты, связанные с обеспечением безопасности в воинских частях, регламентацией выдачи оружия и прочего - комментировать не буду, ибо не специалист. А вот с политической точки зрения необходимо сказать следующее.

Террористы (были ли они гражданами Таджикистана или же обзавелись российским гражданством, сейчас выясняется) записались добровольцами - таких примеров тысячи. То, что на тысячу человек найдётся одна паршивая овца со злым умыслом - вариант вполне вероятный. С учётом методов проведения мобилизации, когда иные добровольцы приходят по нескольку раз и их разворачивают, зато других отлавливают и отправляют в принудительном порядке, я бы с гораздо большими опасениями ждала подобных инцидентов от мобилизованных помимо их желания наших сограждан. Потенциальных колумбайнеров, как показывает практика, у нас немало и без всякой мобилизации.

Что касается мобилизованных граждан СНГ, то здесь нужно оценить ситуацию и принять принципиальное решение - брать ли добровольцев в принципе или нет. Оба варианта возможны. Если да, то наверно, какие-то дополнительные фильтрационные мероприятия проводить нужно - поинтересоваться семьёй добровольца, задать какие-то вопросы работодателю, поговорить с самим изъявившим желание воевать. Это дело трудоёмкое и требует штата сотрудников, - ну так кто мешает военкоматам привлекать соцработников так же, как сейчас к мобилизационным мероприятиям привлечены МФЦ, например. Это касается граждан абсолютно всех бывших советских республик - и Украины, между прочим, тоже, по не требующим объяснения причинам. Абсолютно ясно даже сейчас, через полсуток после инцидента, что эти трое ехали в часть уже запрограммированными на убийство. Но, повторяю, грех обобщения - один из самых тяжких грехов, особенно когда у нас и в мирное время богатая, увы, статистика терактов и массовых убийств.

В случае положительного решения по мобилизации граждан СНГ предпочтение нужно отдавать групповым обращениям - с такими выступала, например, узбекская община одной из уральских областей. В таких случаях земляки сами бдят за своими людьми, воспитывают их, предотвращая и купируя проявления девиантного поведения.

В воскресенье появились новые подробности происшествия: человек, которого называют его свидетелем, рассказал, что командующий обучением офицер при таджиках оскорбил Аллаха.

Алексей Ковалёв

Полковник Лапин собрал свой полк и сказал им «Аллах слабак»

Александр Плющев

Если все было так, как рассказано, то это буквально свидетельство того, до какой степени деградировало армейское командование. В лице этого конкретного Лапина.

Инцидент на полигоне не стал поводом для военных что-то менять в системе призыва.

Анатолий Несмиян

На фоне вчерашнего расстрела сослуживцев мобилизованными таджиками приходят сообщения о столь же массовой рассылке повесток на мобилизацию мужчинам из стран СНГ, в том числе и тем, кто получил вид на жительство. Хочешь гражданство - заработай в бою.



Видимо, стоит ждать повторения эксцессов и в дальнейшем.

Фарида Курбангалеева

А теперь новости про мобилизованных из-под Казани (которых водили в цирк). Повесившихся резервистов - уже шестеро. Со слов источника, последний из них вздернулся накануне, прямо в палатке. Поэтому сегодня в лагерь нагрянула полиция и прокуратура.

Всех мобилизованных заставили проходить психологические тесты. Кроме того, им сегодня не стали выдавать автоматы - это наверняка связано со стрельбой в Белгородской области.

По словам источника, как минимум, двое мужчин покончили с собой в туалете - это специально наспех построенная рядом с лагерем конструкция из профнастила с дырками в полу. Я не знаю, может быть, в армии тоже все справляют нужду на виду друг у друга, но мобилизованные под Казанью делают это именно так.

Вчера и сегодня на построении опять не досчитались нескольких человек - они убежали. Вообще, вход и выход из лагеря свободный, уйти можно запросто. На мой вопрос - почему это не делают все остальные, источник ответить затруднился. Однако сказал, что резервисты признаются, что «не хотят умирать из-за одного человека». Пока - только шёпотом, в разговорах друг с другом.

Между тем, балаган продолжается - в палаточный лагерь приезжали с концертом артисты из Нижнекамска.

Александр Морозов

итоговое впечатление: так наз. "мобилизация" резко приблизила "сценарий хаоса". очевидно, что Путин совершил грубую ошибку 21 сентября: вместо того, чтобы развести "присоединение территорий" и "мобилизацию, он объявил об этом "пакетом". В результате "ура, донбасс вернулся в родную гавань" полностью провалилось, исчезло с радаров и оказалось забито новостями о хаосе мобилизации. А мобилизация приобрела характер трагикомедии: миллионы бегут от мобилизации, повестки вручают 70-летним людям, на белгородском полигоне два мобилизованных устроили бойню, рекрутируют заключенных с тяжелыми статьями, людей грузят и отвозят на полигоны, затем отпускают домой, поскольку девать их некуда, инфраструктуры и снабжения нет. "Патриотические военкоры", о которых месяц назад АПэшные блогеры писали, как о новом благородном политическом тренде (мол, скоро они пойдут в "большую политику") попали под проверки Роскомнадзора, Генштаб требует, чтобы они заткнули свои патетические фонтаны. С перепугу депутаты предлагают привлекать Росгвардию на защиту зданий военкоматов.

Мобилизация превратилась в инструмент генерирования хаоса вместо демонстрации угрозы. Можно даже сказать, что эта мобилизация сорвала стоп-кран всей политической системы. Поезд резко и с визгом затормозил в чистом поле и пассажиры разбредаются кто куда.